Este concepto no es nuevo: el nombre ha existido desde 1992, cuando el término metaverso se mencionó por primera vez en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson. La tecnología del metaverso está comenzando a alcanzar la visión del escritor de ciencia ficción, haciendo más fácil entrar en este nuevo mundo digital.

El metaverso es un universo paralelo digital que existe dentro de Internet. Es un mundo virtual donde los usuarios podrán interactuar entre sí y con objetos digitales de manera realista. El metaverso emplea tecnología de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) para transformar la manera en que trabajamos, jugamos e interactuamos entre nosotros.

Aun así, en su fase inicial, el metaverso ya ha comenzado a impactar la manera en que trabajamos. Empresas como Meta, Microsoft y Amazon ya están usando la realidad virtual para capacitar a sus empleados. Incluso el ejército estadounidense está usando la RV para ayudar a los soldados a prepararse para el combate. Todo esto sugiere que los trabajos podrían eventualmente operar de alguna forma en el metaverso en el futuro.

Muchos líderes de la industria creen que el metaverso revolucionará la manera en que interactuamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Podría cambiar cómo socializamos, nos entretenemos e incluso trabajamos.

Por supuesto, esta tecnología todavía es nueva y muchas aplicaciones para el metaverso laboral aún están en desarrollo. Mantente atento a los últimos avances en lugares de trabajo compatibles con el metaverso.

Otras empresas también han continuado adaptando la tecnología para crear un entorno laboral más compatible con el metaverso, incluyendo:

Aunque el metaverso todavía está en una etapa temprana de desarrollo, ya existen algunos ejemplos de su aplicación en el entorno laboral. Algunas de estas aplicaciones son operaciones internas y otras están orientadas al cliente.

Industrias que pueden usar el metaverso en tu lugar de trabajo

En los últimos años, la industria de TI ha estado adoptando cada vez más el trabajo remoto. Según una encuesta de McKinsey, casi el 77% de los profesionales de computación e informática informaron que podían trabajar desde casa de alguna manera. Afortunadamente, el metaverso puede hacer que las capacidades de los profesionales de TI que trabajan desde casa sean aún más eficientes.

Por ejemplo, el metaverso puede emplearse para capacitar a los empleados en nuevos sistemas. Esto sería especialmente beneficioso para sistemas complejos que son difíciles de comprender sin experiencia práctica, como los motores a reacción. Los gemelos digitales se utilizan para crear tales modelos y permiten que cualquiera con una copia digital de un objeto aprenda cómo se diseña, destruye o repara.

Entretenimiento

El metaverso puede aplicarse a más que solo el trabajo, ya que tiene el potencial de cambiar cómo se experimentan los deportes y el entretenimiento.

Por ejemplo, los músicos podrían usar el metaverso (así como otras tecnologías de rápido avance, como 5G) para crear conciertos virtuales. Los Foo Fighters usaron múltiples cámaras de 180 grados, colocadas alrededor del escenario, para ofrecer una experiencia de concierto completamente inmersiva en RV.

Además, el metaverso podría ofrecer nuevas oportunidades laborales para los desarrolladores de videojuegos, ya que podrían crear mundos virtuales para que las empresas los exploren.

Telecomunicaciones

No es ningún secreto que la industria de las telecomunicaciones está cambiando rápidamente. Y el metaverso tiene el potencial de cambiar la manera en que nos comunicamos, trabajamos juntos e incluso encontramos empleos en telecomunicaciones.

El metaverso puede crear una oficina virtual que permitiría a los empleados trabajar juntos en un espacio digital.

Moda

El metaverso tiene el potencial de cambiar la moda e incluso cómo compramos ropa.

Un diseñador podría introducir desfiles de moda virtuales y permitir a las personas ver las últimas tendencias de una manera nueva. Otra posibilidad serían los probadores virtuales, que permitirían a la gente probarse ropa sin salir de sus hogares.

Un minorista también podría usar el metaverso para crear tiendas virtuales y ofrecer a las empresas oportunidades para vender y que sus productos sean comprados en cualquier parte del mundo.

Bienes raíces

El metaverso puede mejorar el mundo inmobiliario al cambiar cómo construimos, compramos e incluso diseñamos una propiedad.

Podría usarse para crear un modelo digital de propiedad y permitir a los constructores recibir retroalimentación de compradores potenciales y realizar cambios antes de que el edificio esté siquiera construido. Un agente de bienes raíces podría mostrarte a un comprador potencial una propiedad sin siquiera poner un pie en ella.

El metaverso tiene el potencial de transformar muchas industrias, y apenas estamos comenzando a descubrir las posibilidades de esta tecnología. A medida que el metaverso continúe desarrollándose, podemos esperar ver aún más maneras en que podría cambiar el mundo.