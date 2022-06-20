Iniciar un negocio pequeño desde casa: consejos, ideas y recursos

Ahora, más que nunca, parece que las personas tienen la oportunidad de operar un negocio desde casa. Con soluciones de internet 5G cada vez más disponibles, los dueños de pequeñas empresas y emprendedores tienen más opciones de banda ancha que pueden ayudaros a tener éxito. Iniciar un pequeño negocio desde casa no es tarea fácil, sin embargo. Requiere dedicación y persistencia para que las operaciones sigan prosperando. Antes de abrir este tipo de negocio, pregúntate no solo si tienes una idea ganadora, sino si tienes el enfoque y la motivación para trabajar desde casa. Debes investigar tu idea, probarla y financiarla, además de adquirir un sistema de pago y una solución de envío. Todos estos matices para iniciar un negocio desde el hogar se discutirán a continuación, así como los consejos, ideas y recursos necesarios para fomentar el crecimiento.

Preguntas que debes hacerte al iniciar un negocio desde casa A continuación se presenta una lista de varias preguntas que debes plantearte al comenzar un negocio en casa. Estas preguntas pueden ayudar a guiar a los futuros dueños de negocios y emprendedores por un camino exitoso. ¿Cuál es tu idea ganadora? Antes de comenzar un negocio desde casa, necesitas una idea ganadora. ¿Hay algún nicho en el mercado que pienses que necesita ser cubierto? ¿O hay una demanda de un producto en tu ciudad que no está siendo satisfecha? Estas son las preguntas que debes hacerte antes de abrir las puertas de tu nueva empresa en casa. ¿Cuáles son tus habilidades y pasatiempos? Después de desarrollar tu concepto, tendrás que visualizar cómo puedes implementarlo. Tus habilidades y aficiones son los pilares de tu negocio en el hogar. Piensa en lo que haces mejor y cómo eso puede satisfacer una demanda no cubierta en el mercado. ¿Qué habilidades de negocio posees? La cantidad de habilidades de negocio que tienes es una consideración muy importante a tener en cuenta. Si eres nuevo en la gestión de un negocio, puede que haya asuntos que te convenga tercerizar. Por ejemplo, todas las empresas deben considerar sus finanzas para seguir operando. Hablar con un contador certificado o algún otro tipo de asistente financiero puede ayudar a facilitar el proceso de abrir un negocio desde casa. Pueden orientarte en tus decisiones de compra o incluso ayudarte a encontrar un préstamo para un pequeño negocio. ¿Puedes realizar tu negocio desde casa? Por supuesto, otra consideración importante que tendrás que hacer es si puedes realizar tu negocio desde casa. No todos los negocios pueden operar completamente desde la comodidad de un hogar y pueden necesitar una ubicación, edificio o entorno diferente. Los negocios que implican tutoría, entrenamiento personal o hacer manualidades a menudo prosperan en casa. Otros negocios, como el catering, pueden ser más difíciles de operar desde tu casa debido a ciertas leyes y regulaciones. ¿Tienes el enfoque y la motivación para administrar un negocio desde casa? Dirigir un negocio desde casa requiere mucha autoresponsabilidad. Desde el inicio hasta la finalización, será tu responsabilidad asegurarte de que todo funcione sin problemas. Serás responsable de ofrecer tus productos o servicios, manejar cualquier preocupación administrativa e interactuar con los clientes, entre otras tareas comerciales comunes. ¿Tu estilo de vida y vida familiar se adaptan a un negocio desde casa? Determinar si tu estilo de vida es compatible con un negocio desde casa es una pregunta esencial, especialmente para las familias. Tu respuesta finalmente determinará si un negocio desde casa realmente puede convertirse en una realidad para ti.

Ventajas de los negocios desde el hogar Los negocios desde casa pueden tener muchos beneficios, tales como: Sin desplazamientos : un negocio desde casa puede ofrecerte la oportunidad de despertarte y ya estar en la oficina. Aunque a algunos les puede resultar difícil separar el hogar del trabajo, si puedes distinguir entre ambos, disfrutarás de los beneficios de no tener que desplazarte diariamente.

: un negocio desde casa puede ofrecerte la oportunidad de despertarte y ya estar en la oficina. Aunque a algunos les puede resultar difícil separar el hogar del trabajo, si puedes distinguir entre ambos, disfrutarás de los beneficios de no tener que desplazarte diariamente. Sin alquiler : si eres propietario de una vivienda, no tendrás que preocuparte por los pagos del alquiler. Trabajar desde casa no te costará más que tus gastos de vida actuales, salvo quizás un paquete de internet mejorado.

: si eres propietario de una vivienda, no tendrás que preocuparte por los pagos del alquiler. Trabajar desde casa no te costará más que tus gastos de vida actuales, salvo quizás un paquete de internet mejorado. Horario flexible : puedes fijar tus propias horas. Dirigir el negocio por tu cuenta significa que puedes comenzar a trabajar o dejarlo temprano, según tus propias condiciones. Esta es una excelente ventaja para personas con niños.

: puedes fijar tus propias horas. Dirigir el negocio por tu cuenta significa que puedes comenzar a trabajar o dejarlo temprano, según tus propias condiciones. Esta es una excelente ventaja para personas con niños. Menores costos iniciales : con un negocio desde casa, no tienes que preocuparte por muchos costos iniciales asociados con un negocio fuera de casa. La ubicación y los servicios públicos son dos costos iniciales que ya están cubiertos. Si estás comenzando un negocio de redacción freelance, por ejemplo, todo lo que necesitas es tu computadora y una conexión a internet. Reducir los costos iniciales, aunque común, no es una certeza para todos los negocios desde casa. Ciertas empresas requerirán una cantidad significativa de costos iniciales. Si estás buscando vender artículos a través de Amazon, por ejemplo, debes considerar los costos de inventario, embalaje y envío.

: con un negocio desde casa, no tienes que preocuparte por muchos costos iniciales asociados con un negocio fuera de casa. La ubicación y los servicios públicos son dos costos iniciales que ya están cubiertos. Si estás comenzando un negocio de redacción freelance, por ejemplo, todo lo que necesitas es tu computadora y una conexión a internet. Beneficios fiscales : el IRS ofrece una deducción fiscal por oficina en casa a propietarios y arrendatarios cualificados. Si usas parte de tu casa para realizar negocios, los gastos asociados a su operación pueden estar cubiertos.

: el IRS ofrece una deducción fiscal por oficina en casa a propietarios y arrendatarios cualificados. Si usas parte de tu casa para realizar negocios, los gastos asociados a su operación pueden estar cubiertos. Sin política de oficina: un negocio desde casa también puede significar que no hay política de oficina. Es tu empresa, así que son tus reglas. Decidirás a quién contratar, cuál es el código de vestimenta y cuál es el ambiente general en la empresa.

Desarrollando tu plan de negocios y preparándote para las operaciones La investigación de mercado, la planificación presupuestaria y la búsqueda de servicios comerciales son solo algunos de los componentes necesarios para desarrollar tu negocio desde casa. Cada uno de estos componentes conlleva sus complejidades, dificultades y necesidades. Lee atentamente para asegurarte de que inicies tu negocio de manera reflexiva y legal, para que pueda crecer sin obstáculos. Investigación de mercado y prueba de tu idea No puedes desarrollar ningún plan de negocios sin antes realizar un poco de investigación de mercado. Una vez que decidas cuál es tu idea de negocio desde casa, debes asegurarte de que sea viable. Ya sea que explores revistas en internet o hables con personas locales de tu comunidad, debes realizar algún nivel de investigación de mercado. Tu investigación debe incluir quién es tu público objetivo, tanto como qué son tus productos o servicios. Descubre quién está interesado en lo que ofreces y cómo llegar a ellos. Al mismo tiempo, querrás establecerte como un profesional en ese campo para atraer mejor a esa audiencia. Realizar una investigación de mercado también te permitirá probar tu idea. Esto podría incluir cualquier cosa, desde la construcción de un prototipo hasta presentarlo a un grupo de críticos. Descubre si tu idea funciona y si la gente está interesada en ella para asegurar una apertura exitosa. Costos de inicio y presupuesto Cada negocio cuesta cierta cantidad de dinero para iniciar y mantener en funcionamiento, ya sea que se opere desde casa o no. Algunos costos a tener en cuenta incluyen una conexión a Internet más rápida, servicios de marketing y envío y manejo. Calcula los costos y luego haz un presupuesto en consecuencia. Asegúrate de establecer un presupuesto realista y de que tienes los fondos para cubrirlo. Requisitos legales para tu empresa Como cualquier otro negocio, hay requisitos legales que debes cumplir para abrir las puertas. La mayoría son bastante básicos, así que no te sientas abrumado por las legalidades de operar un negocio desde casa. A continuación, se presenta una lista de algunos de los requisitos legales básicos y comunes que enfrentan los propietarios de negocios. Nombrar tu negocio : primero y ante todo, ponle un nombre a tu empresa. Esto no es solo para que los clientes puedan encontrar tu negocio, sino también para que puedas registrarlo.

: primero y ante todo, ponle un nombre a tu empresa. Esto no es solo para que los clientes puedan encontrar tu negocio, sino también para que puedas registrarlo. Elige una estructura empresarial : la estructura empresarial que elijas influye significativamente en tus operaciones. También desempeña un rol en los impuestos y en cuánto de tu patrimonio personal está en riesgo. Las estructuras de negocio para elegir incluyen, pero no se limitan a: propiedad única, asociación, compañía de responsabilidad limitada, corporación y cooperativa.

: la estructura empresarial que elijas influye significativamente en tus operaciones. También desempeña un rol en los impuestos y en cuánto de tu patrimonio personal está en riesgo. Obtén una licencia : después de elegir la estructura de tu negocio, tendrás que averiguar qué licencias o permisos necesitas para llevar a cabo negocios legalmente. Las licencias y permisos para elegir incluyen, pero no se limitan a: licencia comercial general, licencia profesional o de oficio, permiso para trabajar desde casa, permiso de impuestos sobre las ventas, permiso de salud y seguridad, permiso de señalización y permiso de construcción.

: después de elegir la estructura de tu negocio, tendrás que averiguar qué licencias o permisos necesitas para llevar a cabo negocios legalmente. Consulta las leyes de zonificación locales: pregunta a tu junta de zonificación local cualquier duda que tengas sobre licencias y permisos. No todos los negocios con base en el hogar requerirán una licencia, pero siempre es más seguro verificarlo. Servicios para comerciantes, opciones de pago y gestión de pedidos Después de que manejes todos los requisitos presupuestarios y legales, es momento de pensar en cómo procesarás y cumplirás los pedidos. Para los negocios desde casa en EE.UU., dos socios de envío comunes entre los que puedes elegir son FedEx y UPS. Estas empresas pueden imprimir etiquetas de correo, rastrear envíos y organizar la recogida y entrega. En cuanto a los servicios de pago, también querrás encontrar un socio confiable. Busca un servicio que ofrezca una variedad de opciones de pago. Estos pueden aumentar las ventas al hacer más fácil que tus clientes adquieran tus productos o servicios. Algunas opciones para elegir incluyen Stripe, Due, Elavon y WorldPay.