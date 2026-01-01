Conéctate estés donde estés con nuestros
planes de datos para hotspot.
Planes de hotspot móvil.
Los dispositivos con hotspot móvil portátiles crean una red Wi-Fi segura para que conectes
tus dispositivos en casa o estés donde estés.
Premium
Incluye
150 GB de datos de hotspot móvil premium
Datos de "5G Ultra Wideband"
Datos 5G y 4G LTE
Streaming de video premium
Pro
Incluye
100 GB de datos de hotspot móvil premium
Datos de "5G Ultra Wideband"
Datos 5G y 4G LTE
Streaming de video premium
Plus
Incluye
50 GB de datos de hotspot móvil premium
Datos de "5G Ultra Wideband"
Datos 5G y 4G LTE
Streaming de video premium
Esencial
Incluye
15 GB de datos de hotspot móvil premium
Datos 5G y 4G LTE
Streaming de video en HD
Consulta otros planes para dispositivos conectados.
Planes de datos para smartwatch
Permanece conectado, incluso cuando tu teléfono se queda en casa.Descubre más
Planes de datos para tablet
Haz streaming de programas, juega o incluso trabaja desde tu tablet estés donde estés.Descubre más
Planes de datos para laptop
Olvídate del Wi-Fi público y obtén una conexión segura y rápida para tu computadora.Descubre más
Planes de datos para auto conectado
Disfruta de una conexión confiable en la carretera.Descubre más
Planes de datos con seguridad
Controla lo que más te importa, incluso cuando te encuentras fuera del alcance de Wi-Fi de tu hogar.Descubre más
Información adicional
sobre hotspots
Cómo usar llamadas Wi-Fi y hotspots móviles
Dispositivos con hotspot móvil y planes para que te mantengas conectado vayas donde vayas
Hotspots: una guía completa
Conoce las ventajas y desventajas de utilizar hotspots móviles, diferentes planes de datos de hotspot y cómo obtener la mejor oferta para tu plan.Descubre más
¿Plan de teléfono?
¿Plan de internet residencial?
Tenemos la solución.
Planes telefónicos ilimitados con datos para hotspot móvil.
Planes para teléfonos móviles con ofertas de hotspot.Descubre más
Planes de hotspot Prepaid.
Con Verizon Prepaid, pagas por adelantado el servicio que quieres cada mes.Descubre más
Planes de Verizon Home Internet.
Verizon Home Internet es una excelente alternativa para los hotspots en casa.Descubre más
¿Tienes más preguntas
sobre los hotspots?
Tenemos las respuestas.
¿Qué es un dispositivo con hotspot móvil?
A diferencia de la función o aplicación de hotspot móvil integrada en tu smartphone o tablet, un dispositivo con hotspot móvil (p. ej., Verizon Jetpack, Inseego MiFi, etc.) es un dispositivo independiente que te permite compartir sin cables tu conexión de red de Verizon con otros dispositivos con capacitados para Wi-Fi.
¿Dónde puedo comprar un dispositivo con hotspot móvil?
Puedes visitar nuestra tienda en línea para comprar dispositivos con hotspot móvil.
¿Qué necesito para usar un dispositivo con hotspot móvil?
Además del dispositivo con hotspot móvil, también necesitas:
- Un plan elegible en el cual activar el dispositivo con hotspot móvil
- Señal fuerte de nuestra red
- El cargador de pared y el cable USB que vienen con el hotspot móvil para usarlo cuando tengas que cargar la batería
- Para el modo USB conectado*: el cable micro USB o USB-C que viene con el dispositivo con hotspot móvil y un dispositivo compatible para conectarlo
* No disponible en todos los dispositivos con hotspot móvil.
¿Puedo obtener datos adicionales de hotspot móvil para mi dispositivo conectado si lo necesito?
Sí. Si te quedas sin datos de hotspot móvil, puedes agregar un Data Boost:
- Planes Unlimited* y Unlimited Plus para tablets conectadas: cada Data Boost te da 5 GB adicionales de datos 5G Ultra Wideband / 5G / 4G LTE para usar hotspot móvil.
- Planes Essential, Plus, Pro y Premium para dispositivos con hotspot móvil: cada Data Boost proporciona 5 GB extra de datos 4G LTE / 5G o 5G Ultra Wideband para usar como hotspot móvil.
Cada Data Boost cuesta $35 (pueden aplicarse impuestos). Puedes agregar hasta 5 Data Boosts por línea y por ciclo de facturación a través del Servicio al Cliente o My Verizon.
Visita nuestras Preguntas frecuentes sobre Data Boosts para obtener más información.
*Los planes More Unlimited y Unlimited 1.0 para tablets (disponibles antes de 8/14/25) ya no se pueden agregar a tu cuenta.
¿Qué plan puedo obtener para casas de vacaciones, botes, motor homes, o si mi servicio de internet residencial es lento?
Nuestros planes Pro y Premium para dispositivos con hotspot móvil y módems USB son nuestras opciones con mayor cantidad de datos premium por mes, junto con streaming premium y acceso a la red de 5G Ultra Wideband.
Estos planes son ideales para ti si:
- El servicio de banda ancha de tu casa o casa de vacaciones es lento, poco confiable, o no está disponible.
- Quieres conectarte mientras viajas en tu bote, motorhome o vehículo recreativo.
Importante: Los dispositivos con hotspot móvil son diferentes de la aplicación de hotspot móvil o de la función integrada en los smartphones y tablets. Visita nuestras Preguntas frecuentes acerca de la función y aplicación de hotspot móvil para descubrir más sobre el uso de la aplicación de hotspot móvil y la función de datos.
¿Por qué querría usar un dispositivo con hotspot móvil en lugar de la función o aplicación de hotspot móvil de mi smartphone o tablet?
Estos son los motivos por los cuales deberías considerar usar un dispositivo con hotspot móvil en lugar de tu smartphone o tablet:
- Duración de la batería: Un dispositivo con hotspot móvil tiene su propia batería, por lo que no agotará la de tu smartphone o tablet.
- Flexibilidad: Si estás compartiendo tu conexión de red con otras personas, puedes dejarles el dispositivo con hotspot móvil en vez de tu smartphone o tablet para que lo sigan usando.
- Comodidad: Cuando tienes un dispositivo con hotspot móvil, puedes usar un teléfono que no sea compatible con HD Voice mientras usas tu hotspot móvil.
- Privacidad: Si tu smartphone se está usando como hotspot móvil, tienes que mantenerte a 30 pies o menos de los dispositivos conectados a él. Esto no es necesario si usas un dispositivo con hotspot móvil.
- Conexión de más dispositivos: La mayoría de los dispositivos con hotspot móvil permiten conectar de 10 a 15 dispositivos Wi-Fi, según el modelo.