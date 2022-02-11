¿Cómo influirán la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en el futuro del trabajo?

La Realidad Virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) son tecnologías poderosas que ofrecen un inmenso potencial para cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, incluida la manera en que trabajamos. Una encuesta realizada por Grid Raster encontró que hasta el 56% de las empresas encuestadas ya estaban utilizando alguna forma de realidad virtual (RV) o realidad aumentada (RA) en el lugar de trabajo. Esta expansión también tiene una base sólida. Actualmente, muchos estudiantes están aprendiendo los principios de RV y realidad aumentada (RA) en la escuela y utilizando esas habilidades para aplicar a una gran cantidad de empleos en desarrollo. Al igual que con otras tecnologías versátiles, la forma en que se utilizan la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) varía según el campo y la industria. En el campo de la medicina, podría ser el uso de una realidad aumentada (RA) para ayudar a explicar las condiciones médicas a los pacientes. En la fabricación, las simulaciones de realidad virtual de los procesos de producción pueden permitir a los aprendices practicar procedimientos peligrosos, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo. El mundo minorista puede usar RV para guiar a los clientes a través de historias de marca y RA para mostrarles cómo se ve un producto en tu hogar. Los departamentos de recursos humanos de todo tipo de negocios pueden utilizar RA y RV para integrar a nuevos empleados, mejorar las competencias del personal actual y optimizar la adquisición de habilidades técnicas y sociales de los empleados. Y con los nuevos avances en software y hardware, parece que las oportunidades profesionales que utilizan la tecnología de RV y RA, así como los posibles usos de la tecnología, continuarán creciendo.

Atrayendo talento Gracias a su capacidad para crear un espacio realista con interacción intuitiva, la realidad virtual ofrece oportunidades para simular entornos laborales. No solo es útil durante la capacitación para el trabajo, sino que también ayuda a atraer candidatos. Los reclutadores pueden usar estas herramientas para explicar escenarios de trabajo típicos, y los candidatos pueden usarlas para obtener una comprensión más clara del trabajo. Usar la realidad virtual también puede ayudar proporcionando evaluaciones a los candidatos. Al proporcionar un escenario realista, los candidatos tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades de una manera más práctica que simplemente hablar sobre sus capacidades y logros pasados.

Incorporación Cuando se trata de ayudar a los nuevos empleados a aclimatarse a un lugar de trabajo y su cultura, puede ser un poco difícil para los trabajadores remotos encontrar su camino. Sin embargo, tener interacciones con empleados en un espacio virtual puede ayudar a fomentar un sentido de camaradería, lo cual puede ser importante para la retención a largo plazo de los empleados.



Esto, en parte, es por lo que Mark Zuckerberg propuso un nuevo enfoque al metaverso en 2021. Aunque Zuckerberg inicialmente propuso este nuevo avance de RA y RV para aprovechar las oportunidades en las redes sociales, muchos lugares de trabajo ven la oportunidad en este avance.



Por un lado, la realidad virtual también podría usarse para ayudar a los nuevos empleados a explorar y acostumbrarse a tu nuevo entorno. Esto puede facilitarte aprender dónde encontrar a los supervisores y otras áreas importantes de la oficina.

Capacitación La tecnología de realidad virtual ya se usa para capacitación en áreas como la medicina, pero las oportunidades no terminan ahí. Un estudio realizado por la Universidad de Maryland encontró que, en comparación con los métodos de capacitación tradicionales como ver videos o leer documentos, las personas retienen mejor la información mientras están involucradas en un entorno virtual.



A medida que avanza la tecnología, debería ser más fácil para los grupos colaborar, incluso en contextos internacionales, para experiencias de formación. Con estas grandes colaboraciones, los avances médicos innovadores y globales se volverán mucho más comunes, lo que seguramente conducirá a una mejor salud global.

Recorridos virtuales A través de la realidad virtual, se ha hecho posible visitar ubicaciones de todo el mundo al instante y a una fracción del costo. Las primeras iteraciones de este concepto suelen limitar la experiencia a unas pocas vistas panorámicas tomadas desde ángulos predesignados, pero en el futuro, la tecnología facilitará la recreación de entornos completamente inmersivos y transitables. A través de los audífonos con micrófono de realidad virtual, los trabajadores pueden explorar la oficina mucho antes de poner un pie dentro. Además, el uso de la RA basada en la nube podría ayudar a mejorar las visitas presenciales. Por ejemplo, las superposiciones de RA pueden proporcionar información adicional, nombres de departamentos o direcciones en tiempo real; ayudando a los visitantes o a los nuevos empleados a recorrer instalaciones complicadas o desconocidas.

Trabajo remoto e híbrido Cada vez más empresas están cambiando a entornos de trabajo remotos e híbridos, y un número creciente de empleados también buscan estos tipos de oportunidades híbridas. Tecnologías como Zoom y otros software de chat de video, junto con software de mensajería como Slack, ayudan a mantener a la fuerza laboral conectada, pero es probable que en el futuro la realidad virtual desempeñe un rol más importante en estas áreas. Las reuniones virtuales podrían permitir que los trabajadores se sienten juntos en un espacio de oficina virtual para ver una presentación. Y la presentación en sí también puede mejorarse gracias a la tecnología; por ejemplo, en lugar de simplemente mirar planos de una nueva instalación o expansión propuesta, la realidad virtual puede llevarte directamente a una versión virtual del entorno. La tecnología también podría ofrecer nuevas maneras de fortalecer las relaciones de equipo, permitiendo organizar reuniones virtuales, como noches de juegos después del trabajo, incluso para empleados que viven a cientos o miles de millas de distancia entre sí.

Modelado 3D En lugar de mirar un modelo en una pantalla, un artista puede ver e interactuar directamente con tu creación. Esto facilita que un modelador 3D comprenda su escultura y realice cambios intuitivos. Con un énfasis continuo en los espacios de trabajo virtuales, la necesidad de modeladores 3D también aumentará. Además, contar con tecnología VR para crear modelos puede ayudar a asegurar que se vean realistas desde diversos ángulos, lo cual es crucial ya que su uso en un espacio VR implica que los espectadores podrían interactuar con ellos y verlos de formas impredecibles.