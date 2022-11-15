La realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (RA) eran sueños de ciencia ficción no hace mucho tiempo, pero hoy en día están creciendo rápidamente en popularidad y uso. Aunque los fundamentos de estas tecnologías existieron durante décadas, requieren componentes especializados y una alta potencia de procesamiento que, hasta hace poco, no eran lo suficientemente asequibles o compactos como para popularizarse. Ahora que la conectividad móvil está mejorando con la cobertura 5G, la RV y la realidad aumentada (RA) se están expandiendo más rápido que nunca. Estas tecnologías ya están cambiando la manera en que trabajamos, jugamos, compramos y nos relajamos. Imagina la posibilidad de estar en una sala virtual con tus compañeros de equipo remotos, todos trabajando en el mismo modelo 3D frente a ti. Imagina poder probarte virtualmente un atuendo antes de comprarlo en línea. ¿Qué tal la capacidad de bloquear tu entorno y sumergirte en una película, un juego o una sesión de meditación? Todo esto es posible y se está volviendo más fácil con la tecnología emergente de VR, realidad aumentada (RA) e incluso realidad mixta (MR), conocidas colectivamente como realidad extendida (XR).

VR vs. RA vs. XR: ¿Cuál es la diferencia? VR, abreviatura de realidad virtual, es el término que más se escucha en la cultura popular, pero VR describe solo una parte de una gama de experiencias conocidas como “el continuo de virtualidad”. Imagina el continuo como una línea que abarca el mundo completamente físico en un extremo y el completamente virtual en el otro. VR existe cerca del extremo completamente virtual, mientras que la realidad aumentada (RA) se puede definir por su posición a lo largo del espectro. A continuación, te mostramos una definición de cada uno: La Realidad Virtual (RV) es una experiencia en la que los usuarios están completamente inmersos en un mundo virtual, sin poder ver el espacio físico que les rodea.

es una experiencia en la que los usuarios están completamente inmersos en un mundo virtual, sin poder ver el espacio físico que les rodea. La realidad aumentada (RA) es la experiencia más cercana al extremo físico del continuo de virtualidad. En realidad aumentada (RA), los usuarios permanecen completamente conscientes del espacio físico, pero con objetos digitales o efectos superpuestos a tu vista.

la experiencia más cercana al extremo físico del continuo de virtualidad. En realidad aumentada (RA), los usuarios permanecen completamente conscientes del espacio físico, pero con objetos digitales o efectos superpuestos a tu vista. La realidad extendida (XR) es el término paraguas que abarca todas estas tecnologías. Por lo tanto, XR puede referirse a una experiencia en cualquier punto del continuo o a múltiples experiencias en conjunto.

Cómo funciona: una introducción a la tecnología XR Todas las formas de XR tienen el propósito similar de crear contenido digital interactivo, pero difieren en sus niveles de virtualidad y modos de interacción. Por lo tanto, cada formulario utiliza técnicas distintas para influir en la percepción del usuario y ofrecer control de diversas maneras. Para entender los usos únicos de la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (RA), debes conocer sus tecnologías y términos subyacentes. ¿Cómo funciona la RV? La experiencia virtual es completamente envolvente. Para lograrlo, la RV emplea una variedad de dispositivos y técnicas para bloquear el mundo real y hacer que las imágenes, el audio y los controles se sientan lo más naturales posible. Esto incluye lo siguiente: Audífono con micrófono : un dispositivo montado en la cabeza (HMD), más comúnmente conocido como audífono con micrófono, es el hardware crucial en cualquier sistema de RV portátil. Un audífono con micrófono cubre los ojos de los usuarios con lentes que muestran pantallas internas, mientras que los altavoces o los audífonos integrados emiten el sonido. Los audífonos con micrófono modernos suelen venir en tres tipos. Los audífonos con micrófono móviles funcionan convirtiendo un smartphone en un HMD. Los audífonos con micrófono conectados funcionan con una computadora mediante una conexión por cable. Los audífonos con micrófono autónomos son todo en uno, sin necesidad de conexión a otro dispositivo.

: un dispositivo montado en la cabeza (HMD), más comúnmente conocido como audífono con micrófono, es el hardware crucial en cualquier sistema de RV portátil. Un audífono con micrófono cubre los ojos de los usuarios con lentes que muestran pantallas internas, mientras que los altavoces o los audífonos integrados emiten el sonido. Los audífonos con micrófono modernos suelen venir en tres tipos. Los audífonos con micrófono móviles funcionan convirtiendo un smartphone en un HMD. Los audífonos con micrófono conectados funcionan con una computadora mediante una conexión por cable. Los audífonos con micrófono autónomos son todo en uno, sin necesidad de conexión a otro dispositivo. Imágenes estereoscópicas: también conocida como “estereoscopia”, esta es la técnica para crear visuales 3D a través de la visión binocular. Un casco de realidad virtual contiene dos lentes, una para cada ojo, que presentan un ligero desplazamiento lateral entre sí. Al igual que en la vida real, tus ojos combinan las imágenes desplazadas para crear la percepción de profundidad.

también conocida como “estereoscopia”, esta es la técnica para crear visuales 3D a través de la visión binocular. Un casco de realidad virtual contiene dos lentes, una para cada ojo, que presentan un ligero desplazamiento lateral entre sí. Al igual que en la vida real, tus ojos combinan las imágenes desplazadas para crear la percepción de profundidad. Campo de visión (FoV): un desafío importante en el desarrollo de la realidad virtual fue producir un campo de visión realista en los HMD. Actualmente, solo los mejores audífonos con micrófono pueden acercarse al campo de visión humano natural de 200 a 220 grados, pero un campo de visión más bajo de 100 a 180° sigue siendo suficiente para sentirse envolvente.

un desafío importante en el desarrollo de la realidad virtual fue producir un campo de visión realista en los HMD. Actualmente, solo los mejores audífonos con micrófono pueden acercarse al campo de visión humano natural de 200 a 220 grados, pero un campo de visión más bajo de 100 a 180° sigue siendo suficiente para sentirse envolvente. Frecuencia de fotogramas (FPS) y frecuencia de actualización : estos aspectos de la calidad del video son especialmente importantes para que la realidad virtual sea convincente para nuestro cerebro. Cualquier valor inferior a 90 FPS y una frecuencia de actualización comparable probablemente provocará sensaciones de mareo, por lo que los sistemas de realidad virtual requieren un procesamiento gráfico potente para superar la demanda.

: estos aspectos de la calidad del video son especialmente importantes para que la realidad virtual sea convincente para nuestro cerebro. Cualquier valor inferior a 90 FPS y una frecuencia de actualización comparable probablemente provocará sensaciones de mareo, por lo que los sistemas de realidad virtual requieren un procesamiento gráfico potente para superar la demanda. Latencia: otro factor importante para reducir el cibermalestar, o la sensación de mareo durante la realidad virtual, es la latencia. Esta es la medición del tiempo de respuesta entre el seguimiento del movimiento y el movimiento correspondiente mostrado en pantalla. La baja latencia (respuesta rápida) es crucial para una experiencia fluida de realidad virtual, pero requiere un seguimiento muy sensible, alta potencia de procesamiento y una conexión a internet rápida.

otro factor importante para reducir el cibermalestar, o la sensación de mareo durante la realidad virtual, es la latencia. Esta es la medición del tiempo de respuesta entre el seguimiento del movimiento y el movimiento correspondiente mostrado en pantalla. La baja latencia (respuesta rápida) es crucial para una experiencia fluida de realidad virtual, pero requiere un seguimiento muy sensible, alta potencia de procesamiento y una conexión a internet rápida. Grados de libertad (DoF): los cascos de realidad virtual permiten tres o seis grados de libertad. 3DoF puede rastrear el movimiento rotacional (mirar alrededor desde una ubicación fija), pero se necesita 6DoF para rastrear el movimiento direccional a través del espacio 3D.

los cascos de realidad virtual permiten tres o seis grados de libertad. 3DoF puede rastrear el movimiento rotacional (mirar alrededor desde una ubicación fija), pero se necesita 6DoF para rastrear el movimiento direccional a través del espacio 3D. Sensores de seguimiento de movimiento : los cascos de RV dependen de una variedad de sensores para rastrear el movimiento de la cabeza, los controles e incluso los ojos en algunos casos. Las capacidades varían según el dispositivo, pero los mejores audífonos con micrófono modernos pueden lograr 6DoF con prácticamente cero lag en la tasa de respuesta.

: los cascos de RV dependen de una variedad de sensores para rastrear el movimiento de la cabeza, los controles e incluso los ojos en algunos casos. Las capacidades varían según el dispositivo, pero los mejores audífonos con micrófono modernos pueden lograr 6DoF con prácticamente cero lag en la tasa de respuesta. Audio espacial : los primeros HMD usaban altavoces estéreo para diferenciar los sonidos en los oídos izquierdo y derecho. Esta tecnología avanzó significativamente, y ahora los cascos de RV utilizan audio envolvente, también conocido como “audio 3D” o “audio espacial”, que engaña al cerebro para que perciba el sonido desde cualquier dirección, incluso desde arriba o abajo. El audio espacial no solo proporciona un sonido envolvente para ambos oídos, sino que también puede emular un sonido con profundidad, mostrando esencialmente la distancia desde la que proviene un sonido.

: los primeros HMD usaban altavoces estéreo para diferenciar los sonidos en los oídos izquierdo y derecho. Esta tecnología avanzó significativamente, y ahora los cascos de RV utilizan audio envolvente, también conocido como “audio 3D” o “audio espacial”, que engaña al cerebro para que perciba el sonido desde cualquier dirección, incluso desde arriba o abajo. El audio espacial no solo proporciona un sonido envolvente para ambos oídos, sino que también puede emular un sonido con profundidad, mostrando esencialmente la distancia desde la que proviene un sonido. Controladores de RV : la mayoría de los auriculares de RV vienen con controles portátiles o de mano, que pueden variar en diseño. Los más sencillos utilizan controles familiares estilo consola con botones y joysticks. Las versiones más avanzadas usan seguimiento de movimiento, sensores táctiles y retroalimentación háptica. La tendencia actual en el desarrollo es mejorar el seguimiento natural de las manos y la respuesta háptica para lograr controles aún más receptivos y envolventes.

: la mayoría de los auriculares de RV vienen con controles portátiles o de mano, que pueden variar en diseño. Los más sencillos utilizan controles familiares estilo consola con botones y joysticks. Las versiones más avanzadas usan seguimiento de movimiento, sensores táctiles y retroalimentación háptica. La tendencia actual en el desarrollo es mejorar el seguimiento natural de las manos y la respuesta háptica para lograr controles aún más receptivos y envolventes. Retroalimentación háptica: laretroalimentación háptica es la sensación de tacto transmitida por controles u otros dispositivos al usuario humano. Un ejemplo simple es la vibración de un smartphone, pero la realidad virtual está impulsando la próxima generación de desarrollo en cascos hápticos, guantes e incluso trajes de cuerpo completo. ¿Cómo funciona la realidad aumentada (RA)? La realidad aumentada (RA), por otro lado, se centra en combinar la experiencia virtual y física. Las tecnologías utilizadas en estas formas de XR son diferentes de las de VR, aunque hay cierta superposición. A continuación, te mostramos algunas: Visión por computadora : esta tecnología central de realidad aumentada (RA) utiliza la ciencia de extraer información digital de imágenes visuales. La computadora debe ser capaz de detectar puntos de interés, usarlos para mapear la estructura 3D de una escena y rastrear puntos relevantes a través del movimiento en el espacio.

: esta tecnología central de realidad aumentada (RA) utiliza la ciencia de extraer información digital de imágenes visuales. La computadora debe ser capaz de detectar puntos de interés, usarlos para mapear la estructura 3D de una escena y rastrear puntos relevantes a través del movimiento en el espacio. Modos de seguimiento: la entrega de contenido de RA/MR generalmente depende de uno o más de tres métodos de seguimiento distintos. El seguimiento basado en marcadores utiliza una señal visual conocida, como un código QR o el logotipo de una marca, para activar una acción. El seguimiento sin marcadores utiliza una detección de características más avanzada para reconocer dimensiones y movimiento, como en un rostro humano. El rastreo basado en la ubicación utiliza coordenadas espaciales, generalmente GPS, para mapear una escena.

la entrega de contenido de RA/MR generalmente depende de uno o más de tres métodos de seguimiento distintos. El seguimiento basado en marcadores utiliza una señal visual conocida, como un código QR o el logotipo de una marca, para activar una acción. El seguimiento sin marcadores utiliza una detección de características más avanzada para reconocer dimensiones y movimiento, como en un rostro humano. El rastreo basado en la ubicación utiliza coordenadas espaciales, generalmente GPS, para mapear una escena. Sensores de movimiento : para moverte de forma natural por el espacio 3D, los dispositivos RA/MR deben ser capaces de rastrear el movimiento con precisión. Esto se puede lograr mediante sensores ópticos, acelerómetros, giroscopios, GPS o cualquier combinación de las tecnologías mencionadas.

: para moverte de forma natural por el espacio 3D, los dispositivos RA/MR deben ser capaces de rastrear el movimiento con precisión. Esto se puede lograr mediante sensores ópticos, acelerómetros, giroscopios, GPS o cualquier combinación de las tecnologías mencionadas. Smartphones: los smartphones modernos tienen todas las capacidades mencionadas anteriormente, junto con suficiente potencia de procesamiento, lo que los hace aptos para la interacción con RA a través de la cámara y la pantalla. Muchas aplicaciones conocidas ya usan realidad aumentada (RA), como Snapchat y Pokémon GO.

los smartphones modernos tienen todas las capacidades mencionadas anteriormente, junto con suficiente potencia de procesamiento, lo que los hace aptos para la interacción con RA a través de la cámara y la pantalla. Muchas aplicaciones conocidas ya usan realidad aumentada (RA), como Snapchat y Pokémon GO. Gafas de realidad aumentada (RA): lasgafas de realidad aumentada (RA) o visores son otros dispositivos que se pueden usar para RA. Al proyectar una pantalla en miniatura frente a uno o ambos ojos, las lentes pueden superponer información en la vista del mundo real del usuario. Hoy en día, hay varias gafas de RA disponibles para los consumidores, pero no se consideran RA solo por tener una pantalla transparente. Apple y otras empresas sí tienen gafas de realidad aumentada en desarrollo; por lo tanto, la tecnología podría pronto volverse común. Aunque la tecnología detrás de la realidad extendida ya se está desarrollando y alcanzando nuevas dimensiones, la idea de la tecnología envolvente no es nada nueva. La gente estuvo experimentando mucho antes de que siquiera tuviéramos computadoras, y los logros actuales en la tecnología XR se pueden rastrear hasta hace más de 100 años.