¿Estás considerando las ofertas de banda ancha móvil de Verizon Home Internet? En Verizon, estamos un poco obsesionados con ofrecer una conexión a internet residencial excepcional. Desde el lanzamiento de Verizon 5G Home en 2018, hemos trabajado sin descanso para construir y mejorar la oferta de banda ancha móvil sólida y confiable. En Verizon, contamos con administradores especializados en experiencia del cliente que innovan continuamente nuestros productos y servicios para satisfacer sus demandas. Hoy está conmigo uno de nuestros administradores de experiencia, Nitish Wakalkar, para hablarnos de nuestras últimas innovaciones en servicios de internet residencial móvil fija.​​

P: Nitish, tienes un cargo importante en Verizon. Dinos a qué te dedicas.​​ R: Como especialista en diseño CX, mi rol es contribuir a que nuestros productos satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes y superen sus expectativas. En el caso de 5G Home y LTE Home, por ejemplo, intentamos que a nuestros clientes les resulte lo más fácil posible configurar y administrar los equipos, sin necesidad de que sean expertos en tecnología. Queremos que puedan acceder a internet sin esfuerzo.​​ P: Durante la investigación, ¿qué dijeron los clientes que querían?​​ R: En la investigación, nuestros consumidores dijeron que no querían dedicar mucho tiempo a aprender sobre el producto o cómo funciona una tecnología. No querían analizar cuidadosamente un lenguaje o unas instrucciones complicadas. La mayoría de los clientes dijeron que preferirían no configurar ellos mismos sus equipos, pero la mayoría no quería recibir asistencia adicional. Estéticamente, nuestros clientes también querían que sus equipos se integren en sus espacios vitales, en lugar de que sobresalgan, ni querían tener un montón de cables adicionales molestos. Hemos desarrollado productos que tratan de responder a estas necesidades. Los routers y las compuertas que proporcionamos no solo son potentes, sino también confiables y fáciles de configurar. Vienen con instrucciones sencillas de autoconfiguración de principio a fin con video a las cuales se accede mediante un código QR. El equipo tiene indicadores fáciles de comprender con un diseño minimalista y moderno que pretende combinar con la decoración de casi todos los hogares.​​

Verizon Gateway: una vara alta en acceso móvil fijo​​ P: Sé que estás muy entusiasmado con el último equipo, el Verizon Internet Gateway. Dime qué es el Verizon Internet Gateway y por qué es tan fantástico para acceder a una internet móvil fija.​​ R: Nuestras compuertas proporcionan una internet móvil fija que envía y recibe la señal de datos localmente a través de nuestras redes móviles 5G y 4G, lo que se traduce en una baja latencia y un servicio confiable. Las compuertas son una solución de una sola caja que se conecta a la red móvil y también a tus dispositivos personales a través de Wi-Fi para ofrecer al cliente una experiencia completa de internet móvil y darle flexibilidad en cuanto al lugar de la casa donde está el router. Nuestras compuertas están diseñadas para que los clientes puedan encenderlas ellos mismos y comenzar a utilizarlas en cuestión de minutos. También se puede acceder a internet móvil fija a través del receptor de Verizon, que está diseñado para complementar y adaptarse a tu decoración. El receptor de Verizon y el paquete de conectividad a internet (router de Verizon, extensor Wi-Fi, Verizon Internet Gateway) han ganado el Premio Red Dot Design Award al Diseño Innovador, que es uno de los concursos de diseño más grandes y prestigiosos del mundo. Su diseño lineal minimalista combina bien con las líneas arquitectónicas tanto dentro como fuera de la casa. Se perfeccionó su tamaño y proporción para que no obstruya tanto cuando se colocan en ventanas, mientras que son lo suficientemente delgados como para agarrarlos con una sola mano durante su instalación y ajuste. Una marca sutil y un LED transparente proporcionan la única información que necesitan los clientes. Están diseñados para evitar distraer a los clientes con excesivas luces indicadoras o desorden visual. El suave color gris claro proporciona un toque optimista pero sutil, ideal para adaptarse bien a ambientes interiores.​​

El receptor de Verizon es un dispositivo 5G basado en mmWave y puede ofrecer velocidades de carga y descarga aún mejores.​​ P: ¿Puedes decirnos en qué se diferencia el receptor 5G basado en mmWave del Verizon Internet Gateway?​​ R: En determinadas zonas, Verizon ofrece servicios residenciales 5G basados en ondas milimétricas que pueden proporcionar a los clientes velocidades de descarga de hasta 1 Gbps, con velocidades de descarga típicas de 300 a 1000 Mbps.3 (Consulta qué servicios de internet están disponibles en tu dirección.)​​ P: ¡Eso es increíble! ¿Cómo funciona?​​ R: Bueno, el receptor puede conectarse a una red móvil con 5G Ultra Wideband basada en mmWave sin cables, donde esté disponible. El receptor debe estar conectado al router de Verizon para proporcionar conexión de red Wi-Fi en el hogar. Con esta opción, el receptor debe colocarse en una ventana o pared interior, pared exterior o balcón donde el cliente obtenga la mejor señal 5G mmWave. Pero encontrar ese sitio ideal no es difícil. Además, cuando sea necesario, el receptor también puede conectarse a nuestra red 5G Ultra Wideband (banda C). Para obtener esta funcionalidad y a la vez simplificar su instalación, se han necesitado muchas innovaciones, como una aplicación de búsqueda de señal de realidad aumentada (RA), una antena 5G autoorientable, una cubierta reversible para mantener los componentes internos orientados en la dirección adecuada, y unos soportes discretos de montaje con cinta adhesiva. Los clientes también pueden configurarlo; hemos simplificado relativamente todo. Muchos clientes pueden instalarlo en una ventana sin herramientas, aunque algunos pueden necesitar un taladro y algunas herramientas para colocarlo en la pared. (Ve todo el proceso aquí.) Incluimos en la caja la mayoría de las herramientas necesarias para su instalación. Para quienes prefieran no hacerlo, también pueden solicitar servicios de técnicos a domicilio.​​

He oído que el Wi-Fi 6E es superrápido. ¿Qué es Wi-Fi 6E?​​ P: ¿Qué es el Wi-Fi 6E y lo ofrece Verizon?​​ R: Antes de Wi-Fi 6, solo había 2 bandas primarias que todos los dispositivos para Wi-Fi podían usar. Las bandas de 2.4 y 5 GHz. Llevan años entre nosotros y permitían a los dispositivos funcionar a distintas velocidades cuando se conectaban. El Wi-Fi 6E mejora el rendimiento en las bandas existentes de 2.4 y 5 GHz, y amplía las bandas Wi-Fi disponibles con una nueva de 6 GHz con mayor capacidad de velocidad. Esta nueva banda de 6 GHz duplica con creces el ancho de banda que ofrece la banda de 5 GHz, lo que permite que más personas la usen al mismo tiempo sin causar interferencias que ralenticen las cosas para todos. Un smartphone o una laptop pueden superar 1 Gbps al usar Wi-Fi cuando es compatible con 6E. Además, el 6E proporciona el último estándar de seguridad con WPA3, para que no te preocupes por la intrusión de hackers en tu espacio personal. El nuevo Verizon Internet Gateway ofrece Wi-Fi 6E.​​ P: OK, pero incluso yo sé que no solo se trata del equipo, sino que la ubicación y la configuración son lo que realmente pueden marcar la diferencia en el servicio de internet y en el rendimiento del Wi-Fi. ¿Y cuando oímos a alguien quejarse de que el Wi-Fi no llega a ciertas partes de la casa? ¿Qué recomiendas para situaciones en las que el Wi-Fi no funciona como se espera?​​ R: Es cierto y, cuando se configura una compuerta, un receptor o un router, damos sugerencias para obtener el mejor rendimiento posible. Pero para áreas realmente grandes, tenemos dos extensores Wi-Fi (el extensor Wi-Fiy el extensor Wi-Fi Mini de Verizon) que son extraordinarios y se conectan al router de Verizon y al Verizon Internet Gateway para alejar la señal Wi-Fi de la compuerta o del router y cubrir los puntos de la casa donde el Wi-Fi no llega. Esto lo hace realmente ideal para apartamentos o casas grandes. Estos extensores vienen con una red autoorganizada predeterminada, lo que significa que una vez que el extensor se empareja a un router o compuerta de Verizon, duplica automáticamente la configuración Wi-Fi del router para que el cliente no tenga que conectar sus dispositivos personales manualmente a un nuevo SSID de Wi-Fi cada vez que sea necesario.​​