En el mundo actual, el acceso a Internet es esencial en muchas áreas de la vida, como la educación, el trabajo y el entretenimiento. Aunque tener servicio de Internet es uno de los componentes necesarios para apoyar la tecnología en evolución como la realidad virtual (VR), también se necesita para actividades diarias esenciales, como el trabajo remoto y las clases en línea. Pero incluso si tienes acceso, la baja confiabilidad o velocidad pueden crear desafíos. No tener acceso confiable a internet, por supuesto, podría hacer que un estudiante pierda una fecha límite de entrega o que un empleado pierda la conexión durante una llamada en conferencia importante. Pero la confiabilidad por sí sola no es suficiente; la velocidad de una conexión también importa. Según la Comisión Federal de Comunicaciones, la falta de acceso a internet de alta velocidad puede limitar las oportunidades educativas en las áreas rurales. En comparación con los estudiantes de las zonas urbanas, los estudiantes de las zonas rurales pueden carecer del servicio de alta velocidad necesario para participar en la experiencia de aprendizaje remoto. Dicho esto, simplemente tener acceso a Internet en casa puede ser un desafío para muchos, especialmente en las áreas rurales. Para ayudar a combatir la falta de acceso que algunas áreas y/o personas pueden enfrentar, algunas entidades corporativas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales están trabajando para proporcionar recursos que faciliten el acceso a Internet.

Tipos de conectividad a internet Dependiendo de tu ubicación, es posible que tengas acceso a diferentes tipos de opciones de conectividad a internet. Esto puede deberse a la infraestructura existente dentro de tu comunidad, o podría estar relacionado con las opciones de acceso a internet en tu casa frente al trabajo o la escuela. Algunos de los tipos más comunes de conectividad a Internet incluyen: Conectividad a Internet basada en fibra : Las opciones de Internet de fibra, como Verizon Fios, utilizan cables de fibra óptica para transferir rápidamente grandes volúmenes de datos.

: Las opciones de Internet de fibra, como Verizon Fios, utilizan cables de fibra óptica para transferir rápidamente grandes volúmenes de datos. Conectividad a Internet por cable : Este tipo de internet de alta velocidad utiliza la infraestructura existente de televisión por cable.

: Este tipo de internet de alta velocidad utiliza la infraestructura existente de televisión por cable. **DSL**: Una línea de suscriptor digital es una forma más antigua de internet que utiliza líneas telefónicas.

Una línea de suscriptor digital es una forma más antigua de internet que utiliza líneas telefónicas. **Conexión inalámbrica fija**: el acceso inalámbrico fijo utiliza redes móviles, como 4G LTE y Verizon 5G Ultra Wideband, para proporcionar acceso a Internet a través de radio u otro enlace inalámbrico.

utiliza redes móviles, como 4G LTE y Verizon 5G Ultra Wideband, para proporcionar acceso a Internet a través de radio u otro enlace inalámbrico. Internet satelital: Este tipo de conectividad a internet utiliza satélites de comunicación para transferir datos.

satelital: Este tipo de conectividad a internet utiliza satélites de comunicación para transferir datos. **Dial-Up**: Dial-up es un tipo antiguo de conectividad a Internet que utiliza una línea telefónica estándar. Cuando estás tratando de determinar qué tipo de conectividad a Internet será mejor para ti, querrás considerar varios factores, como tu presupuesto, tu ubicación y tu uso habitual.

Factores que afectan la calidad de Internet. Hay varios factores que pueden influir en la calidad general de tu conexión a Internet y tu experiencia al utilizarla. Cuando consideres la forma de conectividad a Internet que sea adecuada para ti, asegúrate de comprender algunos conceptos clave que se detallan a continuación. Velocidad de Internet La velocidad de tu conexión a Internet puede tener un gran impacto en tu experiencia en Internet y en las tareas que puedes realizar. Para obtener la mejor experiencia de internet, debes considerar tus necesidades personales de internet y comparar las opciones disponibles. Ancho de banda El ancho de banda se refiere a la capacidad de transferencia de datos en un período determinado y generalmente se mide en Mbps o Kbps. En cuanto a la conexión a Internet, determina cuántos datos se pueden procesar y transferir a través de tu red de internet. En términos generales, cuanto mayor sea el ancho de banda, más rápida será la velocidad de internet. Sin embargo, esto podría verse afectado por la cantidad de datos que estás transfiriendo a través de tu red. Transferir archivos grandes o transmitir video en alta definición puede consumir grandes cantidades de datos y sobrecargar tu red. Banda ancha Según la FCC, la definición de internet de banda ancha es un mínimo de 25 Mbps de velocidad de descarga y 3 Mbps de velocidad de carga. Existen muchos tipos de conexiones de banda ancha, incluyendo internet de fibra, internet inalámbrico fijo e internet satelital. Por lo tanto, si quieres internet de alta velocidad, debes tener algún tipo de conexión de banda ancha. Wi-Fi La mayoría de los usuarios de Internet están generalmente familiarizados con dispositivos como módems y routers. Un módem utiliza una red de área amplia (WAN) para llevar internet al hogar. Un router genera una red de área local (LAN) para llevar internet a un conjunto de dispositivos. Ambos dispositivos pueden incorporar el uso de Wi-Fi, que es un tipo de tecnología inalámbrica. Se usa por dispositivos compatibles con Wi-Fi para conectarse a internet a través del router inalámbrico. Muchos factores pueden afectar la velocidad del Wi-Fi, como: La tecnología Wi-Fi que estás usando;

La distancia entre tu router y tu adaptador;

La activación de los modos de ahorro de energía;

La calidad de la antena del router;

La ubicación del router (incluyendo cualquier estructura que obstruya la señal);

Actualizaciones pendientes para el firmware;

La cantidad de datos que se están transfiriendo;

El uso de la misma frecuencia por parte de otros dispositivos, como los monitores de bebés. Tanto la calidad de tu Wi-Fi como la elección de tu proveedor de Internet determinan la velocidad de tu conexión a internet. Esto podría incluir elegir entre 4G y 5G para tu internet doméstico o personal.

Opciones de internet gratuitas Aunque hay muchas opciones de conectividad a Internet disponibles, muchos todavía tienen dificultades para costear el acceso. Con eso en mente, los usuarios tienen varias opciones, que incluyen: Hotspots público y redes inalámbricas municipales : en muchas comunidades, hay opciones de acceso a internet disponibles al público, como instituciones públicas y bibliotecas. Sin embargo, tendrás que tener especial cuidado con la seguridad personal y la seguridad al utilizar estas opciones.

: en muchas comunidades, hay opciones de acceso a internet disponibles al público, como instituciones públicas y bibliotecas. Sin embargo, tendrás que tener especial cuidado con la seguridad personal y la seguridad al utilizar estas opciones. Subvención gubernamental : Las subvenciones pueden estar disponibles a nivel federal, estatal o local. Estos son descuentos, pagos o reducciones de impuestos proporcionados por el gobierno. El Programa de Conectividad Asequible (ACP) es solo un ejemplo que proporciona asistencia financiera para el acceso a internet según tus ingresos. El ACP proporciona a las familias que califican un descuento de $30 al mes en el servicio de banda ancha ($75 al mes en tierras tribales). A través del ACP y del descuento Verizon Fios Forward, las unidades familiares elegibles pueden obtener un plan Fios Home Internet de 300 Mbps gratis.

: Las subvenciones pueden estar disponibles a nivel federal, estatal o local. Estos son descuentos, pagos o reducciones de impuestos proporcionados por el gobierno. El Programa de Conectividad Asequible (ACP) es solo un ejemplo que proporciona asistencia financiera para el acceso a internet según tus ingresos. El ACP proporciona a las familias que califican un descuento de $30 al mes en el servicio de banda ancha ($75 al mes en tierras tribales). A través del ACP y del descuento Verizon Fios Forward, las unidades familiares elegibles pueden obtener un plan Fios Home Internet de 300 Mbps gratis. Redes comunitarias de malla: Esta es una forma de red comunitaria descentralizada que utiliza un grupo de dispositivos para crear una red más grande. También será útil considerar otras opciones que puedan estar disponibles en tu comunidad y específicas para tu área local.

Cómo encontrar conectividad a internet de bajo coste En términos generales, hay varios pasos que puedes seguir para encontrar opciones de internet económicas, dependiendo de tu situación. Si te sientes intimidado por todas las solicitudes necesarias para calificar para las opciones de internet gratuitas mencionadas anteriormente, puedes desglosar el proceso con los siguientes pasos: Investiga las opciones de bajo costo que se ofrecen en tu comunidad. Considera programas de bajo costo a través de tu ISP, como Verizon Lifeline o el ACP. Encuentra a alguien con quien puedas compartir el costo. Considera cambiar a un servicio de internet más asequible. Las opciones de asistencia también pueden variar según tu ubicación e ingresos.

Opciones de asistencia para familias y hogares Las familias y unidades familiares con más de un miembro pueden calificar de manera única para acceder a internet de bajo costo. Muchas unidades familiares tienen padres que trabajan desde casa y/o estudiantes jóvenes que necesitan acceso a internet para sus tareas escolares. Existen subvenciones y programas de asistencia para mejorar este acceso a los miembros de cada unidad familiar, incluyendo: El Programa de Conectividad de Banda Ancha Tribal: Este programa otorga subvenciones a las naciones tribales para mejorar el acceso a internet en las comunidades tribales. Además, si calificas para los siguientes programas, puedes ser elegible para recibir asistencia con el acceso a internet: Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) : Este programa no ofrece directamente asistencia financiera relacionada con el acceso a internet. Sin embargo, los hogares que califican para el NSLP son elegibles para recibir asistencia de programas gubernamentales como el ACP.

: Este programa no ofrece directamente asistencia financiera relacionada con el acceso a internet. Sin embargo, los hogares que califican para el NSLP son elegibles para recibir asistencia de programas gubernamentales como el ACP. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) : Los hogares que califican para recibir beneficios de TANF pueden ser elegibles para recibir ayuda con el acceso a internet.

: Los hogares que califican para recibir beneficios de TANF pueden ser elegibles para recibir ayuda con el acceso a internet. Seguridad de ingreso suplementario (SSI): los beneficiarios de SSI pueden calificar para recibir asistencia con acceso a internet.

Opciones de asistencia para estudiantes En el mundo pospandémico, las tareas escolares basadas en Internet se han convertido en una parte habitual de la educación escolar. Para estudiantes de todas las edades, las opciones de asistencia ayudan a los estudiantes a obtener acceso a internet, incluyendo: Acceso a internet en el campus : La mayoría de los estudiantes pueden obtener Wi-Fi gratis en su campus universitario u otros hotspots Wi-Fi. Ten en cuenta los problemas de seguridad mencionados anteriormente.

: La mayoría de los estudiantes pueden obtener Wi-Fi gratis en su campus universitario u otros hotspots Wi-Fi. Ten en cuenta los problemas de seguridad mencionados anteriormente. **Planes de Internet sin contrato anual**: Los planes de Internet sin contrato anual pueden ser especialmente buenos para estudiantes que necesitan flexibilidad.

anual**: Los planes de Internet sin contrato anual pueden ser especialmente buenos para estudiantes que necesitan flexibilidad. Ofertas estudiantiles: Algunos proveedores de Internet ofrecen ofertas para estudiantes. Los estudiantes también deben investigar cualquier opción específica para tu institución educativa o comunidad.

Opciones de asistencia para adultos mayores El analfabetismo digital es común entre los adultos mayores, lo que combinado con la falta de acceso a Internet puede exacerbar ciertas situaciones o condiciones de salud. No solo los adultos mayores pueden usar Internet como una herramienta para contactar servicios de emergencia, sino que también pueden usarlo para mantenerse conectados con la familia y sus seres queridos. Las siguientes opciones de asistencia pueden ayudar a los adultos mayores a pagar el acceso a internet. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) : Los beneficiarios de SSI califican para recibir asistencia con acceso a internet de programas como ACP o Lifeline.

: Los beneficiarios de SSI califican para recibir asistencia con acceso a internet de programas como ACP o Lifeline. **Descuentos para personas mayores**: Algunos proveedores individuales pueden ofrecer descuentos para personas mayores. Con acceso confiable a internet, los adultos mayores pueden mejorar significativamente su calidad de vida.