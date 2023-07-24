Afortunadamente, hay muchos recursos disponibles para ayudar a las empresas a estar alertas ante señales de fraude. Con diligencia y precaución, las empresas pueden frustrar los intentos de los estafadores y centrarse en el crecimiento en lugar de preocuparse por los cibercriminales.​​

Dark Reading informa que el 83% de las empresas fueron víctimas de un exitoso ataque de phishing por email en 2021, lo que representó un aumento del 46% respecto a 2020. Las empresas deben estar vigilantes en todo momento si quieren protegerse de convertirse en víctimas.​​

Muchos estafadores intentan explotar la naturaleza confiada de las empresas, aprovechando su deseo de hacer lo mejor para sus clientes. Otros adoptan un enfoque más calculado, explotando las debilidades de los sistemas empresariales y financieros para hacerse con sumas significativas de dinero.​​

El comercio minorista también es frecuentemente un objetivo para los estafadores. Esto puede deberse al alto volumen de transacciones dentro de esta industria y a la abundancia de datos individuales recopilados de los clientes en cada punto de venta. Con tantas transacciones que se realizan a diario en tiendas de todo el país, hay muchas oportunidades para que los estafadores roben información confidencial o generen compras fraudulentas.​​

Otro objetivo común para los estafadores son las empresas de software con suscripción. Estas empresas dependen en gran medida de la lealtad de los clientes y de las relaciones a largo plazo para mantener sus ingresos estables y conservar la rentabilidad. Pueden ser vulnerables a esquemas como ataques de phishing o malware que secuestra las cuentas de usuario.​​

El sector más comúnmente atacado es el financiero. La información financiera es un recurso valioso para los criminales. Las estafas a menudo implican solicitar información financiera o dinero directamente a individuos dentro de las organizaciones.​​

Muchos sectores diferentes son un objetivo prioritario para los estafadores. Por ejemplo, las empresas de finanzas, minoristas y de software por suscripción estuvieron en el mayor riesgo de estafas de phishing en 2022 . Dado el tamaño y la rentabilidad de las empresas en estas industrias, no es sorprendente que los estafadores enfoquen sus esfuerzos en ellas.​​

El factor clave aquí es la diferencia en la escala entre las grandes y pequeñas empresas. Con menos recursos y personas involucradas en las decisiones financieras, las pequeñas empresas pueden ser más vulnerables a la manipulación por parte de actores malintencionados que buscan robar fondos u obtener información confidencial.​​

Aunque la escala de las irregularidades puede variar, las pequeñas empresas pueden enfrentar muchos de los mismos desafíos que las organizaciones más grandes al prevenir y detectar fraudes. Dado que las pequeñas empresas pueden no tener los recursos que una gran empresa tiene a su disposición, pueden ser más vulnerables a los esquemas de los estafadores que superan las medidas básicas de detección.​​

¿Cuáles son algunos métodos comunes de estafa?​​

Existen muchas estrategias de estafa diferentes que los estafadores emplean para aprovecharse de víctimas inocentes. Estas estrategias varían según el tipo de negocio o institución que se esté apuntando.​​

Sin embargo, los estafadores suelen usar varios métodos comunes, como hacerse pasar por representantes de organizaciones de renombre y emplear tácticas de ventas agresivas. Además, las estafas telefónicas y los números de teléfono sospechosos a menudo desempeñan un papel crucial en muchos esquemas de fraude, ya que algunas personas pueden confiar más en las llamadas telefónicas que en otras formas de comunicación.​​

"Phishing"​​

El phishing es un método de estafa que implica enviar emails o mensajes fraudulentos para obtener información confidencial de individuos u organizaciones. Estos mensajes a menudo parecen ser de fuentes legítimas, como bancos u otras instituciones. Engañan a los destinatarios para que respondan con datos personales, contraseñas e información de tarjetas de crédito. El propósito del phishing suele ser habilitar el robo de identidad u otras formas de fraude.​​

Hay varias maneras en las que puedes evitar a los phishers. Una estrategia efectiva es simplemente estar consciente de los peligros asociados con compartir tu información personal en línea y cuestionar cualquier solicitud de datos sensibles. Además, elegir contraseñas fuertes y únicas puede impedir que los estafadores accedan a tus cuentas, incluso si consiguen tus otros datos de inicio de sesión mediante un ataque de phishing.​​

Del mismo modo, el software antivirus u otras herramientas de seguridad pueden ayudar a detectar y detener la actividad maliciosa antes de que cause demasiado daño. Mantente seguro en línea tomando medidas proactivas y aprendiendo a reforzar la seguridad de tu cuenta y a denunciar fraudes.​​

Llamadas robóticas​​

Las llamadas automáticas son una de las mayores estafas que existen hoy en día. Los estafadores hacen llamadas automáticas a víctimas desprevenidas, generalmente para robar información personal o engañarte para que envíes dinero.​​

Hay varias maneras en que los estafadores de llamadas automáticas intentan engañarte a ti y a tus objetivos:​​

Suplantación;​​

Estafas del IRS;​​

Estafas de préstamos;​​

Estafas de caridad;​​

Estafas de atención al cliente.​​

A pesar de los métodos astutos y sofisticados de estos estafadores, hay varias maneras de evitar ser víctima de estafas de llamadas automáticas:​​

Desconfía de las llamadas no solicitadas y nunca des información personal por teléfono a menos que hayas iniciado la llamada tú mismo.​​

Consulta el sitio web de tu proveedor de servicios móviles con regularidad, ya que muchas compañías alertan a los clientes cuando detectan una estafa perjudicial o identifican números sospechosos.​​

Invierte en un software de bloqueo de llamadas para tu teléfono o regístrate en servicios que trabajan activamente para evitar que las llamadas automáticas no deseadas te contacten.​​

Ingeniería social​​

La ingeniería social es un método de estafa frecuentemente utilizado en el que los criminales emplean la manipulación psicológica para convencer a las personas de que les den información sensible, como contraseñas, detalles financieros o números de Seguro Social. Esta estafa opera explotando la confianza y el sentido de obligación de las personas: los estafadores apuntan a individuos o grupos específicos y emplean métodos como la suplantación de identidad en línea u otras formas de engaño para obtener información. Los métodos típicos de ingeniería social incluyen:​​

Un email con un archivo adjunto o enlace malicioso.​​

Un mensaje que finge ser de una fuente confiable.​​

Una llamada telefónica o un voicemail que pretende ser de una organización legítima.​​

Aunque las estafas de ingeniería social pueden ser difíciles de detectar, hay algunos pasos que puedes seguir para evitar caer como víctima:​​

No compartas información sensible en línea o por teléfono a menos que estés seguro de que estás tratando con una organización o persona legítima.​​

Ten cuidado con las comunicaciones inesperadas de personas que afirman necesitar tu ayuda o parecen desesperadas por asistencia. Nunca proporciones detalles personales a menos que hayas verificado que la fuente es legítima.​​

Si recibes un email sospechoso, no abras ningún archivo adjunto ni hagas clic en ningún enlace a menos que estés seguro de que son seguros.​​

Malware​​

El malware, o software malicioso, es una clase de programas informáticos diseñados para causar daño o perjuicio al sistema de un usuario. Estos programas pueden usarse con fines turbios, incluyendo el robo de datos confidenciales y el bloqueo de los usuarios de sus sistemas hasta que paguen un rescate. Para llevar a cabo estas estafas, los estafadores emplean diversas técnicas, como emails de phishing o mensajes de texto. Estos estafadores intentan engañar a los usuarios para que descarguen software dañino en sus dispositivos haciéndose pasar por entidades legítimas como bancos y agencias gubernamentales.​​

Una vez que el malware se ha instalado en el sistema objetivo, puedes aprovechar las vulnerabilidades del sistema para robar información valiosa del usuario, como contraseñas y números de tarjetas de crédito, o bloquear al usuario por completo hasta que pague un rescate.​​

Afortunadamente, hay varios pasos que los usuarios pueden seguir para evitar ser víctima de estafas de malware:​​

Nunca descargues software de fuentes no confiables.​​

Mantente alerta al abrir emails o seguir enlaces en sitios web.​​

Mantén tus sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad y software antivirus.​​

Al estar al tanto de los tipos más comunes de estafas y tomar medidas para proteger tu información, puedes ayudar a asegurar que tu negocio se mantenga a salvo.​​