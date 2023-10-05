No hay duda de que la ciberseguridad es una preocupación clave de la era digital. Con más personas trasladando sus vidas en línea, los hackers tienen más oportunidades para acceder a información personal. Por lo tanto, las preocupaciones sobre la privacidad de Internet entre los estadounidenses siguen aumentando.​​ Una manera de ayudar a combatir estos problemas es usar una VPN o Red Privada Virtual. Esta red cifra tu conexión a internet y la enruta a través de un servidor en otra ubicación, dificultando que alguien pueda rastrear tu actividad o robar tu información.​​ Antes de instalar una extensión de navegador VPN, debes tener en cuenta algunas cosas. Primero, no todas las VPN son creadas iguales. Algunas extensiones pueden ser más seguras que otras, por lo que es esencial investigar y encontrar una que satisfaga tus necesidades evaluando adecuadamente las políticas de privacidad de la aplicación o de su empresa matriz. Además, aunque una VPN puede proteger tu información, no puede hacerlo todo. Aún así, debes tener cuidado con los sitios web que visitas y la información que compartes en línea.​​

La diferencia entre una extensión de navegador VPN y una app VPN​​ En su esencia, una extensión de navegador VPN es muy similar a una aplicación VPN. Ambos trabajan para cifrar tu conexión a internet y redirigirla a través de un servidor en otra ubicación.​​ Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre los dos:​​ Una aplicación de VPN generalmente ofrece más funciones que una extensión de navegador VPN. Esto se debe a que una aplicación de VPN tiene más espacio para operar, ya que las restricciones de un navegador no la limitan. Algunas funciones incluyen cambiar tu dirección IP, elegir el servidor al que deseas conectarte y utilizar múltiples protocolos.​​

Una aplicación VPN puede ofrecer features como un interruptor de corte, que te desconectará de Internet si tu conexión VPN se cae inesperadamente. Esto es importante para evitar que tus datos se expongan si hay un problema con la VPN.​​

Una app VPN suele ser más estable y confiable que una extensión de navegador VPN. Esto se debe a que una app de VPN no está sujeta a las mismas restricciones que un navegador, lo que a menudo puede causar bloqueos u otros problemas.​​

El software VPN se puede utilizar en todos tus dispositivos, mientras que un complemento de navegador es para un navegador específico. Como resultado, mientras que el software VPN protege todo el tráfico de Internet en tu dispositivo, una extensión de proxy del navegador restringe solo las comunicaciones de red dentro de tu navegador.​​ Aunque hay diferencias entre las extensiones de navegador VPN y las aplicaciones VPN, ofrecen varios beneficios importantes.​​ Pueden ayudar a mantener tus datos seguros y protegidos al encriptar tu conexión a Internet.​​

Ellos pueden ayudarte a mejorar tu privacidad ocultando tu dirección IP y haciendo difícil que cualquiera rastree tu actividad en línea.​​

También pueden ayudar a eludir la censura de internet y las restricciones, dándote acceso a una gama más amplia de sitios web y contenido.​​ Dependiendo de tu ámbito de uso o trabajo, una opción puede ser más adecuada para ti que la otra.​​

¿Cuáles son los inconvenientes de una extensión de navegador VPN?​​ Existen algunos inconvenientes potenciales al usar una extensión de navegador VPN. Aunque estas extensiones suelen ser más económicas y fáciles de instalar, no siempre consideran lo que más te conviene.​​ Por ejemplo, algunas extensiones de navegador VPN son malware disfrazado. Pueden afirmar que ofrecen un servicio, pero solo intentan robar tu información personal o infectar tu dispositivo con malware.​​ Más allá de esto, hay algunas otras desventajas potenciales que debes considerar.​​ Privacidad reducida​​ Uno de los mayores problemas con las extensiones de navegador VPN es que a menudo no brindan el mismo nivel de privacidad y seguridad que una aplicación VPN completa. No cifran todo tu tráfico, lo que significa que tus datos fuera de tu navegador podrían quedar expuestos si alguien pudiera interceptarlos. Además, mientras que una aplicación VPN redirigirá tu tráfico a través de un servidor en otra ubicación, una extensión del navegador generalmente cambiará tu dirección IP.​​ Esto podría ser un gran problema para quienes trabajan desde casa o usan muchos programas diferentes habilitados para internet. Como tus datos no estarían completamente encriptados, tu ISP u otros terceros podrían acceder a ellos. Además, es poco probable que una extensión del navegador sea efectiva si estás intentando acceder a contenido bloqueado o eludir la censura.​​ Con vulnerabilidades, tu red queda completamente expuesta a amenazas potenciales, lo que podría resultar en la pérdida de datos o incluso en el robo de identidad. Por lo tanto, antes de elegir entre los dos programas, considera qué procedimientos de seguridad de cuenta y reclamos por fraude están en vigor.​​ Velocidades más lentas.​​ Otra posible desventaja de usar una extensión de navegador VPN es que a menudo puede ralentizar tu conexión a Internet. Esto se debe a que la extensión debe cifrar y descifrar todo tu tráfico hacia el navegador, lo que puede consumir muchos recursos. Además, al enrutar tu tráfico a través de un servidor en otra ubicación, puede agregar latencia y ralentizar tu conexión.​​ Control de datos​​ Aunque algunas extensiones de navegador, especialmente las gratuitas, afirman ofrecer protección VPN, es posible que no sean tan seguras como piensas. Algunas extensiones de navegador son conocidas por recopilar datos sobre tus hábitos de navegación y venderlos a terceros. Si te preocupa tu privacidad, es esencial que investigues antes de elegir una extensión de navegador VPN.​​

¿Cuáles son los beneficios de una extensión de VPN?​​ A pesar de los posibles inconvenientes, también hay varios beneficios al usar una extensión de navegador VPN. Aunque no obtendrás todas las funciones que tendrías con una aplicación VPN, una extensión de navegador VPN aún puede ser una herramienta valiosa para proteger tu privacidad.​​ Costo​​ Una de las principales ventajas de una extensión de navegador VPN es que suelen ser más económicas que una app de VPN. La mayoría de las extensiones son gratuitas para instalar, mientras que muchas aplicaciones VPN de servicio completo requieren una suscripción de pago. Una extensión de navegador VPN podría ser una buena opción si tienes un presupuesto limitado o solo necesitas un nivel básico de protección.​​ De fácil instalación​​ Otra ventaja de una extensión de navegador VPN es que suelen ser mucho más fáciles de instalar y usar que una app VPN completa. Esto se debe a que puedes agregar una extensión a tu navegador con solo unos pocos clicks, mientras que una aplicación VPN a menudo requiere un proceso de instalación más complejo.​​ La mayoría de las extensiones están diseñadas para funcionar con un solo navegador, por lo que suelen ser mucho más fáciles de usar que una aplicación VPN diseñada para funcionar en todos tus programas habilitados para Internet.​​

Seleccionar la mejor extensión de navegador VPN para ti​​ Hay muchas opciones de extensiones de VPN disponibles para navegadores populares, como Chrome y Safari. Sin embargo, no todas las extensiones de VPN pueden ser adecuadas para ti, dependiendo de varios factores.​​ Aquí tienes algunos factores a considerar al elegir una extensión de navegador VPN:​​ Tus necesidades : según tus necesidades, las diferentes funciones serán más o menos críticas.​​

: según tus necesidades, las diferentes funciones serán más o menos críticas.​​ Uso y hábitos de Internet : si eres un usuario intensivo que a menudo usa varios dispositivos a la vez, necesitarás una extensión que no afecte demasiado tu velocidad o conexión. Si solo usas tu navegador para navegar de manera ligera, podrías conformarte con una extensión con menos funciones.​​

: si eres un usuario intensivo que a menudo usa varios dispositivos a la vez, necesitarás una extensión que no afecte demasiado tu velocidad o conexión. Si solo usas tu navegador para navegar de manera ligera, podrías conformarte con una extensión con menos funciones.​​ Reseñas de productos : al elegir cualquier producto, siempre es una buena idea leer las reseñas de otros consumidores. Esto puede ofrecer una perspectiva sobre los pros y contras del producto y te ayuda a tomar una decisión informada.​​

: al elegir cualquier producto, siempre es una buena idea leer las reseñas de otros consumidores. Esto puede ofrecer una perspectiva sobre los pros y contras del producto y te ayuda a tomar una decisión informada.​​ Características de seguridad : busca una extensión que ofrezca funciones de seguridad robustas, como codificación de grado militar. Esto te ayudará a mantener tus datos seguros y protegidos, incluso si tu extensión se ve comprometida.​​

: busca una extensión que ofrezca funciones de seguridad robustas, como codificación de grado militar. Esto te ayudará a mantener tus datos seguros y protegidos, incluso si tu extensión se ve comprometida.​​ Tu presupuesto: otro factor importante a considerar es tu presupuesto. Muchas extensiones de VPN son gratuitas, pero algunas requieren una suscripción de pago. Así que, si tienes un presupuesto ajustado, asegúrate de elegir una extensión que se ajuste a tu presupuesto.​​ En general, si la seguridad del consumidor no es una prioridad para el proveedor de extensiones, no vale la pena considerarlo. Quieres confiar en tu proveedor de extensiones VPN, para estar seguro de que tus datos están seguros.​​