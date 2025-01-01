Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más. | Comprar
end of navigation menu

Comprar Hum Compra Wi-Fi para el auto

Nuestros planes para autos conectados permiten a todo el mundo seguir conectado en la
carretera, ya sea si tienes un auto nuevo con Wi-Fi integrado o un auto antiguo sin conexión.

Comprar Hum Compra Wi-Fi para el auto

Unlimited +
Wi-Fi en el vehículo

Obtén un plan de datos ilimitados básico con datos premium ultrarrápidos.

$20 Por línea
al mes

Con un smartphone existente con un plan Unlimited. Más impuestos y tarifas. Dispositivo solo: la primera línea de la cuenta por $75 si cuenta con factura electrónica y Auto Pay; $80 en caso de que no. Todas las líneas siguientes son $20.

Incluye

Datos ilimitados 4G LTE

15 GB de datos de hotspot móvil premium

Calidad de streaming premium

Exclusivo de BMW: Number Share - Vehículo

Exclusivo de BMW: Multi-Vehicle Connect

Unlimited

Ahorra con solo conectar Hum+.

$10 Por línea al mes
Más impuestos y cargos.

Incluye

Datos ilimitados 4G LTE

Información importante sobre nuestros planes
Información importante sobre nuestra banda ancha

Planes de datos para smartwatch

Permanece conectado, incluso cuando tu teléfono se queda en casa.

Descubre más

Planes de datos para tablet

Haz streaming de programas, juega o incluso trabaja desde tu tablet estés donde estés.

Descubre más

Planes de datos para hotspot móvil

Crea una red Wi-Fi portátil segura para tus dispositivos en el hogar o vayas donde vayas.

Descubre más

Planes de datos para laptop

Olvídate del Wi-Fi público y obtén una conexión segura y rápida para tu computadora.

Descubre más

Planes de datos con seguridad

Controla lo que más te importa, incluso cuando te encuentras fuera del alcance de Wi-Fi de tu hogar.

Descubre más

¿Qué es una solución dedicada para tener internet en mi auto?

Ofrecemos 2 soluciones de internet en el vehículo: Hum by Verizon y Wi-Fi para auto conectado.

Importante: A partir del 12/31/25, el servicio Hum by Verizon, incluidas todas las funciones relacionadas (es decir, ayuda en caso de choque, asistencia vehicular, diagnóstico vehicular, ubicación y servicios de WiFi), ya no estará activo. La Hum app también será discontinuada. Descubre más sobre la descontinuación.

Hum by Verizon

Hum es nuestro sistema todo en uno para autos conectados, que consiste en un accesorio Wi-Fi dentro del vehículo que se enchufa a tu puerto de diagnóstico a bordo. Hum te brinda asistencia en el auto, por ejemplo:

  • Ayuda en caso de choque
  • Asistencia vehicular
  • Diagnóstico vehicular
  • Asistencia con vehículo robado
  • Ubicación vehicular

Wi-Fi en el vehículo está incluido con Humx y puede agregarse a Hum Unlimited por $10 más al mes. Wi-Fi en el vehículo te permite convertir tu auto en un hotspot Wi-Fi móvil. Puedes conectar hasta 10 dispositivos a la red 5G / 4G LTE de Verizon, para que todos hagan streaming, jueguen y naveguen en tu auto.

Planes para tu dispositivo Hum:

 

Detalles del plan para auto conectado
Plan Datos, redes y streaming
Hum Unlimited Datos 5G/4G LTE ilimitados (más de 15 GB de datos premium)
Hum Unlimited + Wi-Fi en el vehículo Hotspot móvil ilimitado: datos 5G/4G LTE (más de 15 GB de datos premium) y calidad de streaming premium
Humx Hotspot móvil ilimitado (15 GB de 5G/4G LTE) y calidad de streaming premium

Mira los precios y obtén Hum hoy mismo. Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes acerca de Hum by Verizon.

Wi-Fi para auto conectado

Los propietarios de vehículos Bentley BMW, Hyundai, Kia, Lamborghini, Lexus, Mazda, Toyota y Volkswagen elegibles pueden agregar un hotspot Wi-Fi en el auto con un plan telefónico Unlimited.

Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes acerca de Wi-Fi para auto conectado.