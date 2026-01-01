Conecta cámaras de seguridad inteligente
con nuestros planes de datos ilimitados.
Planes para cámaras de seguridad.
Cuando Wi-Fi no está disponible, mantén tus cámaras de seguridad interiores y exteriores
conectadas directamente a nuestra red rápida.
Unlimited
$20
Por línea
al mes
Incluye
Datos ilimitados 4G LTE
Consulta otros planes para dispositivos conectados.
Planes de datos para smartwatch
Permanece conectado, incluso cuando tu teléfono se queda en casa.Descubre más
Planes de datos para tablet
Haz streaming de programas, juega o incluso trabaja desde tu tablet estés donde estés.Descubre más
Planes de datos para hotspot móvil
Crea una red Wi-Fi portátil segura para tus dispositivos en el hogar o vayas donde vayas.Descubre más
Planes de datos para laptop
Olvídate del Wi-Fi público y obtén una conexión segura y rápida para tu computadora.Descubre más
Planes de datos para auto conectado
Disfruta de una conexión confiable en la carretera.Descubre más
Información adicional
sobre cámaras de seguridad
Renueva tu hogar con esta tecnología de vanguardia para el hogar inteligente
Sugerencias para acelerar tu servicio de internet
¿Crees que tu conexión a internet es lenta? Te mostramos cómo asegurarte de que tu conexión a internet funcione a la velocidad correcta.Descubre más
Alexa, Google Home Hub y más: accesorios para el hogar inteligente
¿Tienes más preguntas
sobre las cámaras de seguridad?
Tenemos las respuestas.
¿Qué plan de datos móviles para cámaras de seguridad ofrece Verizon?
Puedes conectar tu cámara de seguridad a la red de Verizon con nuestro plan ilimitado para dispositivos conectados para cámaras. Obtén datos 5G/4G LTE ilimitados (15 GB/mes de datos premium).
Visita nuestra página de planes para cámaras de seguridad para conocer los precios.