Internet residencial y por qué lo barato a veces sale caro
Cómo reducir los costos de internet
Cómo aprovechar al máximo tu servicio de internet sin salirte del presupuesto.
En los tiempos que corren, todos buscamos formas de ahorrar dinero y ajustarnos a nuestro presupuesto. También nos conectamos a Internet más que nunca, ya sea para trabajar y aprender desde casa o afuera, o para navegar en línea y hacer streaming de nuestros programas favoritos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar al máximo el servicio de internet sin salirnos del presupuesto? Comienza por una internet confiable que satisfaga primero tus necesidades y, a continuación, busca descuentos y ofertas.
Verizon ofrece planes de internet con precios competitivos que te ofrecen todas las ventajas de un servicio de internet económico sin renunciar a la calidad. También puedes combinar tu servicio de internet residencial y móvil y obtener un precio más bajo, además de ventajas adicionales según el plan que elijas.
¿Vale la pena obtener un servicio de internet económico?
Compara los precios teniendo en cuenta los gastos totales. Cuando comiences a buscar internet residencial, es importante que compares tus opciones y tengas en cuenta los costos, pero también los extras (y los posibles costos futuros en forma de cargos ocultos). Algunos proveedores de internet que ofrecen "planes de internet baratos" tienen precios promocionales que se disparan una vez finalizado el período promocional. Además, debes tener en cuenta cuánta internet crees que vas a usar al mes, cuántas personas y dispositivos conectados suelen estar en línea en tu casa y para qué quieres usar internet idealmente. Por ejemplo, si vives en una casa con varios usuarios en línea al mismo tiempo, quizá te convenga contratar un plan de mayor velocidad. (Aquí te mostramos cómo determinar cuánta internet necesitas). O, si buscas un servicio de internet para una sola persona y lo usas sobre todo para consultar el correo electrónico y navegar por internet, puedes optar por un nivel de velocidad inferior (que suele tener un precio reducido).
La "internet económica" no siempre es más económica al final
Los servicios de internet residencial de Verizon comienzan con precios ultra competitivos al mes. Si eres cliente del servicio móvil de Verizon, puedes combinar servicios para ahorrar o combinar y ahorrar en tu programación de entretenimiento.
Explora todos los planes de internet residencial de Verizon y verifica tu disponibilidad en línea en un simple paso.
