Quizá seas una de las tantas personas que ha vivido la experiencia de trabajar desde casa, ya sea en modalidad completamente remota desde tu oficina en casa o solo de manera ocasional. O tal vez hayas hecho tus maletas para salir de vacaciones y hayas llevado tu computadora para disfrutar de una escapada de descanso y esparcimiento sin atrasarte. Sea cual sea el motivo detrás de tu necesidad de estar conectado vayas donde vayas, Verizon entiende que quieras una conexión sólida y confiable que le sirva a toda la familia.

Hotspots móviles y planes.

Los hotspots móviles son dispositivos conectados que te permiten crear una conexión Wi-Fi confiable y segura. Puedes usar tu conexión de hotspot personal o privada en cualquier dispositivo compatible con Wi-Fi, como una laptop, una tablet o un smartphone. Puedes crear un hotspot móvil en la mayoría de los smartphones, pero al usar un dispositivo específico y plan de datos de hotspot móvil puedes permitir que más dispositivos se conecten a tu red privada y segura al mismo tiempo, y usar datos específicamente asignados para tu dispositivo con hotspot móvil (que no se descontarán del plan de datos de tu smartphone).

Los planes de hotspot móvil están disponibles para proporcionarte los datos que necesitas para mantenerte conectado. Verizon tiene 4 planes distintos disponibles: Essential, Plus, Pro y Premium. Los planes se diseñaron para ajustarse a tu bolsillo y necesidades de modo que puedas elegir el mejor según tu presupuesto y estilo de vida y mantenerte conectado con confianza. Con el plan Premium puedes disfrutar de hasta 150 GB de datos premium de hotspot móvil para todos tus dispositivos conectados. Además, todos los planes (excluyendo el plan “Essential”) vienen con conectividad 5G Ultra Wideband, lo cual significa que puedes disfrutar de streaming de alta calidad y acceso a internet rápido con 5G vayas donde vayas.

Una vez que elijas tu plan, Verizon ofrece diversas opciones de router y hotspot para encontrar los dispositivos ideales según tu presupuesto y necesidades.

El hotspot móvil Verizon Orbic Speed 5G UW es una excelente opción si estás iniciándote en el mundo de mantenerte conectado estés donde estés. Tiene una batería recargable, te permite conectar hasta 30 dispositivos al mismo tiempo y tiene un diseño liviano y compacto, lo que lo convierte en un compañero de viaje ideal. Consulta tu correo electrónico, haz videochat o simplemente relájate al lado de la piscina con tu programa favorito en streaming.

Otra buena opción (especialmente si tú y tu equipo trabajan juntos fuera de la oficina) es el Inseego MiFi X PRO 5G UW. El MiFi X PRO 5G UW es un hotspot seguro y potente, equipado con todo lo que necesitas para trabajar, crear y comunicar. Este hotspot móvil ofrece una experiencia de nivel superior con un lag ultrabajo, tecnología 5G y Wi-Fi 6 para hasta 32 dispositivos habilitados para Wi-Fi, como laptops y tablets. Es fácil navegar por la intuitiva pantalla táctil del dispositivo para que puedas controlar con rapidez tus conexiones, identificar tu nombre y contraseña de Wi-Fi, y mucho más. Con seguridad integrada y una batería de larga duración con carga rápida1, el MiFi X PRO portátil protegerá tus conexiones todo el día.

No importa cómo te guste viajar, ya sea en avión, tren o automóvil, tu hotspot es un compañero tecnológico de viaje que siempre está listo para salir.