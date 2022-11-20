La Internet de las cosas (IdC), la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), aunque sirven a una amplia variedad de propósitos diferentes, se han unido en los últimos años para impulsar los avances tecnológicos incluso más allá de lo se alcanzó en el pasado. Por separado, estos tres conceptos pueden definirse como: La Internet de las cosas consiste en dispositivos electrónicos conectados diseñados para hacer la vida más fácil a los consumidores en un amplio panorama tecnológico. Cosas como los dispositivos inteligentes en el hogar que se comunican entre sí, la nube y el almacenamiento en la nube al que se puede acceder desde múltiples dispositivos, así como asistentes de voz digitales para el hogar inteligente, son ejemplos de estos dispositivos interconectados. La realidad virtual es un mundo digital con contenido visual, auditivo y táctil simulado que se aleja por completo del mundo real en el que estás. Muchas aplicaciones de RV requieren el uso de cascos de RV y herramientas similares, como guantes hápticos, para una inmersión total. La realidad aumentada manipula un entorno del mundo real, combinándolo con herramientas digitales, gráficos y otras aplicaciones donde lo digital se combina con la realidad. Ejemplos incluyen recorridos de bienes raíces y juegos populares basados en AR como Pokémon GO; la RA viene en una variedad de formas, incluidas las aplicaciones para teléfonos. Pero, ¿cómo pueden estas herramientas unirse para beneficiar a las aplicaciones de IoT, específicamente cuando se trata de aprovechar las fortalezas de la RV y la RA? No solo pueden beneficiarse las pequeñas empresas, sino que incluso los consumidores individuales pueden encontrar valor en la unión de estas dos aplicaciones de una infinidad de maneras, algunas de las cuales ya podrías conocer sin saberlo.

Trabajo remoto En un mundo donde el 74% de los profesionales esperan que el trabajo remoto se convierta en una práctica estándar, tiene sentido implementar nueva tecnología para mejorarlo. Por ejemplo, aunque muchas empresas pueden optar por aprovechar el trabajo remoto, todavía hay casos en los que reunirse en persona para construir mejores conexiones será invaluable. Aquí es donde entra la realidad virtual. Forbes detalla algunas de las ventajas potenciales de la RV, y dice que: "Mientras te esfuerzas por conectar e inspirar a tus equipos en un entorno de trabajo híbrido, la RV es una herramienta excepcionalmente capaz de proporcionar experiencias realistas para ayudar a los equipos a unirse y prosperar juntos". La RV y la RA podrían eventualmente evolucionar lo suficiente como para que los participantes aparezcan como hologramas en un espacio 3D, permitiendo que todos puedan hacer contacto visual con quien esté hablando. Desde allí, conectar estas reuniones basadas en tecnología al IoT para recopilar, guardar y compartir información, solo amplía las capacidades de la tecnología de trabajo remoto. Con un deseo cada vez mayor de sumar talento diverso a la fuerza laboral, ofrecer tales adaptaciones también permite a las empresas encontrar una gama más amplia de personas que buscan carreras adecuadas. Por supuesto, la accesibilidad a estas oportunidades depende en gran medida de que las personas tengan acceso a conexiones a internet de mayor calidad, lo cual es un proyecto en curso en todo el mundo.

Modelado de datos En muchas industrias, la visualización de datos es un factor crucial para entender las enormes cantidades de información que se recopilan, así como determinar cómo se puede aplicar de manera más productiva y eficiente. La RV, combinada con el poder del IoT, ofrece oportunidades para esta visualización en forma de modelado de datos. ZDNET describe el valor de este proceso: "Siguiendo la revolución de los macrodatos, las visualizaciones 3D en realidad mixta son la herramienta adecuada en el momento adecuado para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender y extraer información de grandes conjuntos de datos".

Gemelos digitales Los "gemelos digitales" se pueden definir como "réplicas virtuales de objetos, edificios o sistemas conectados a sus contrapartes físicas mediante flujos de información en tiempo real". Estas réplicas se utilizan para diversas aplicaciones, como el monitoreo de seguridad, el mapeo de construcciones y el desarrollo de prototipos de sistemas. Combinados con el poder del IoT, los gemelos digitales ayudan aún más a las organizaciones a rastrear y mapear los datos que ya han recopilado o predicho, así como a identificar posibles problemas de seguridad. Especialmente al combinarlos con el IoT y la RA/RV, los gemelos digitales no solo permiten tomar decisiones más inteligentes cuando se invierte dinero, sino que también permiten crear proyectos de manera más eficiente, al identificar y abordar problemas de seguridad antes de invertir una gran cantidad de dinero en un proyecto.

Cámaras inteligentes Existen varias aplicaciones populares en el ámbito de las cámaras inteligentes y el IoT. Las aplicaciones incluyen el seguimiento de los desechos en los receptáculos de basura, el monitoreo del tráfico en calles concurridas para detectar accidentes, cierres o incluso si se necesita realizar reparaciones para cubrir un bache. Las cámaras inteligentes son valiosas no solo por ofrecer una vista panorámica para la recopilación de datos, sino que también funcionan como sistemas de seguridad inteligentes, especialmente en hogares o negocios. Al combinarlo con la RV, estas oportunidades solo mejoran, especialmente cuando se trata de anticiparse al delito y los problemas de seguridad, ya sea de manera privada o pública. Según Security Magazine, “estas cámaras basadas en IP utilizan análisis integrados y aprendizaje automático para potenciar la búsqueda de movimiento y las capacidades de repetición de movimiento, lo que hace que sea mucho más fácil encontrar las grabaciones que tus clientes necesitan”. Ya sea que uses las grabaciones para rastrear un artículo perdido, determinar el origen de un error o incluso anticipar un riesgo de seguridad, las cámaras inteligentes implican menos tiempo manual desplazándote por los archivos de video en busca de un detalle específico.

Monitoreo remoto Al igual que los beneficios de las cámaras inteligentes para mejorar la seguridad, el monitoreo remoto permite responder en tiempo real a peligros potenciales y otros problemas de seguridad, tanto de manera pública como privada. Este nivel de monitoreo también es sumamente valioso en cuanto a la protección del consumidor y garantizar la seguridad en las plantas de manufactura y otras industrias donde hay un alto riesgo de lesiones. El monitoreo remoto también se ha utilizado en el campo de la salud para monitorear la salud de los pacientes mediante el uso de RV y otras herramientas relacionadas. Además, el monitoreo remoto puede aplicarse a aspectos como la seguridad de datos, la seguridad financiera y otras aplicaciones que contienen información confidencial que podría ser valiosa para los ciberdelincuentes. Este tipo de monitoreo, al combinarlo con la conciencia práctica de los consumidores, permite una seguridad superior de la cuenta del cliente, que protege a los consumidores del robo de sus datos u otra información confidencial. A través de los esfuerzos de tipos similares de monitoreo, las empresas también están mejor preparadas para establecer una política de privacidad sólida para compartir las medidas de seguridad implementadas tras bambalinas. Cuando se trata de aplicaciones de IoT, los hackers de sombrero blanco pueden replicar posibles brechas para determinar dónde pueden estar las debilidades, y así ayudar revelar las áreas en las que tanto las personas como las empresas podrían protegerse mejor. Podrían realizarse pruebas similares a través de la realidad virtual, donde los sistemas se evalúan y atacan para detectar debilidades sin poner en riesgo la información real.