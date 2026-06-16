Descubre más sobre este nuevo plan de servicio móvil de Verizon con beneficios, recompensas por lealtad y más.

¿Qué es el nuevo plan de servicio móvil Unlimited de Verizon? Elegir entre varias opciones de planes de servicio móvil a veces puede parecer complicado para muchos usuarios de servicio móvil. Por eso Verizon presenta Simplicity Plan, un nuevo plan de servicio móvil diseñado para mantener la estructura y el precio de tu plan claros y predecibles.

Funciones principales del Simplicity Plan de Verizon Simplicity Plan es una excelente opción para las personas que buscan tener acceso completo a la red 5G Ultra Wideband de Verizon. Los clientes pagan 1 precio fijo por cada línea de su cuenta, hasta 12 líneas. Con Simplicity Plan, no hay aumentos de precio inesperados, cargos ocultos ni sorpresas en tu estado de cuenta mensual. Obtienes un solo precio: una tarifa fija por línea sin importar la cantidad de líneas que tengas. Esto te ayuda a calcular mejor cuánto pagarás cada mes y cuánto te costará agregar líneas a tu cuenta. Cada línea viene equipada con funciones premium esenciales de la red para mantenerte conectado mientras estás en movimiento. Esto incluye un plan de datos ilimitados de 4G, 5G y 5G Ultra Wideband para uso en el propio smartphone, junto con 10 GB de hotspot móvil de alta velocidad cada mes. Después que un cliente utilice los 10 GB de datos de hotspot de alta velocidad, la velocidad será de hasta 1 Mbps por el resto de su ciclo de facturación. Las versiones básicas de Verizon Family y Verizon Call Filter están incluidas para mayor seguridad y tranquilidad. Y si tienes el servicio de Fios o 5G Home Internet, puedes combinar tus cuentas y ahorrar $15 al mes en tu factura de internet con nuestro Mobile + Home Discount.

Opciones de personalización del Simplicity Plan Personalizar tu plan telefónico es un proceso sencillo que se basa en tus hábitos de uso del teléfono móvil. Primero, seleccionas la mejor opción para agregar un smartphone a tu cuenta. Puedes optar por traer tu propio dispositivo si tu dispositivo actual está completamente desbloqueado. Como alternativa, puedes explorar equipos nuevos o elegir un dispositivo usado certificado con opciones de pago mensuales flexibles. Después, puedes explorar los paquetes de funciones disponibles para ampliar tu experiencia móvil. Estos paquetes incluyen funciones seleccionadas, como servicios de streaming de entretenimiento, opciones de viaje internacional o amplios planes de hotspot Unlimited. Si no necesitas un paquete, puedes agregar funciones o beneficios a la carta para completar tu configuración personalizada. Estas opciones independientes incluyen líneas para dispositivos conectados, accesorios de equipo, funciones independientes de red y seguridad, o beneficios de Verizon individuales.

Actualizaciones anuales de dispositivo con Simplicity Plus y Simplicity Pro Retomar el control de la frecuencia con la que puedes actualizar es simple con nuestras opciones de financiamiento flexibles y el nuevo programa de actualización anticipada. Como miembro de Simplicity Plan, cuando compres un smartphone elegible tendrás la oportunidad de inscribirte en Simplicity Plus y Simplicity Pro, lo que te permitirá actualizar tu smartphone cada año por un cargo mensual fijo. Cuando vayas a comprar un dispositivo elegible, verás la opción de inscribirte en el programa al elegir cómo pagar. La tarifa mensual se basa en el teléfono que elijas e incluye una selección de beneficios adicionales junto con la posibilidad de actualizar antes de tiempo.

Ahorros adicionales en entretenimiento y beneficios mensuales de Verizon Entender qué beneficios ofrece Verizon puede ayudarte a maximizar tus ahorros, desde solo $10 al mes por entretenimiento premium y servicios digitales. Puedes inscribirte en servicios de suscripción populares directamente a través de nuestro hub centralizado de productos y beneficios. Puedes agregar Premium Streaming y servicios digitales directamente a tu cuenta. Los beneficios disponibles incluyen Disney+, Hulu y ESPN+ (Con Comerciales), Netflix & HBO Max (Con Comerciales), Apple One y más, todo administrado en un solo lugar, sin tener que hacer malabarismos con distintas facturas. Actualiza a la versión sin comerciales cuando estés listo. ¿Ya estás suscrito? No hay problema. Vincula tu suscripción existente a Verizon y empieza a ahorrar de inmediato. Y si tus necesidades cambian, puedes agregar, cambiar o eliminar cualquier beneficio en cualquier momento desde My Verizon app.

El programa de Verizon Loyalty y las recompensas para miembros Nuestro exclusivo programa de lealtad ofrece recompensas claras y experiencias especiales para nuestros miembros. El programa de lealtad se divide en dos componentes distintos conocidos como Verizon Dollars y Verizon Shine. Los miembros inscritos en Verizon Dollars obtienen un reembolso del 3% en su factura de Verizon Wireless. Estas recompensas acumuladas se pueden aplicar directamente a tu factura mensual o a accesorios nuevos. También puedes transferir tus ganancias directamente a determinados programas de lealtad de socios. Si también tienes una Verizon Visa® Card, puedes usar Verizon Dollars para ayudar a pagar tu factura. Mientras tanto, Verizon Shine brinda acceso regular a lanzamientos diarios de productos y boletos para eventos especiales. Todos los lunes, la aplicación se actualiza con oportunidades exclusivas para ganar diversas experiencias VIP únicas. Los nuevos usuarios móviles reciben inscripción automática en este programa de recompensas durante la configuración inicial del plan. Los miembros existentes pueden participar rápidamente haciendo clic en el botón de inscripción en la plataforma principal.