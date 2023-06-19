Guía para crear un hogar inteligente

"OK Google, ¿qué es una casa inteligente?" Quizás hayas oído hablar de la domótica en las noticias. O quizás amigos y vecinos han comentado sobre cómo han dado pasos para que sus casas sean "inteligentes". Desde la comodidad hasta la seguridad y la diversión, hay muchos beneficios en la automatización del hogar. Pero puede que no sepas cómo o por dónde empezar. Por ejemplo, ¿qué deberías hacer primero, elegir un hub inteligente o seleccionar tus dispositivos? ¿Empiezas con los controles de iluminación o de temperatura? ¿Cuál es la mejor configuración para un hogar inteligente? Sin un poco de contexto, puede ser difícil adentrarse. Por eso Verizon ha creado esta guía sobre lo básico. Como experto en redes inalámbricas y de fibra óptica, Verizon sabe un poco sobre conectar personas y dispositivos. Así que hemos ideado algunos consejos e ideas para ayudarte a crear tu propio hogar inteligente.

¿Qué es una casa inteligente? Como con cualquier nueva tecnología, puede haber cierta confusión sobre lo que hay detrás del término de moda. Así que antes de que empecemos a hablar sobre la compatibilidad de dispositivos y la tecnología de red, intentemos definir “hogar inteligente” de la forma más simple posible. Aprovechando las mejoras en las tecnologías de red y las innovaciones en dispositivos conectados y reconocimiento de voz, ahora es posible conectar muchos aspectos de tu hogar online: iluminación, calefacción, accesos, sistemas de entretenimiento y más. Las luces que antes se encendían y apagaban con un interruptor ahora pueden ser controladas por el sonido de tu voz. Y los termostatos que antes se ajustaban manualmente ahora se pueden controlar de manera remota desde tu smartphone. Es una automatización como esta, distribuida por toda la casa, lo que hace que un hogar sea inteligente. Para decirlo de otra manera, es la internet de las cosas en el hogar. Las mejores configuraciones de hogar inteligente incluyen una red completa de dispositivos inteligentes, permitiéndote monitorear y controlar sin esfuerzo cualquier aspecto de tu casa, ya sea que estés en casa o fuera. Estos dispositivos inteligentes, desde timbres hasta sensores de movimiento y electrodomésticos, pueden conectarse mediante Wi-Fi o una frecuencia móvil similar a tu smartphone o a un único hub inalámbrico. Y cada dispositivo puede ser controlado desde tu teléfono o por el sonido de tu voz a través de un altavoz inteligente. Pero no hay un único concepto de hogar inteligente. Tu hogar puede tener tantos o tan pocos dispositivos como quieras conectar: depende de ti lo compleja que quieras que sea tu configuración. Ahora que tienes una idea general de lo que es un hogar inteligente, vamos a profundizar en algunos conceptos básicos.

¿Qué hace una casa inteligente? Un hogar conectado agrega comodidad y eficiencia a tu vida al ayudar a automatizar tareas menores y quehaceres. En otras palabras, te ayudará a automatizar parte de tu rutina diaria para que tengas más tiempo para hacer las cosas que te gustan. ¿Cómo puede aplicarse esta tecnología a tu casa? Quizás ya estés familiarizado con algunos dispositivos inteligentes para el hogar, como luces inteligentes y termostatos. Pero hay una plétora de dispositivos que se están conectando. Aquí tienes algunos ejemplos de componentes inteligentes para el hogar y lo que pueden hacer: Iluminación: las luces interiores y exteriores se pueden controlar por voz, programar para encenderse cuando llegues a casa, o programar para que se enciendan al anochecer y se apaguen justo antes del amanecer.

Entradas: puedes bloquear y desbloquear las puertas usando comandos de voz. Los timbres de video te permiten ver quién se acerca a tu hogar. Las puertas del garaje pueden abrirse automáticamente cuando entres en el camino de entrada.

Cocina: las cafeteras se pueden programar para comenzar a preparar café cuando te despiertes. Los lavavajillas y las lavadoras pueden enviarte una alerta una vez que el ciclo haya terminado.

Entretenimiento: los televisores se pueden controlar con tu voz. Los sistemas estéreo pueden programarse para encenderse cuando entres en una habitación.

Familia y mascotas – Las cámaras inteligentes para interiores pueden informarte de que los niños han llegado a casa sanos y salvos de la escuela. Los monitores inteligentes para bebés te permiten vigilar a tu recién nacido desde la habitación contigua. Los comederos inteligentes para mascotas te permiten rellenar el plato del perro cuando estás fuera de casa.

Paisajismo: los cortacéspedes robóticos pueden cortar el césped por ti. (Sí, realmente.) Los sistemas de aspersión pueden ajustar el riego según el clima. Casi todos estos dispositivos se pueden controlar desde tu smartphone, y muchos de ellos se pueden controlar con comandos de voz a través de un altavoz inteligente. Tendrás que hacer algunos ajustes, pero una vez que tengas todo en su lugar, funciona casi como magia. Aquí tienes solo dos ejemplos de automatización del hogar usando dispositivos inteligentes: Supongamos que el pasillo hacia la habitación de los niños está oscuro y no puedes alcanzar el interruptor de la luz porque tus manos están ocupadas con un montón de sus juguetes. En lugar de dejar caer todo al suelo y buscar a tientas el interruptor en la oscuridad, podrías simplemente decirle a tu altavoz inteligente: “Hola Google, enciende las luces del pasillo.” Y, presto, las luces de tu pasillo se encenderán a tu mando.

O imagina que estás en casa con los niños, preparando la cena y esperando a que termine una carga de ropa en tu secadora inteligente. Con la configuración adecuada de un dispositivo inteligente, puedes pedirle al Asistente de Google que sintonice el programa favorito de Netflix de tus hijos usando Google Chromecast Ultra, te guíe a través de una receta de cinco estrellas para Chicken Paprikash y vuelva a ejecutar el ciclo de la secadora para que tu ropa no se arrugue mientras preparas la cena, todo sin mover un dedo. Para ver cómo algunos conceptos cobran vida, visita la página de Fios Smart Home. Un solo dispositivo inteligente en tu hogar puede hacer cosas bastante impresionantes. Pero cuando empiezas a encadenar listas de acciones a través de un hub inteligente, es cuando se pone realmente interesante. Por ejemplo, puedes crear una configuración avanzada en la que, al llegar a casa después de un día duro de trabajo, la puerta del garaje se abre, las luces se encienden y tu estación favorita de Spotify comienza a sonar en tu sistema estéreo, mientras el termostato ajusta tu hogar a la temperatura perfecta para tu llegada. Las posibilidades son casi infinitas. Solo ten en cuenta que las funciones varían según la marca y el modelo del dispositivo.

Beneficios de los hogares inteligentes Seamos honestos, tener un “hogar del futuro” donde las cosas respondan instantáneamente a cada una de tus órdenes es simplemente asombroso. Pero más allá del evidente factor de genialidad, la automatización del hogar puede hacer que tu vida sea más cómoda, más segura y más placentera. Al comenzar a crear tu sistema de hogar inteligente, puedes enfocarte en uno solo de estos objetivos o en los tres. Pero, como con cualquier mejora en el hogar, hay costes involucrados. Así que echemos un vistazo a las ventajas y desventajas de los hogares inteligentes. Primero, aquí tienes algunas ventajas que podrás disfrutar con una casa inteligente: Comodidad: imagina no tener que caminar de un lado a otro para encender un interruptor de luz 10, 20 o incluso 30 veces al día. O subir y bajar escaleras para ajustar el termostato, y luego bajarlo, y luego volver a subirlo. Esto puede parecer un pequeño ahorro de tiempo, pero rápidamente te acostumbrarás a la facilidad de controlar electrodomésticos y otros dispositivos desde tu teléfono o, aún más fácilmente, con tu voz.

Seguridad - Ya sea que estés en casa o fuera, los dispositivos inteligentes pueden ofrecerte a ti y a tu familia una sensación de seguridad. Las cámaras de seguridad inalámbricas para exteriores y los timbres inteligentes pueden informarte cuando alguien se aproxima a tu hogar. Los detectores inteligentes de humo y monóxido de carbono enviarán alertas a tu dispositivo móvil si algo está mal. Cuando estés fuera, controla la iluminación de forma remota y monitorea las cámaras de seguridad interiores desde tu teléfono.

Ahorros: con controles automatizados de calefacción, aire acondicionado e iluminación, puedes reducir tu factura de electricidad. Programa el termostato para que consuma menos energía cuando no estés y luego ajusta tu hogar a la temperatura ideal justo antes de que regreses. Configura las luces exteriores para que se enciendan y apaguen solas, sin preocuparte si has dejado algo encendido durante la noche.

Entretenimiento: sincronizar tu sistema de entretenimiento con tus bibliotecas de streaming te permite disfrutar de música y video a la carta. Una canción se te mete en la cabeza y ¡listo! puedes pedirle a tu asistente inteligente que la transmita a tu sistema estéreo: “Oye Google, pon The Safety Dance”.

Para padres primerizos, las familias con un recién nacido en casa podrían valorar tener otro par de ojos vigilando al bebé. Puedes agregar una cámara inteligente en la guardería para que te avise cuando tu bebé se despierte. También hay monitores inteligentes para bebés que pueden enviarte una alerta cada vez que tu pequeño esté llorando. Al igual que con cualquier mejora del hogar, es importante sopesar tus costos frente a tu presupuesto antes de comenzar. Por otro lado, aquí están algunas de las desventajas de hacer que tu hogar sea inteligente: Tiempo y esfuerzo: incluso con nuestros consejos, crear una configuración a tu gusto y lograr que todo funcione bien en conjunto puede llevar algo de tiempo. Afortunadamente, esta inversión inicial generalmente es un costo único. Una vez que tengas las cosas funcionando como deseas, los ajustes menores, como modificar los horarios o tiempos, deberían ser fáciles de realizar.

Dependencia del Wi-Fi: si alguna vez has experimentado una conexión a Internet lenta causada por dispositivos que consumen tu ancho de banda, imagina cómo te sentirías una vez que tus luces y electrodomésticos también dependan de tu red doméstica. Algunos proveedores de Internet ofrecen un servicio con suficiente ancho de banda para manejar todas tus conexiones digitales. Pero la disponibilidad depende de la tecnología y el área de cobertura de cada proveedor.

Avance tecnológico: Los dispositivos inteligentes y el reconocimiento de voz son dos tecnologías que avanzan rápidamente. Así que el hardware que compres hoy podría no admitir el próximo conjunto de excelentes funciones que están a punto de llegar al mercado. Es algo a tener en cuenta si eres el tipo de persona que siempre necesita los dispositivos más recientes y mejores. Pero, para muchas personas, estos obstáculos no son gran cosa en comparación con la idea de tener un hogar del futuro tan avanzado que incluso el Capitán Picard sentiría envidia.

¿Qué incluye una casa inteligente? Las configuraciones típicas de un hogar inteligente incluyen iluminación, termostatos y altavoces, todos conectados a través de un hub inteligente dedicado o un altavoz inteligente. Pero, nuevamente, realmente depende de ti. Tu casa inteligente debe incluir componentes que usarás y disfrutarás. Aquí tienes algunos dispositivos inteligentes que puedes considerar agregar a tu hogar: Luces e interruptores de luz

Tomas de corriente y enchufes eléctricos

Termostatos inteligentes

Altavoces y sistemas de sonido.

Dispositivos de streaming de medios

Cerraduras de puertas

tonos con sistema de video.

Cámaras de seguridad

Abridores de puertas de garaje.

Detectores inteligentes de humo y monóxido de carbono

Cafeteras

Lavadoras y secadoras

¿Cómo funcionan los dispositivos inteligentes? Como hemos discutido, un hogar inteligente es básicamente una red de dispositivos conectados. Estos dispositivos se comunican entre sí transmitiendo información a través de una frecuencia de radio específica y predeterminada. Wi-Fi es una de esas frecuencias, disponible para cualquiera que tenga servicio de internet y un router Wi-Fi. Otros estándares de redes inalámbricas, con nombres como ZigBee, Z-Wave, Thread y WeMo, han surgido para ayudar a que los hogares inteligentes funcionen. Estos estándares se presentan como más eficientes y menos propensos a interferir con tus conexiones Wi-Fi existentes. Pero a menos que tengas una configuración avanzada con muchos dispositivos que funcionan con baterías, el Wi-Fi debería ser suficiente para tu red doméstica inteligente. (Muchos dispositivos inteligentes pueden operar con Wi-Fi, pero algunos no, así que verifica las especificaciones antes de hacer una compra). Un consejo importante de compras: Antes de adquirir un dispositivo inteligente, asegúrate de que sea compatible con tu hub inteligente. Aquí tienes un desafío de hogar inteligente con el que te puedes encontrar: No todos los hubs inteligentes son compatibles con cada uno de estos estándares inalámbricos. Así que verifica qué estándares admite tu hub inteligente o altavoz inteligente y luego compra los componentes correspondientes.

¿Cómo hago para que mi casa sea inteligente? Está bien, esperamos que estés emocionado con el concepto de un hogar inteligente y que tu mente ya esté corriendo con automatizaciones divertidas y que ahorran tiempo que puedes agregar a tu casa. Si es así, ¡genial! Ahora, ¿por dónde empiezo? Este es uno de esos proyectos de mejoras para el hogar donde dedicar unos minutos a planificar al principio puede resultar en grandes beneficios a largo plazo, ahorrándote tiempo, dinero y frustración. Permítenos guiarte por esa parte y luego pasaremos a lo divertido: agregar dispositivos y encender tu casa inteligente.

Paso 1: Establece un presupuesto y un cronograma Hay dos maneras de automatizar tu casa: puedes agregar uno o dos dispositivos a la vez, ensamblando las cosas a medida que avanzas, o puedes adquirir un hub inteligente y un conjunto de dispositivos y agregarlos todos de una vez. Es la diferencia entre sumergir un dedo del pie en la piscina y lanzarse de cabeza. Para algunas personas, el presupuesto podría determinar cómo lo haces. Comprar unas cuantas bombillas inteligentes y un altavoz inteligente para que puedas controlarlas con tu voz puede costar tan solo cien dólares. Add un timbre con video, un termostato inteligente y un abrepuertas de garaje, y estarás viendo varios cientos de dólares. Empieza a comprar electrodomésticos nuevos y, como era de esperar, estarás gastando miles. Otros pueden simplemente querer probar los beneficios de la automatización antes de invertir tiempo y dinero en una configuración completa. No importa en qué categoría encajes, esta es una decisión que deberías tomar antes de empezar a comprar componentes, ya que determina cómo controlarás tu hogar inteligente. Y aquí tienes un consejo cuando se trata de comprar dispositivos: Seamos honestos, es fácil dejarse llevar por la emoción de comprar los últimos y mejores gadgets. Pero los hogares inteligentes pueden ser un lujo costoso si no se planean correctamente desde el principio. Para evitar gastar de más, ¿por qué no tomas unos minutos para hacer un presupuesto y pensar en los dispositivos que realmente necesitas o deseas, aquellos que realmente mejorarán tu calidad de vida o te ahorrarán algo de dinero? (Por un lado, un termostato inteligente puede ayudar a reducir tu factura de energía. Por otro lado, ¿realmente necesita Lola su propio tazón automático para perros? Para evitar gastar de más, tómate unos minutos para hacer un presupuesto basado en los dispositivos que realmente quieres. Puedes navegar por diferentes dispositivos inteligentes para el hogar y obtener una idea de sus precios en la página de Accesorios para el Hogar Inteligente de Verizon. Eso nos lleva a nuestra próxima decisión...

Paso 2: Determinar qué quieres que haga tu casa Antes de empezar a gastar dinero en dispositivos, es importante que te preguntes cuáles son tus metas. Es decir: ¿Qué quieres que tu casa inteligente haga por ti? ¿Estarás satisfecho con algunas automatizaciones básicas y comandos de voz para facilitarte la vida? ¿O estás buscando hacer una conversión completa a hogar inteligente, donde tendrás la casa más avanzada tecnológicamente del vecindario? Cada uno de ellos toma tiempo y esfuerzo, pero uno más que el otro. Al comenzar con el objetivo final en mente, puedes construir tu configuración en función de tus necesidades en lugar de limitarte a las capacidades de los dispositivos que compras en el camino. Además, como discutiremos más adelante, esto te permite planificar tu sistema de hogar inteligente para que los dispositivos se emparejen fácilmente, algo que puede no ser posible si compras cosas por separado.

Paso 3: Elegir dispositivos inteligentes para tu hogar. Bien, ahora que tienes en mente tu presupuesto y la configuración de tu hogar inteligente, es hora de empezar a agregar dispositivos. En este momento, tienes que decidir si necesitas un hub inteligente, como Google Home, Amazon Echo o Samsung SmartThings. ¿Hub o no hub? Si solo vas a usar uno o dos dispositivos, como un termostato y un timbre con cámara, puedes controlarlos fácilmente con tu smartphone. Pero si vas a agregar muchos componentes de diferentes fabricantes, un hub inteligente es la mejor opción. ¿Por qué? Tener un hub inteligente te permite controlar todos tus componentes desde un solo dispositivo, en lugar de alternar entre diferentes aplicaciones en tu teléfono, lo que puede convertirse en una molestia cuando estás manejando varias aplicaciones. Un hub inteligente te permite controlar todos tus componentes con un solo dispositivo, en vez de cambiar entre aplicaciones en tu teléfono. Tomemos el ejemplo del Chicken Paprikash que discutimos anteriormente. Con los dispositivos inteligentes adecuados, puedes encontrar una excelente receta en la web, hacer streaming de un programa de Netflix para los niños en la sala y encender la secadora usando solo tu voz, todo mientras estás en el mostrador de tu cocina. Suena genial, ¿verdad? Pero sin un hub inteligente, tendrás que manejar cuatro o cinco aplicaciones diferentes en tu teléfono para que todo funcione: Google para la receta, Netflix y Chromecast para el programa de los niños, la aplicación para encender la televisión y la aplicación que controla el lavavajillas. Eso es mucho deslizar hacia adelante y hacia atrás. Sin un hub inteligente, todo este cambio de aplicaciones puede frustrar el propósito de configurar un hogar inteligente. El hub correcto te permitirá controlar todos estos dispositivos por voz, por lo que puede ser una inversión que ahorre cordura: “Hey Google, pon Dora en la TV de la sala familiar.” Para configuraciones básicas, un altavoz inteligente, como Google Home o Amazon Echo, puede servir como tu hub. Para configuraciones más avanzadas, aquellas que involucran automatizaciones basadas en la ubicación (acciones que se activan cuando llegas a la casa, por ejemplo), necesitarás un hub inteligente dedicado como Samsung SmartThings o Wink. Estas son algunas de las preguntas que más a menudo vemos que se hacen sobre estos dispositivos: ¿Es Google Home un hub inteligente? Google Home es un altavoz inteligente que puedes manejar con comandos de voz simples. Entre otras cosas, te permite disfrutar de tu música, administrar las tareas diarias y obtener respuestas a las cosas que quieres saber, todo con la función manos libres. Pero Google Home también puede funcionar como un hub inteligente, ya que está impulsado por el Asistente de Google. Eso significa que puedes controlar tus dispositivos inteligentes compatibles mediante Google Home. Por ejemplo, simplemente pídele a Google Home que transmita videos a tu TV con Chromecast™ o que suba tu termostato Nest. Para los clientes que ya poseen uno o más dispositivos de Google, elegir Google Home como tu hub puede ser una decisión obvia. ¿Es Amazon Echo un hub inteligente? Echo es la línea de altavoces inteligentes de Amazon. Estos dispositivos, como el Amazon Echo Show, pueden funcionar como hubs inteligentes gracias al asistente de voz Alexa que viene integrado. Alexa es compatible con muchos tipos de dispositivos inteligentes para el hogar, incluidos enchufes inteligentes, sistemas de cine en casa, cerraduras de puertas y más, lo que hace que un Amazon Echo sea otra buena opción como hub inteligente. ¿Qué productos son compatibles con Google Home? Más de 1,000 dispositivos inteligentes de más de 150 marcas populares funcionan con Google Home, incluyendo el termostato Nest y el sistema de seguridad para el hogar Canary. Con tanta flexibilidad integrada, Google Home es una excelente opción para tu centro inteligente. Google Home te permite controlar dispositivos compatibles con tu voz: luces, cámaras de seguridad, televisores y otros. Además, funciona como un asistente inteligente, permitiéndote acceder a tu calendario, recordatorios, información sobre tu trayecto y más. ¿Cuál es el mejor smart hub? No hay un solo mejor smart hub. Realmente depende de los productos que tengas en tu hogar. Google Home y Amazon Echo son dos opciones populares. Pero si estás buscando ir un paso más allá con la automatización del hogar, podrías considerar hubs inteligentes dedicados como Samsung SmartThings o el Wink Hub. Estos pueden ofrecer aún más opciones para la personalización. Por supuesto, algunas personas se sienten más cómodas con ciertas marcas. Si eres fan de Google, digamos, quizás quieras seguir usando Google Assistant y los productos habilitados con Google Home. Si estás indeciso, aquí tienes una manera sencilla de ayudarte a elegir: considera todos los dispositivos que quieres agregar a tu hogar y luego asegúrate de que el hub inteligente que estás considerando los admita a todos. Puedes encontrar una lista de dispositivos compatibles en el sitio web del fabricante del hub. La buena noticia es que, si quieres agregar un nuevo componente más adelante, los productos con las mismas capacidades generales suelen estar disponibles para los principales hubs de hogar inteligente.

Paso 4: Ahora ya estás listo para comenzar a comprar Una vez que hayas decidido sobre un hub inteligente, es momento de adquirir tus dispositivos. La cantidad de productos disponibles puede hacer que tus opciones parezcan un poco abrumadoras. Si necesitas acotar las opciones, limita tu búsqueda a dispositivos que se sincronicen fácilmente con tu asistente inteligente. Por ejemplo, si eliges Google Assistant, puede que quieras seguir usando los dispositivos de Google y Nest. (Nest es parte de Google.) Ya sea que uses un hub inteligente o no, esto te ahorrará algo de tiempo y molestias. Aquí tienes solo algunos de los componentes que puedes agregar a tu hogar: Asistentes inteligentes: Google Home, Google Home Mini y Google Home Max.

Interruptores inteligentes para iluminación y pequeños electrodomésticos: Belkin Wemo Mini Smart Plug.

Termostatos : Nest Learning Thermostat y Nest Thermostat E.

Videotimbres: Nest Hello y Ring Video Doorbell 2.

Dispositivos de seguridad: Nest Cam Indoor Security Camera y Nest Cam Outdoor Security Camera.

Altavoces inteligentes: JBL Link 10, JBL Link 20, JBL Link 300 y Bose Solo 5 TV Sound System.

Transmisión inteligente: Google Chromecast Ultra.

Detectores de humo y monóxido de carbono: Google Nest Protect. Y, por supuesto, revisa el concepto de hogar inteligente que has diseñado y ten presente tu presupuesto.

Paso 5: Configura tu hogar inteligente y tus dispositivos conectados Ahora estamos listos para entrar en los detalles técnicos para poner en marcha tu casa inteligente DIY. Antes de comenzar Para que este proceso de configuración sea lo más fluido posible, tómate un momento para asegurarte de que tienes lo necesario para empezar: 1. Espacio libre para abrir paquetes y trabajar con los dispositivos; 2. Tiempo reservado para sincronizar cosas a tu teléfono o hub; 3. Una red Wi-Fi que cubra toda tu casa; 4. Y lo más importante de todo, una conexión a Internet rápida y fiable con suficiente ancho de banda para manejar las demandas de todos estos dispositivos. Para la mejor experiencia de hogar inteligente, asegúrate de tener suficiente ancho de banda y una conexión potente como internet gigabit. Eso es porque cada dispositivo de tu casa se comunicará con Internet, consumiendo una pequeña parte del ancho de banda de tu hogar. Y no quieres que tu asistente inteligente ralentice tu experiencia de streaming solo porque está actualizando el pronóstico del tiempo de mañana. Para impulsar tu hogar inteligente, elige un servicio de Internet potente y confiable como Fios Gigabit Connection. Igualmente importante, tu conexión a Internet debe ser confiable. Eso es para prevenir el gran inconveniente que puede surgir al tener una casa conectada: Si tu conexión a internet se cae, toda la configuración de tu hogar inteligente puede fallar también. Afortunadamente para los clientes de Fios internet, Fios es una red de fibra óptica increíblemente confiable. Por último, si hay algún lugar en tu casa donde el Wi-Fi no llegue, considera agregar un extensor de red para ampliar tu red Wi-Fi. Eso evitará que tus dispositivos se queden sin funcionar porque han perdido la señal Wi-Fi de tu red doméstica.