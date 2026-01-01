Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más.

Cámaras de seguridad

Conecta cámaras de seguridad inteligente
con nuestros planes de datos ilimitados.

Compra Trae tu dispositivo

Planes para cámaras de seguridad.

Cuando Wi-Fi no está disponible, mantén tus cámaras de seguridad interiores y exteriores
conectadas directamente a nuestra red rápida.

Compra cámaras de seguridad Trae tu propia cámara de seguridad

Unlimited

$20 Por línea
al mes

Incluye

Datos ilimitados 4G LTE

Información importante sobre nuestros planes
Información importante sobre nuestra banda ancha

Consulta otros planes para dispositivos conectados.

Planes de datos para smartwatch

Permanece conectado, incluso cuando tu teléfono se queda en casa.

Descubre más

Planes de datos para tablet

Haz streaming de programas, juega o incluso trabaja desde tu tablet estés donde estés.

Descubre más

Planes de datos para hotspot móvil

Crea una red Wi-Fi portátil segura para tus dispositivos en el hogar o vayas donde vayas.

Descubre más

Planes de datos para laptop

Olvídate del Wi-Fi público y obtén una conexión segura y rápida para tu computadora.

Descubre más

Planes de datos para auto conectado

Disfruta de una conexión confiable en la carretera.

Descubre más

Información adicional
sobre cámaras de seguridad

Renueva tu hogar con esta tecnología de vanguardia para el hogar inteligente

Descubre más

Sugerencias para acelerar tu servicio de internet

¿Crees que tu conexión a internet es lenta? Te mostramos cómo asegurarte de que tu conexión a internet funcione a la velocidad correcta.

Descubre más

Alexa, Google Home Hub y más: accesorios para el hogar inteligente

Descubre más

¿Tienes más preguntas
sobre las cámaras de seguridad?
Tenemos las respuestas.

¿Qué plan de datos móviles para cámaras de seguridad ofrece Verizon?

Puedes conectar tu cámara de seguridad a la red de Verizon con nuestro plan ilimitado para dispositivos conectados para cámaras. Obtén datos 5G/4G LTE ilimitados (15 GB/mes de datos premium).

Visita nuestra página de planes para cámaras de seguridad para conocer los precios.