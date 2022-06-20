Accesibilidad y videojuegos para todas las edades para personas con discapacidades
Por definición, accesibilidad significa “el grado en que algo es alcanzable”. Para las personas que viven con discapacidades, la accesibilidad no solo significa cuán alcanzable es algo; a menudo, el nivel de accesibilidad puede definir tu capacidad para interactuar y participar en ciertas actividades o eventos, incluido el entretenimiento.
Según los CDC, 61 millones de estadounidenses viven con discapacidades, lo que convierte la accesibilidad en el entretenimiento en una prioridad importante para un gran grupo de personas. El aumento en la concienciación sobre los problemas de accesibilidad en los videojuegos ha inspirado innovaciones en la creación de videojuegos y tecnología asistiva, para que las personas puedan personalizar su experiencia de juego según sus necesidades.
Beneficios de los videojuegos para personas con discapacidades
Los videojuegos han evolucionado significativamente desde su debut en 1958. Esta evolución ha cambiado la manera en que las personas interactúan con los videojuegos y la manera en que los videojuegos interactúan con las personas. Ahora, las personas con discapacidades están descubriendo los beneficios de los videojuegos para el autocuidado, que pueden ser tanto mentales como físicos.
Beneficios cognitivos y de desarrollo
Es posible que hayas oído diferentes opiniones sobre los beneficios o perjuicios mentales que causan los videojuegos. Según el Dr. Romeo Vitelli (Psychology Today), los medios a menudo presentan los videojuegos de manera negativa; sin embargo, “los videojuegos han evolucionado en los últimos años para ser más complejos, realistas y sociales por naturaleza”. Vitelli dice que los investigadores se están alejando de la narrativa de que los videojuegos inspiran comportamientos violentos o problemáticos, y están estudiando los beneficios cognitivos reales y duraderos de los videojuegos.
Según el Dr. Vitelli, estos beneficios pueden incluir:
- Mejora en la resolución de problemas
- Conciencia espacial mejorada
- Mayor procesamiento y eficiencia neuronal
- Funcionamiento optimizado de la atención
- Creatividad mejorada
- Aumento del flujo, relajación y conectividad social
Estos beneficios pueden ser útiles en una amplia variedad de situaciones, como manejar la dislexia e incluso tratar la ambliopía o el “ojo vago”.
Beneficios terapéuticos
Investigadores de Electronic Entertainment Design and Research y la Universidad de California en San Diego destacan que el gaming también puede ofrecer varios beneficios terapéuticos para personas con diferentes necesidades y en diversas situaciones. Estos beneficios pueden incluir:
- Distracción del dolor
- Alivio del aburrimiento debido a la inmovilidad
- Reducción de ansiedad e hiperactividad
- Mejora del estado de ánimo y disminución de la tristeza
Muchos de estos beneficios son similares a los que se obtienen de pasatiempos como los deportes. Algunas personas con discapacidades pueden no ser capaces de participar en varios tipos de deportes, por lo que los eSports son una opción que puede ayudarles a sentirse incluidos y a obtener los beneficios sociales, mentales y físicos de los videojuegos.
Beneficios educativos
Con las crecientes tendencias en aprendizaje remoto y en línea, los videojuegos no solo se han utilizado como herramientas terapéuticas, sino también como herramientas educativas. Según EdSource, los juegos en el salón de clases han ayudado a los estudiantes de todas las edades a conectarse con sus lecciones de manera tangible. Los juegos han sido diseñados para enseñar todo tipo de lecciones, para todos los niveles educativos, incluyendo, entre otros:
- Math
- Programación
- Lectura y comprensión
- Ortografía
- Historial
- Geografía
- Física
Los juegos sandbox, o videojuegos con mundos abiertos como Minecraft, también se están adaptando como herramientas educativas. Debido a que los videojuegos son adaptables, pueden personalizarse para estudiantes con diferentes necesidades o habilidades.
Beneficios sociales
Desarrollar buenas habilidades sociales es una parte importante del desarrollo personal y profesional. “Las actividades sociales y prosociales son una parte intrínseca de la experiencia de los videojuegos, ya que los jugadores aprenden rápidamente habilidades sociales que podrían generalizarse a las relaciones sociales en el mundo real”, dice el Dr. Vitelli
Él cita un estudio de Isabela Granic, PhD, de la Universidad Radboud de Nijmegen en los Países Bajos. La investigación de Granic encontró que más del 70% de los gamers juegan con amigos. Granic también encontró que jugar juegos sencillos como Angry Birds puede mejorar el estado de ánimo de los jugadores. Los videojuegos, especialmente los videojuegos en línea y el streaming, pueden ayudar a proporcionar un sentido de comunidad y ofrecer a las personas con diferentes necesidades la oportunidad de socializar, e incluso ganar ingresos adicionales.
Debido a impedimentos verbales, de procesamiento o sociales, la socialización cara a cara puede ser difícil o intimidante para algunas personas con discapacidades. Aquí es donde los juegos con salas de chat y aplicaciones de chat diseñadas para funcionar en el juego, como Discord, pueden crear oportunidades de socialización para personas con discapacidades. Socializar a través de videojuegos en línea también es una opción accesible para personas que pueden pasar mucho tiempo en el hospital o en reposo en cama debido a su discapacidad. Esto puede disminuir los sentimientos de soledad y mejorar su estado de ánimo, lo que incluso puede ayudar a la curación y recuperación.
Videojuegos como juego sensorial
El juego sensorial es cualquier actividad que estimule alguno de los cinco sentidos. Las investigaciones demuestran que el juego sensorial construye vías neuronales, lo que puede mejorar la capacidad de aprendizaje complejo y la capacidad de atención. El juego sensorial es importante para que los niños pequeños, los niños con discapacidades e incluso los ancianos mejoren sus habilidades cognitivas. Ha habido videojuegos diseñados para estimular los sentidos, lo cual puede ser un aspecto beneficioso del juego sensorial. Algunos videojuegos sensoriales incluyen:
- Disney’s Fantasia: Música Evolucionada
- Fruit Ninja Kinect
- Just Dance
- Sesame Street: ¡Preparados, listos, Grover!
- Candy Crush
Muchos de estos juegos están disponibles en dispositivos móviles y consolas, por lo que son accesibles donde los necesitas. Algunos juegos sensoriales, como Just Dance, son incluso multijugador, lo que permite que toda la familia se una para disfrutar de un tiempo de juego de calidad.
Tecnología adaptativa y asistencial para gamers
La accesibilidad en el gaming va más allá del diseño del juego y se extiende a los accesorios para gaming. El hardware, el software y otras tecnologías de asistencia pueden hacer que los videojuegos sean más accesibles para personas con discapacidades. La tecnología de asistencia no solo mejora la accesibilidad del gaming, sino que te da la libertad de personalizar tu experiencia de juego sin tener que esperar a los desarrolladores. Esto puede abrir una variedad más amplia de juegos para personas con discapacidades.
Controles adaptativos y dispositivos portátiles
Controles adaptativos y dispositivos portátiles, como audífonos con micrófono, pueden ayudar a los jugadores con discapacidades a controlar y comunicarse mejor mientras juegan. Puedes conseguir una variedad de controllers que se ajusten a tus necesidades específicas; por ejemplo, Logitech ofrece el Logitech G® Adaptive Gaming Kit, que cuenta con botones de control plug-and-play y tableros de juego de varios tamaños que pueden adaptarse a diferentes necesidades.
Los dispositivos portátiles para juegos, como los audífonos con micrófono y las plataformas de realidad virtual, son una parte emocionante y en evolución de los videojuegos modernos. La accesibilidad en los dispositivos portátiles para gaming puede ser tan sencilla como auriculares inalámbricos, que permiten a las personas que usan sillas de ruedas o ayudas para la movilidad moverse libremente sin perder la conexión de audio con sus consolas. Por el contrario, puede ser tan avanzado como el equipo adaptativo como el Jouse+, que es un conjunto de controles montados operado completamente por la cabeza para atender a los jugadores con movimiento limitado o nulo.
Directrices de accesibilidad para jugadores de Studio y desarrolladores
Los desarrolladores y estudios de videojuegos también pueden ofrecer algunas pautas de accesibilidad para dar consejos a personas con discapacidades que buscan adaptar su sistema o juego. Estas directrices pueden incluir cómo activar las funciones de accesibilidad, como texto a voz, o cómo reportar un problema de accesibilidad. Algunos de los estudios que actualmente tienen guías de accesibilidad publicadas son los siguientes:
Software
Existe una variedad de tecnología adaptativa que se ha instalado o puede instalarse en una variedad de dispositivos para videojuegos y consolas, a menudo con un costo mínimo o nulo. Estas actualizaciones de software pueden incluir, pero no se limitan a las siguientes:
- Dictado a texto
- Asistencia visual;
- Subtítulos más grandes
- Tecnología para personas sordas y con problemas de audición
- Opciones de menú accesibles para personas con daltonismo
- Retroalimentación háptica escalable
Puedes encontrar cómo activar estas opciones en el menú de opciones de tu juego o en las pautas de accesibilidad mencionadas anteriormente. Un centro de recursos de accesibilidad también puede ayudarte a conectarte con estas soluciones de software, así como asistirte en la resolución de cualquier problema o responder a las preguntas que puedas tener.
El futuro de los videojuegos accesibles
La accesibilidad se está convirtiendo en un enfoque cada vez más importante en la industria de los videojuegos, con grandes títulos como The Last of Us Part II de Naughty Dog, que ofrece más de 60 opciones de accesibilidad preintegradas en las opciones del juego. Durante mucho tiempo, los gamers tuvieron que hacer modificaciones de accesibilidad para sus juegos. Sin embargo, con las actualizaciones de la Ley de Accesibilidad de Comunicaciones y Video del Siglo XXI (CVAA), el panorama del cumplimiento de accesibilidad en la producción de videojuegos está comenzando a cambiar para mejor. La accesibilidad en los juegos está incluso superando a los estudios, con la International Game Developers Association enfocándose en la legislación estadounidense centrada en la accesibilidad en todo el software de comunicación avanzado, como las consolas de videojuegos.
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