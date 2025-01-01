Nuestros planes para autos conectados permiten a todo el mundo seguir conectado en la
carretera, ya sea si tienes un auto nuevo con Wi-Fi integrado o un auto antiguo sin conexión.
Unlimited +
Wi-Fi en el vehículo
Obtén un plan de datos ilimitados básico con datos premium ultrarrápidos.
Incluye
Datos ilimitados 4G LTE
15 GB de datos de hotspot móvil premium
Calidad de streaming premium
Exclusivo de BMW: Number Share - Vehículo
Exclusivo de BMW: Multi-Vehicle Connect
Unlimited
Ahorra con solo conectar Hum+.
Incluye
Datos ilimitados 4G LTE
¿Qué es una solución dedicada para tener internet en mi auto?
Ofrecemos 2 soluciones de internet en el vehículo: Hum by Verizon y Wi-Fi para auto conectado.
Importante: A partir del 12/31/25, el servicio Hum by Verizon, incluidas todas las funciones relacionadas (es decir, ayuda en caso de choque, asistencia vehicular, diagnóstico vehicular, ubicación y servicios de WiFi), ya no estará activo. La Hum app también será discontinuada. Descubre más sobre la descontinuación.
Hum by Verizon
Hum es nuestro sistema todo en uno para autos conectados, que consiste en un accesorio Wi-Fi dentro del vehículo que se enchufa a tu puerto de diagnóstico a bordo. Hum te brinda asistencia en el auto, por ejemplo:
- Ayuda en caso de choque
- Asistencia vehicular
- Diagnóstico vehicular
- Asistencia con vehículo robado
- Ubicación vehicular
Wi-Fi en el vehículo está incluido con Humx y puede agregarse a Hum Unlimited por $10 más al mes. Wi-Fi en el vehículo te permite convertir tu auto en un hotspot Wi-Fi móvil. Puedes conectar hasta 10 dispositivos a la red 5G / 4G LTE de Verizon, para que todos hagan streaming, jueguen y naveguen en tu auto.
Planes para tu dispositivo Hum:
|Plan
|Datos, redes y streaming
|Hum Unlimited
|Datos 5G/4G LTE ilimitados (más de 15 GB de datos premium)
|Hum Unlimited + Wi-Fi en el vehículo
|Hotspot móvil ilimitado: datos 5G/4G LTE (más de 15 GB de datos premium) y calidad de streaming premium
|Humx
|Hotspot móvil ilimitado (15 GB de 5G/4G LTE) y calidad de streaming premium
Mira los precios y obtén Hum hoy mismo. Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes acerca de Hum by Verizon.
Wi-Fi para auto conectado
Los propietarios de vehículos Bentley BMW, Hyundai, Kia, Lamborghini, Lexus, Mazda, Toyota y Volkswagen elegibles pueden agregar un hotspot Wi-Fi en el auto con un plan telefónico Unlimited.
Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes acerca de Wi-Fi para auto conectado.