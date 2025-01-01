Ofrecemos 2 soluciones de internet en el vehículo: Hum by Verizon y Wi-Fi para auto conectado.



Importante: A partir del 12/31/25, el servicio Hum by Verizon, incluidas todas las funciones relacionadas (es decir, ayuda en caso de choque, asistencia vehicular, diagnóstico vehicular, ubicación y servicios de WiFi), ya no estará activo. La Hum app también será discontinuada. Descubre más sobre la descontinuación.



Hum by Verizon



Hum es nuestro sistema todo en uno para autos conectados, que consiste en un accesorio Wi-Fi dentro del vehículo que se enchufa a tu puerto de diagnóstico a bordo. Hum te brinda asistencia en el auto, por ejemplo:

Ayuda en caso de choque

Asistencia vehicular

Diagnóstico vehicular

Asistencia con vehículo robado

Ubicación vehicular

Wi-Fi en el vehículo está incluido con Humx y puede agregarse a Hum Unlimited por $10 más al mes. Wi-Fi en el vehículo te permite convertir tu auto en un hotspot Wi-Fi móvil. Puedes conectar hasta 10 dispositivos a la red 5G / 4G LTE de Verizon, para que todos hagan streaming, jueguen y naveguen en tu auto.



Planes para tu dispositivo Hum:

Detalles del plan para auto conectado Plan Datos, redes y streaming Hum Unlimited Datos 5G/4G LTE ilimitados (más de 15 GB de datos premium) Hum Unlimited + Wi-Fi en el vehículo Hotspot móvil ilimitado: datos 5G/4G LTE (más de 15 GB de datos premium) y calidad de streaming premium Humx Hotspot móvil ilimitado (15 GB de 5G/4G LTE) y calidad de streaming premium

Mira los precios y obtén Hum hoy mismo. Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes acerca de Hum by Verizon.



Wi-Fi para auto conectado



Los propietarios de vehículos Bentley BMW, Hyundai, Kia, Lamborghini, Lexus, Mazda, Toyota y Volkswagen elegibles pueden agregar un hotspot Wi-Fi en el auto con un plan telefónico Unlimited.



Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes acerca de Wi-Fi para auto conectado.