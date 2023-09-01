¿Qué tan seguros están tus datos en la nube?

Si alguna vez usaste la nube, quizás te hayas preguntado cuán seguros están tus datos. Para tomar una decisión informada sobre si la nube es adecuada para ti, es importante entender los riesgos que conlleva almacenar tus datos en estos repositorios virtuales.

El almacenamiento en la nube también ofrece más seguridad que los discos duros tradicionales. Cuando almacenas tus datos en la nube, solo tú tienes acceso a ellos; ni siquiera la empresa que aloja tus archivos puede acceder a ellos sin tu permiso.

El almacenamiento en la nube también ganó popularidad por diversas razones. Por un lado, permite a los usuarios acceder a tus archivos desde cualquier parte del mundo. Esto significa que puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea tu teléfono, tablet o laptop. El almacenamiento en la nube hace que sea fácil compartir archivos con otros.

La nube es un término que se utiliza para describir un sistema remoto capaz de almacenar y procesar datos, al cual se accede frecuentemente a través de Internet. El almacenamiento en Cloud depende de la nube para su espacio de almacenamiento y potencia de procesamiento, lo que lo hace mucho más eficiente que el almacenamiento tradicional en disco duro.

La seguridad, la recuperación fácil de archivos, la accesibilidad y el intercambio de archivos son razones convincentes para dejar de depender únicamente de los discos duros o el almacenamiento local de datos.

Los beneficios de almacenar datos en la nube son numerosos. A continuación, te mostramos algunas:

El tipo de ataque más común es el ransomware. Los hackers accederán a tus archivos privados y los bloquearán hasta que les pagues un rescate. Esto es diferente de robar información porque no implica que tus datos sean tomados, simplemente están bloqueados, así que no puedes acceder a ellos sin pagar. Otro tipo común de ciberataque es un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). Los hackers usarán malware para tomar el control de millones de computadoras en todo el mundo y luego las emplearán como parte de un ejército contra un proveedor de servicios de almacenamiento en la nube.

Aunque no hay muchos riesgos asociados con almacenar datos en la nube, ciertamente están aumentando a medida que su popularidad crece. Por un lado, los ataques a la nube son cada vez más comunes , y tampoco se pueden resumir fácilmente. Si ocurre uno, las empresas que dependen de la nube para sus necesidades de almacenamiento podrían sufrir daños graves. El primer paso para proteger tu negocio es comprender exactamente cuáles son los posibles ataques, para que puedas tomar medidas para prevenirlos.

Los riesgos asociados con el almacenamiento en la nube son numerosos y dependen del tipo de datos que se almacenen. En general, sin embargo, los riesgos más comunes incluyen lo siguiente:

Consejos para asegurar tus datos en la nube

Aunque puede haber algunos riesgos asociados con el almacenamiento en la nube, y pueden estar aumentando con la popularidad del almacenamiento en la nube, pueden mitigarse tomando medidas específicas.

Sin embargo, en cada paso de seguridad, es mejor estar atento cada vez que subas documentos importantes. No subas documentos confidenciales y privados a la cloud a menos que estés seguro de que nadie más pueda acceder a ellos. Si necesitas compartir documentos con otras personas, asegúrate de que esas personas no tengan acceso a otros datos de tu cuenta.

En un nivel más técnico, la mayoría de los pasos de seguridad implican examinar más detenidamente a tu proveedor de servicios de almacenamiento en la nube, sus Términos de Servicio y sus ajustes de seguridad.

Estudia los términos del servicio

Cuando eliges almacenar tus datos en la nube, estás cediendo el control de esa información a un proveedor de servicios de terceros. Al igual que con cualquier empresa importante, los consumidores deben investigar a sus proveedores de servicios en la nube antes de decidirse por uno.

Una de las primeras cosas que debes considerar al investigar empresas es cómo manejan la seguridad. Muchos servicios tienen equipos dedicados que trabajan en proteger los datos del consumidor y detectar amenazas. También suelen ofrecer autenticación de dos factores, que requiere que los usuarios ingresen un código enviado a su teléfono además de su contraseña antes de acceder a su cuenta.

Otra cosa a considerar al comparar proveedores de servicios en la nube es la seguridad del consumidor: cómo responderán si la cuenta es hackeada o si se roba información. Algunas compañías ofrecen reembolsos o servicios de protección contra el robo de identidad por esta razón. Algunos incluso pueden tener equipos dedicados que trabajan en recuperar cuentas robadas y devolverlas a las manos de los usuarios.

Finalmente, es importante también considerar la política de privacidad del proveedor de servicios en la nube. Incluso con un sistema de seguridad robusto, si el anfitrión va a vender o compartir tus datos con otras partes, es posible que al final no estés tan seguro como pensabas. Una política de privacidad debe expresar claramente con quién el anfitrión puede y no puede compartir tus datos, y bajo qué circunstancias.

Habilitar autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores es una medida de seguridad que te permite proteger tus cuentas al requerir dos piezas de información para iniciar sesión. Cuando actives la autenticación de dos factores, necesitarás entrar tu contraseña y un código de seis dígitos enviado a tu teléfono o recibido por mensajería de texto.

Esta capa adicional de seguridad ayuda a proteger tus datos de los hackers. Si alguien obtiene tu contraseña e intenta acceder a tu cuenta, aún necesitará acceso al dispositivo que genera el segundo código, lo que significa que tendría que tener acceso físico al segundo dispositivo para que el hackeo tenga éxito.

Desactiva los dispositivos viejos

Los dispositivos más antiguos que ya no están conectados a tu red en la nube pueden suponer un riesgo de seguridad para tus datos. Podrían ser atacados por hackers que quieren acceder a los datos que guardas en ellos, o podrían ser infectados por malware.

Para mitigar esta amenaza, monitoriza tu red Cloud para asegurarte de que no hay dispositivos viejos conectados. También puedes usar aplicaciones que desactivarán automáticamente los dispositivos que no se utilizan.

Encripta tus datos

Las personas pueden reducir el riesgo de violaciones cifrando sus archivos antes de cargarlos a la nube. Hay varios programas de software de encriptación, tanto gratuitos como de pago, disponibles para los consumidores. Además, si no eres tan experto en tecnología, algunos proveedores de almacenamiento en cloud cifrarán tus datos por ti.



En general, sin embargo, se pueden usar muchos tipos diferentes de software de encriptación para asegurar tus datos. Algunos son gratuitos y otros requieren una tarifa de licencia. Independientemente del tipo que elijas, debes usar un programa confiable. Si alguna vez no estás seguro, siempre puedes buscar reseñas en línea sobre los servicios de un programa para evaluar las experiencias de clientes anteriores.