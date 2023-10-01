Guía del estudiante para el bienestar digital.​​ 

En la era de la digitalización, es más importante que nunca que los estudiantes estén al tanto de su bienestar digital. La creciente dependencia de la tecnología para tareas, evaluaciones y comunicación facilita sentirse abrumado por el flujo constante de información. Es importante que tomes descansos de las pantallas y te desconectes de la tecnología con regularidad.​​ Aquí tienes algunos consejos para mantener tu bienestar digital que se centran en las redes sociales, las citas en línea, ¡y mucho más!​​

¿Qué es el bienestar digital?​​ El bienestar digital es el término que se usa para describir el estado de tu salud mental y emocional en relación con el uso de la tecnología. Incluye todo, desde cuánto tiempo pasas en línea hasta cómo interactúas con otros en las redes sociales.​​ Con la tecnología convirtiéndose en una parte cada vez más integral de la vida, es importante ser consciente de tu bienestar digital y tomar medidas para asegurarte de que estás utilizando la tecnología y los dispositivos de manera saludable.​​ Riesgos de salud mental​​ Las redes sociales pueden afectar tu salud mental si te comparas constantemente con otros o te sientes excluido y solo.​​ Las aplicaciones de citas también pueden ser perjudiciales para el bienestar digital de una persona. Los estudios han demostrado que estas aplicaciones pueden afectar la imagen corporal y la autoestima. Cuando la gente desliza constantemente a la izquierda y a la derecha, juzgando a los demás por su apariencia, puede provocar sentimientos de inseguridad y ansiedad.​​ Riesgos para tu salud física​​ Demasiado tiempo frente a la pantalla puede causar fatiga visual, dolores de cabeza y dolor en el cuello y la espalda. Los trastornos alimentarios son otra condición que el uso de la tecnología puede agravar.​​ Si estás constantemente desplazándote por imágenes de personas delgadas y perfectamente posadas en Instagram, esto puede llevar a sentimientos de insuficiencia y dismorfia corporal.​​ Salud del sueño​​ Es bien sabido que una buena noche de sueño es esencial para la salud y el bienestar en general, pero ¿sabías que tu vida digital también puede afectar tus patrones de sueño?​​ Usar pantallas tarde en la noche puede alterar tu ciclo natural de sueño al reducir la producción de una hormona llamada melatonina, que hace que el cuerpo se sienta somnoliento. La luz azul emitida por las pantallas puede engañar al cerebro haciéndole creer que aún es de día, lo que dificulta conciliar el sueño.​​ Además, pasar tiempo en las redes sociales o navegar por Internet estimula y excita el cerebro, lo que dificulta relajarte antes de dormir.​​ ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que tengas una buena noche de sueño?​​ Limita tu tiempo en pantalla en las horas previas a acostarte. Si tienes que usar pantallas, considera usar gafas con filtro de luz azul o aplicaciones que reduzcan la luz azul emitida por tu dispositivo.​​

Crea una rutina para ir a dormir que incluya relajarte durante 30 minutos antes de dormir. Esto puede implicar leer, escuchar música tranquila o tomar un baño.​​

Evita la cafeína en la tarde y en la noche.​​

Asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro, silencioso y fresco para crear el ambiente ideal para dormir. Esto te ayudará a conciliar el sueño más fácilmente y disfrutar de una noche de sueño profundo y reparador.​​ Siguiendo estos consejos, puedes asegurarte de obtener el sueño que necesitas para mantenerte saludable y feliz.​​ Equilibrio entre trabajo, escuela y vida​​ Tu vida digital puede afectar significativamente tu trabajo, tu escuela y tu equilibrio vital. Para ser justos, la tecnología también puede facilitar la vida, especialmente en la escuela o en tu carrera, pero existe una posibilidad muy real de que estés exagerando.​​ El bienestar digital saludable puede implicar el uso de dispositivos digitales e internet para fines positivos. En lugar de enviar mensajes de ida y vuelta o comprar en medios sociales, puedes buscar ofertas de trabajo. O bien, estudiar qué carrera quieres seguir.​​

Mantener tu bienestar digital.​​ Aquí hay varios pasos que puedes seguir para asegurarte de mantener un bienestar digital saludable. Si sigues los consejos a continuación, ¡estarás bien encaminado!​​ Medios sociales​​ Es importante conocer cómo utilizas las redes sociales y su impacto en tu bienestar digital. Aquí te damos algunos consejos para mantener una relación saludable con las redes sociales:​​ Ten en cuenta la cantidad de tiempo que pasas en las redes sociales. Trata de limitarte a un cierto número de minutos u horas al día.​​

Ten en cuenta el contenido que estás consumiendo en las redes sociales. Asegúrate de que sea positivo y motivador y que no te cause ansiedad ni estrés.​​

Interactúa con las redes sociales de una forma que te haga sentir bien. Si te sientes abrumado, tómate un descanso de eso.​​

Asegúrate de conectarte con la gente tanto fuera de línea como en línea. Las redes sociales deberían ser solo una parte de tu vida, no la única.​​

Habla con alguien si sientes que las redes sociales afectan negativamente tu salud mental. Un profesional puede ayudarte a determinar la mejor manera de usar las redes sociales de forma saludable.​​ Aplicaciones de citas en línea​​ No es ningún secreto que los estudiantes universitarios están usando cada vez más aplicaciones de citas en línea. Un estudio reciente mostró que casi el 80% de los estudiantes universitarios usan o han usado una app de citas al menos una vez.​​ Aunque las citas en línea pueden ser una excelente forma de conocer a nuevas personas, también pueden influir en tu bienestar de diversas formas.​​ Por un lado, las aplicaciones de citas pueden contribuir a problemas de imagen corporal y baja autoestima. Cuando estás constantemente pasando por las fotos de otras personas, es fácil comenzar a compararte con ellas. Esto puede llevar a sentir que no eres lo suficientemente bueno o que debes lucir de cierta manera para ser digno de amor.​​ Otro impacto negativo de las citas en línea es que puede ser bastante consumidor de tiempo. Si pasas horas deslizando y enviando mensajes a personas, ese es tiempo que podrías dedicar a otras cosas, como estudiar o pasar el rato con amigos.​​ En general, las citas en línea pueden ser una excelente manera de conocer a nuevas personas, pero es importante estar consciente de sus posibles impactos negativos en tu salud mental. Si te sientes abrumado o como si no fueras lo suficientemente bueno, podría ser hora de tomarte un descanso de las aplicaciones.​​ O bien, puedes optar por usar aplicaciones de citas de una manera más saludable que reduzca el riesgo para tu bienestar digital.​​ Cómo usar las apps de citas de una forma más saludable​​ Cuando se trata de citas en línea, hay muchas cosas que debes considerar. Te damos algunos consejos para que te mantengas saludable y feliz mientras usas aplicaciones de citas.​​ Sé honesto contigo mismo. Es importante ser honesto contigo mismo al usar aplicaciones de citas. De esa manera, puedes evitar involucrarte en relaciones que no son adecuadas para ti. Sé honesto sobre lo que buscas y no te conformes con menos.​​

Es importante ser honesto contigo mismo al usar aplicaciones de citas. De esa manera, puedes evitar involucrarte en relaciones que no son adecuadas para ti. Sé honesto sobre lo que buscas y no te conformes con menos.​​ No te compares con los demás. Es fácil compararte con otros en las aplicaciones de citas. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para tu autoestima y salud mental. En lugar de eso, concéntrate en ser la mejor versión de ti mismo.​​

Es fácil compararte con otros en las aplicaciones de citas. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para tu autoestima y salud mental. En lugar de eso, concéntrate en ser la mejor versión de ti mismo.​​ Establece límites. Es importante establecer límites al usar apps de citas. Esto incluye establecer límites sobre cuánto tiempo pasas en la aplicación y con quién hablas. Asegúrate de respetar tus propios límites y los de los demás.​​

Es importante establecer límites al usar apps de citas. Esto incluye establecer límites sobre cuánto tiempo pasas en la aplicación y con quién hablas. Asegúrate de respetar tus propios límites y los de los demás.​​ Ten cuidado con las señales de alerta. Hay ciertas señales de alerta que debes tener en cuenta al usar aplicaciones de citas. Estas incluyen personas demasiado insistentes que se niegan a reunirse en persona o parecen tener algo que ocultar. Si ves alguna de estas señales de alerta, lo mejor es seguir adelante.​​

Hay ciertas señales de alerta que debes tener en cuenta al usar aplicaciones de citas. Estas incluyen personas demasiado insistentes que se niegan a reunirse en persona o parecen tener algo que ocultar. Si ves alguna de estas señales de alerta, lo mejor es seguir adelante.​​ Tómate tu tiempo. No te sientas presionado a apresurarte en nada al usar aplicaciones de citas. Es importante tomarse un tiempo y conocer a alguien antes de reunirte con ellos. Cuando estés listo, puedes decidir si quieres continuar con una relación.​​ Seguir estos consejos te ayudará a mantenerte saludable y feliz mientras usas aplicaciones de citas.​​

Seguridad en línea y ciudadanía digital​​ Con el auge de Internet y las tecnologías digitales, las estafas y otras actividades maliciosas en línea también han aumentado. Los estudiantes universitarios son particularmente vulnerables a este tipo de ataques, ya que quizás no estén al tanto de los peligros que existen en línea.​​ Hay muchos tipos diferentes de estafas que tienen como objetivo a los estudiantes universitarios, y necesitarás continuamente proteger tu información personal. Un ejemplo común es el phishing, donde los estafadores se hacen pasar por una organización legítima para engañarte y obtener tu información personal. Esta información se puede usar para robar la identidad o el dinero de la persona.​​ Otro tipo de estafa dirigida a estudiantes universitarios son las ofertas de “prueba gratuita”. Estas ofertas a menudo requieren que el estudiante ingrese la información de tu tarjeta de crédito, y luego se te factura por productos o servicios que no recibiste. Esto puede causar dificultades financieras para el estudiante y dañar su puntaje crediticio.​​ Existen muchos otros tipos de estafas, y se crean nuevas constantemente. Es importante que los estudiantes universitarios sean conscientes de los peligros en línea y tomen medidas para protegerse de estas estafas.​​ Hay algunas cosas que los estudiantes universitarios pueden hacer para protegeros de las estafas en línea:​​ Nunca compartas información personal, como tu número de Seguro Social o la información de tu tarjeta de crédito, con nadie en línea.​​

Si no estás seguro de si una oferta es legítima, investiga antes de dar cualquier información o hacer una compra.​​

Ten cuidado con cualquier email u otros mensajes que parezcan ser de una empresa legítima pero que contengan errores gramaticales u otras señales de alerta. Si es posible, consulta el resumen de la empresa y la declaración de misión (sin hacer clic en un enlace en el email, por supuesto).​​

Nunca hagas clic en enlaces en emails o mensajes de personas que no conoces, ya que podrían llevar a sitios web maliciosos.​​ Desde las redes sociales hasta las clases en línea y todo lo demás, internet se ha vuelto esencial para la experiencia universitaria. Los estudiantes universitarios viven una gran parte de sus vidas en línea por necesidad.​​ Con esta mayor dependencia de la tecnología surge una mayor necesidad de buena ciudadanía digital.​​ Una buena ciudadanía digital significa estar consciente de cómo tus acciones en línea pueden afectar tu reputación y la reputación de los demás. También significa ser precavido sobre lo que compartes en línea y con quién lo compartes.​​ En la era de las redes sociales, es fácil olvidar que cualquiera y todos pueden ver lo que publicas. Por eso es tan importante pensar antes de publicar y considerar las posibles consecuencias de tus acciones.​​

acoso cibernético​​ Otro aspecto de una buena ciudadanía digital es abstenerse de participar en actividades que puedan dañarte a ti mismo o a otros, como el ciberacoso o compartir información personal sin permiso.​​ También significa respetar la privacidad de los demás y evitar las estafas en línea y los intentos de phishing.​​ El ciberacoso es un tipo de acoso que ocurre en línea. Puede incluir cosas como enviar mensajes ofensivos o publicar comentarios hirientes sobre alguien en las redes sociales. Los estudiantes universitarios pueden ser más susceptibles al acoso cibernético porque a menudo usan las redes sociales y otras plataformas en línea para comunicaros entre vosotros.​​ El acoso cibernético puede ser muy dañino e incluso peligroso. Puede llevar a sentimientos de ansiedad, depresión y soledad. Si estás siendo víctima de acoso cibernético, es importante decírselo a un padre o a un profesional de confianza para que puedan ayudarte.​​ Doxing​​ Doxing es cuando alguien recopila y comparte la información personal de otra persona en línea sin tu permiso. Esto puede incluir tu dirección residencial, número de teléfono, email y perfiles de redes sociales. El doxing se puede usar para amenazar o acosar a alguien.​​ Acoso​​ El acecho es cuando alguien sigue o contacta repetidamente a otra persona de una manera que le hace sentir miedo o amenazada.​​ Esto puede incluir seguir a alguien en línea o en persona, enviarles mensajes no deseados o llamarlos constantemente. El acoso puede ser muy peligroso y es un delito en muchos estados.​​ Swatting​​ Swatting es cuando alguien hace un reporte falso a la policía sobre otra persona para meterla en problemas.​​ Esto puede incluir cosas como reportar falsamente que alguien tiene una bomba o que hay un tirador activo en tu dirección. El swatting puede ser muy peligroso y es un crimen en muchos estados.​​

Practica una buena ciudadanía digital​​ En el mundo digital de hoy, es importante ser un buen ciudadano digital. Eso significa mantener tu privacidad, tu información personal y tu contenido personal. También implica comprender y administrar tu huella digital con profesionalismo.​​ Una buena ciudadanía digital te beneficiará de muchas maneras. Por un lado, te ayudará a mantener tu privacidad y a mantener segura tu información personal.​​ También te ayudará a gestionar tu huella digital para que sea profesional y positiva.​​ Finalmente, una buena ciudadanía digital te ayudará a construir una sólida reputación en línea.​​ Para ser un buen ciudadano digital, puedes:​​ Protege tu privacidad siendo precavido con lo que compartes en línea.​​

Gestiona tu huella digital monitoreando regularmente lo que se dice sobre ti​​

Construye una sólida reputación en línea creando contenido positivo y participando en actividades positivas en línea.​​ Siguiendo estos sencillos consejos, puedes ser un buen ciudadano digital y disfrutar de los muchos beneficios que esto conlleva.​​