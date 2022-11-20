¿Cómo influirán la RA y la RV en las aulas en el futuro de la educación?

La tecnología de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), conocida colectivamente como realidad extendida (XR), está en auge, especialmente en el ámbito educativo. Siete de cada 10 maestros quieren más RV y realidad aumentada (RA) en la educación, especialmente cuando refuerza el plan de estudios y el interés de los estudiantes, según un estudio reciente de Statista. Este tipo de tecnología crea oportunidades para el aprendizaje experiencial, que: Ayuda a los estudiantes a hacer conexiones más profundas con el aprendizaje.

Ofrece a los estudiantes experiencias prácticas con cosas que de otro modo nunca encontrarían.

Va más allá de la memorización mecánica y se adentra en un aprendizaje inmersivo.

Personaliza las experiencias a los intereses, habilidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Puedes ver cómo es el aprendizaje XR explorando aplicaciones de RV y RA como Mapper's Delight, Visceral Science, Gravity Simulator y más. La mayoría de las veces, el único equipo de RV que necesitas es un casco de RV, pero la experiencia se puede mejorar con guantes hápticos y otros equipos. Al hacer que el aprendizaje sea envolvente y experiencial, la tecnología de RV y realidad aumentada (RA) puede ayudar a crear una mejor comprensión de temas complejos. XR facilita un nuevo y emocionante tipo de aprendizaje experiencial, y se ha demostrado que el aprendizaje experiencial es efectivo. Un metaanálisis riguroso de los resultados del aprendizaje experiencial en 89 estudios mostró resultados abrumadoramente positivos y sólidos para los estudiantes. Los resultados del aprendizaje experiencial son casi un 50% mejores que los resultados del aprendizaje tradicional. A través del aprendizaje experiencial, los estudiantes mejoran sus habilidades cognitivas y sociales, lo que significa que retienen mejor la información, mejoran la capacidad para resolver problemas y desarrollan una comprensión más profunda de los problemas sociales. Al ayudar a los estudiantes a experimentar sentimientos de asombro y deleite al ver el mundo de una manera nueva, XR puede servir como una herramienta de aprendizaje experiencial sumamente efectiva. Exploremos ocho formas en que esta tecnología puede expandir el aprendizaje más allá del salón de clases.

Ampliar experiencias interactivas Algunas experiencias interactivas comunes de realidad virtual y realidad aumentada (RA) incluyen lo siguiente: Excursiones virtuales para K-12;

Aprendizaje envolvente para desarrollar habilidades;

Creando modelos 3D a escala para arquitectos e ingenieros;

Accesibilidad para estudiantes con discapacidad;

Escenarios de capacitación de alto riesgo para profesionales de la salud;

Capacitación en métodos de investigación de laboratorio para estudiantes de ciencias;

Capacitación práctica para especialistas en construcción y manufactura avanzada. Con la tecnología XR en la educación, los estudiantes pueden experimentar experiencias envolventes desde las artes y las humanidades hasta la tecnología, programas vocacionales y la ciencia. En lugar de solo escuchar una orquesta, puedes tocar como primer violín o practicar ayudando a los heridos en una situación de alto riesgo. En lugar de diseccionar una rana o el corazón de un cerdo unas pocas veces en un laboratorio, puedes hacerlo cientos de veces en un mundo digital, lo que mejora la accesibilidad de la educación científica. En lugar de llevar a cabo experimentos peligrosos con sustancias tóxicas en persona, los investigadores pueden simular estos experimentos de manera segura con XR. Estas experiencias educativas amplias y diversas pueden ayudar a los estudiantes a hacer cualquier cosa, desde explorar el mundo hasta desarrollar habilidades prácticas y prepararse para el lugar de trabajo moderno, rico en tecnología.

Superando las barreras de experiencia ¿Alguna vez viste la Aurora Boreal? ¿Viste a una manada de leones cazar bajo el sol africano? Quizás quieras vivir la historia de primera mano. La tecnología de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) en la educación puede colocarte justo en el centro del mundo más allá de tus fronteras. Las experiencias que no son prácticas para un salón de clases pueden convertirse en actividades diarias. Con RA y RV, las personas sin acceso a ciertos recursos pueden desarrollar habilidades prácticas mediante el aprendizaje experiencial. Este tipo de experiencias no solo expanden la inteligencia intelectual, sino también nuestra inteligencia emocional. Genera niveles más profundos de pensamiento crítico y abstracto.

Superando las barreras financieras Muchos sistemas educativos ya están escasos de fondos, lo que dificulta que los estudiantes tengan acceso a actividades para mejorar el aprendizaje. La realidad aumentada y virtual en la educación lleva esas experiencias al salón de clases, superando las barreras económicas tanto para las escuelas como para los estudiantes. Las estadísticas de educación sobre RV y RA muestran que el equipo ya está en la mayoría de los salones de clases, pero la comodidad no está. En un informe de Statista sobre la demanda de servicios de VR por industria, casi el 80% de los maestros tienen acceso a dispositivos de VR, pero menos del 7% los usa. Si la tecnología ya está disponible, puedes empezar a crear experiencias inmersivas desde el primer día.

Superar las barreras lingüísticas Las diferencias de idioma pueden crear un acceso inequitativo al aprendizaje, pero la realidad aumentada (RA)/RV en la educación trasciende esas barreras. La tecnología RA/VR ofrece traducción de idiomas para estudiantes que podrían no entender el material. Pueden sentarse en el salón de clases con su profesor real mientras utilizan RA/VR para traducir la lección e incluso participar en los debates del aula. Para estudiantes que aprenden un idioma extranjero, tener acceso a realidad aumentada (RA)/RV en educación les coloca en escenarios inmersivos para practicar y explorar. Pide una cena en un restaurante francés, completa una entrevista de trabajo en inglés o recorre un museo en español. La realidad virtual y realidad aumentada te brindan maneras de practicar nuevos idiomas en contextos auténticos.

Aumenta el disfrute de las actividades La investigación muestra que el aprendizaje basado en intereses, donde las lecciones se construyen en torno a los temas que los estudiantes encuentran interesantes, fomenta un compromiso más profundo con el aprendizaje. La tecnología de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) en la educación sumerge a los estudiantes en un mundo donde pueden explorar sus intereses más allá de los libros de texto. Y con realidad aumentada (RA) en la nube, los estudiantes podrían llevar su aprendizaje consigo estés donde estés, utilizando aplicaciones en la nube o incluso notas de clase para interactuar con el mundo en tiempo real mientras exploran nuevos lugares o descubren cosas nuevas. Incluso las tareas más mundanas, como memorizar las tablas de multiplicar o aprender sobre civismo, pueden cobrar vida con la realidad virtual. En lugar de escribir las respuestas, puedes atraparlas en el aire con tus manos. En lugar de aprender sobre el gobierno, puedes sentarte en el Congreso y votar sobre la legislación.

Ofreciendo referencias espaciales Las partículas más pequeñas que conocemos se llaman quarks — son más pequeñas que los átomos, los protones, los neutrones e incluso los electrones. Cuando se enseña en el salón de clases, usamos diagramas, videos y fotos para transmitir el tamaño de nuestro mundo subatómico. Pero nuestras mentes nunca podrán comprender cuán verdaderamente pequeño es este mundo con solo un diagrama. Ese es un momento en el que la realidad aumentada (RA) y la RV pueden magnificar el aprendizaje. La tecnología RA/VR lleva a los estudiantes a diferentes mundos espaciales. En la escala subatómica, Belle2VR, desarrollado por investigadores de Virginia Tech, permite a los estudiantes interactuar con una visualización de RV de la física de partículas. Los estudiantes pueden ver colisiones de partículas subatómicas imposibles de observar a simple vista. Pueden acercar y alejar, ajustando la transparencia para observar cómo una partícula se dirige de frente hacia otra. O, con el Proyecto Universo de Realidad Virtual, los estudiantes pueden hacer zoom completamente hacia afuera y explorar un universo virtual basado en los datos astrofísicos y cosmológicos contemporáneos más detallados. Imagina volar más allá de galaxias, estaciones espaciales, planetas, gas multicolor, estrellas y agujeros negros en tiempo real. Los que estudian un tipo particular de animal pueden examinar una escala realista de la especie. Los estudiantes de veterinaria pueden apreciar la diferencia de tamaño real entre los órganos. Los constructores pueden ver cómo se ajustarán las medidas en tamaño real. Con este tipo de tecnología emergente en la educación, los estudiantes obtienen referencias espaciales que les ayudan a entender mejor conceptos complejos.

Ofreciendo más adaptaciones para personas con discapacidad La realidad aumentada y virtual en la educación tiene un beneficio poderosamente unificador: la inclusividad. Estudiantes de todas las capacidades pueden tener experiencias envolventes con su aprendizaje, gracias al crecimiento de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en la educación. Las actividades que antes se limitaban a un solo estilo de aprendizaje ahora están abiertas a todo tipo de aprendices. Las adaptaciones de accesibilidad impulsadas por la tecnología están en constante crecimiento. La realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (RA) son especialmente beneficiosas para los estudiantes diagnosticados con discapacidades de aprendizaje. Esta tecnología puede eliminar las barreras del aprendizaje permitiendo que los estudiantes con capacidades diferentes aprendan mediante la experiencia. Puede ayudar a los estudiantes a mantenerse enfocados, persistir en tareas desafiantes, resolver problemas y practicar en un entorno de bajo estrés y baja presión. Las primeras investigaciones incluso sugieren que los usuarios de VR con diversos problemas de salud pueden beneficiarse más del uso terapéutico y recreativo de la realidad virtual.