No vuelvas a perderte tu programa favorito: simplemente haz streaming.

Es probable que hayas oído el término "streaming", pero ¿qué significa exactamente? El streaming consiste en ver programas de televisión o películas a través de tu conexión a Internet, por lo general mediante un servicio de streaming (como Netflix o Disney+, por nombrar algunos), en lugar de verlos por cable. Puede que tengas que probar y equivocarte para encontrar las suscripciones que ofrezcan los mejores servicios de streaming de televisión y que tengan los programas que te gustan y los que no te pueden faltar. En Verizon, puedes administrar tus suscripciones a servicios de streaming en un solo lugar con +play, lo que significa que puedes descubrir un mundo de suscripciones y ahorros cuando explores nuestras ofertas de +play. Entonces, ¿qué servicios de streaming son los más adecuados para ti y cómo puedes hacer streaming de la televisión en primer lugar? Sumerjámonos en todo lo relacionado al streaming.

Servicios de streaming y qué ver Hay muchos servicios de streaming para elegir, así que averiguar cuáles son adecuados para ti se reduce al tipo de contenido y programación que quieres ver. Muchos servicios de streaming tienen series emblemáticas exclusivas de su plataforma, como Stranger Things de Netflix o The Mandalorian de Disney+, mientras que otros congregan programas de televisión y películas de cadenas específicas, como discovery+ (que abarca una variedad de programas de TLC, Discovery y Animal Planet, además de muchos otros). Entonces, ¿qué ofrece cada servicio a alto nivel? Echemos un vistazo:

Qué ver en Netflix Netflix cuenta con una amplia programación que cambia constantemente, pero algunas de las series y películas más populares de la plataforma están siempre disponibles, como estas: Stranger Things: Cuando un niño desaparece, un pequeño pueblo descubre un misterio que implica experimentos secretos, terroríficas fuerzas sobrenaturales y una extraña niña. Wednesday: Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Wednesday Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos, y enemigos, en la Academia Nevermore. Cobra Kai: Décadas después del torneo que cambió sus vidas, la rivalidad entre Johnny y Daniel se reaviva en esta secuela de las películas de "Karate Kid". Bridgerton: Los ocho hermanos unidos de la familia Bridgerton buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad de Londres. Inspirada en las novelas más vendidas de Julia Quinn. Glass Onion: A Knives Out Mystery: El mundialmente famoso detective Benoit Blanc se dirige a Grecia para desvelar las capas de un misterio que rodea a un multimillonario de la tecnología y a su ecléctico grupo de amigos. Slumberland: Acompañada por un forajido exuberante, una audaz joven huérfana viaja a través de una tierra de sueños para encontrar una perla preciosa que le concederá su mayor deseo. Guillermo del Toro's Pinocchio: El cineasta ganador de un Oscar Guillermo del Toro reinventa la clásica historia de una marioneta de madera que cobra vida en este impresionante cuento musical en stop-motion. Y muchísimas más. Además, Netflix también ofrece cientos de programas y películas de otras cadenas y productoras, con una programación de series y películas clásicas que se renueva con frecuencia y más, disponibles para ver.

Qué ver en Disney+ Hay muchos programas disponibles en Disney+ y cambian a menudo, pero aquí tienes algunos de los mejores programas y películas disponibles actualmente en la plataforma: The Mandalorian (Temporada 3): Continúan los viajes del mandaloriano por la galaxia de Star Wars. Din Djarin, antaño un cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y hará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos. Voices Rising: The Music of Black Panther: Wakanda Forever: Después de hacer streaming de Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios, echa un vistazo a esta serie que explora su extraordinaria banda sonora y ofrece a los espectadores una mirada al interior de toda la música que entró en la realización de esta película nominada a premios. The Proud Family: Louder & Prouder (Season 2): The Proud Family: Louder and Prouder retoma la historia de su personaje central, Penny Proud, y su icónica familia: los padres Oscar y Trudy, los hermanos gemelos BeBe y CeCe, y la abuela Suga Mama (¡y Puff!). Al lado de Penny está su fiel equipo: Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez, Zoey Howzer, Maya Leibowitz-Jenkins y Michael Collins. Star Wars: The Bad Batch (Season 2): Esta serie de Star Wars explora el "lote malo" de clones de élite y experimentales mientras se abren camino por una galaxia en constante cambio inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Además de todos estos títulos nuevos, hay muchas otras películas y series increíbles de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic para disfrutar en cualquier momento en Disney+.

Qué ver en Hulu Hulu te salva del aburrimiento con el contenido original más reciente y los favoritos de siempre, películas taquilleras, deportes y noticias en vivo, todo en un solo lugar. En Hulu encontrarás las mejores cadenas y estudios, como FX, ABC, Searchlight y 20th Century. Haz streaming de The Bear de FX, Abbott Elementary de ABC y originales de Hulu, como The Handmaid's Tale y How I Met Your Father.

Qué ver en ESPN+ ESPN+ tiene miles de eventos en vivo y en directo de la NFL, NHL, NBA, MLB, LaLiga, FA Cup, Bundesliga, Top Rank Boxing, PGA TOUR, deportes universitarios y mucho más. Además, haz streaming de series originales y programas de estudio, y accede a un archivo extenso de contenido a pedido, incluida la biblioteca completa de 30 for 30, ciertas películas de ESPN y repeticiones de partidos. ESPN+ también le permite a los suscriptores comprar eventos PPV de UFC y hacer streaming de Fight Nights. El contenido de ESPN+ está disponible para hacer streaming en HD a través de la aplicación ESPN en tus dispositivos conectados favoritos (dispositivos en la sala de estar, teléfono, tablet, computadora, smart TV) y en ESPNPlus.com. ESPN+ también te da acceso a herramientas exclusivas de deportes de fantasía y artículos premium de algunas de las voces más respetadas del deporte.

Qué ver en discovery+ Si te gustan las cadenas de telerrealidad o estilo de vida de Warner Bros. Discovery, como TLC, Food Network y Animal Planet, quizá quieras suscribirte a discovery+. Con discovery+ puedes ver tus series de telerrealidad y documentales favoritos, como estos: 90 Day: The Single Life: Ahora solteros, los favoritos de 90 Day Fiance buscan encontrar el amor mientras intentan dejar atrás el equipaje de su pasado. Diners, Drive-Ins and Dives: Sigue a Guy Fieri en sus viajes por carretera a través del país para visitar algunos de los restaurantes más "extravagantes" de los Estados Unidos. Ghost Adventures: El equipo de Ghost Adventures, Zak Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley y Jay Wasley, investigan terroríficas historias de lo paranormal mientras viajan a diferentes destinos encantados. Kendra Sells Hollywood: Kendra Wilkinson se embarca en una nueva carrera inmobiliaria con solo ocho semanas para conseguir un puesto en una de las firmas inmobiliarias más prestigiosas del mundo. Debe superar su pasado de chica fiestera para demostrar que tiene lo que hay que tener para vender en Hollywood. ... ¡y muchos, muchos más! Además de algunas de tus series favoritas para TV por cable, discovery+ también ofrece originales exclusivos de la plataforma.

Qué ver en HBO Max Si te gusta el contenido premium, HBO Max es la aplicación de streaming que ofrece la mejor calidad de entretenimiento en su clase al brindar la mayor variedad de series, películas y especiales de las marcas icónicas de HBO, Warner Bros. y DC, así como HBO Max Originals y películas exitosas que incluyen: The White Lotus: Este original de HBO ganador de un Emmy® sigue las hazañas de los huéspedes y empleados autorizados en los exclusivos centros turísticos de White Lotus en todo el mundo. The Last of Us: Basado en el videojuego del mismo nombre aclamado por la crítica, este original de HBO tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un sobreviviente curtido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo se convierte en un viaje desgarrador a medida que atraviesan lo que queda de los Estados Unidos. Black Adam: el mundo necesitaba un héroe y lo consiguió. Una serie derivada de "Shazam!" centrada en el antihéroe de la película, Black Adam, es otra historia del Universo DC. …y muchos otros títulos interesantes, como House of the Dragon, Game of Thrones, Succession, Euphoria y más.

Qué ver en Paramount+ ¡Paramount+ es A Mountain of Entertainment™ (una montaña de entretenimiento)! Haz streaming de series originales innovadoras, como 1923, Tulsa King y Star Trek: Picard; junto con los deportes en vivo y en directo más importantes del mundo, como La UEFA Champions League y la NFL en CBS; éxitos para la familia, como PAW Patrol y SpongeBob SquarePants; y una gran cantidad de películas, incluida la nominada al Oscar Top Gun: Maverick. Aún mejor, cuando combinas Paramount+ con SHOWTIMEⓇ, puedes hacer streaming de programas todavía más originales, como Yellowjackets, Billions y The Chi, y películas como Everything Everywhere All At Once, nominada al Oscar.

AMC+ y otros servicios de streaming Puede parecer una gran cantidad de servicios de streaming y contenido para elegir, pero eso no es todo: también puedes consultar AMC+ para ver dramas aclamados por la crítica, como Anne Rice's Interview with the Vampire y Mayfair Witches, así como el drama televisivo de gran éxito Mad Men y mucho más. También puedes agregar STARZ, Fox Nation, Lifetime Movie Club y muchos otros servicios y canales de transmisión de TV con +play por Verizon: ¡tú eliges!