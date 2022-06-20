Según los CDC, 61 millones de estadounidenses viven con discapacidades , lo que convierte la accesibilidad en el entretenimiento en una prioridad importante para un gran grupo de personas. El aumento en la concienciación sobre los problemas de accesibilidad en los videojuegos ha inspirado innovaciones en la creación de videojuegos y tecnología asistiva , para que las personas puedan personalizar su experiencia de juego según sus necesidades.

Por definición, accesibilidad significa “el grado en que algo es alcanzable”. Para las personas que viven con discapacidades, la accesibilidad no solo significa cuán alcanzable es algo; a menudo, el nivel de accesibilidad puede definir tu capacidad para interactuar y participar en ciertas actividades o eventos, incluido el entretenimiento .

Beneficios de los videojuegos para personas con discapacidades

Los videojuegos han evolucionado significativamente desde su debut en 1958. Esta evolución ha cambiado la manera en que las personas interactúan con los videojuegos y la manera en que los videojuegos interactúan con las personas. Ahora, las personas con discapacidades están descubriendo los beneficios de los videojuegos para el autocuidado, que pueden ser tanto mentales como físicos.

Beneficios cognitivos y de desarrollo

Es posible que hayas oído diferentes opiniones sobre los beneficios o perjuicios mentales que causan los videojuegos. Según el Dr. Romeo Vitelli (Psychology Today), los medios a menudo presentan los videojuegos de manera negativa; sin embargo, “los videojuegos han evolucionado en los últimos años para ser más complejos, realistas y sociales por naturaleza”. Vitelli dice que los investigadores se están alejando de la narrativa de que los videojuegos inspiran comportamientos violentos o problemáticos, y están estudiando los beneficios cognitivos reales y duraderos de los videojuegos.

Según el Dr. Vitelli, estos beneficios pueden incluir:

Mejora en la resolución de problemas

Conciencia espacial mejorada

Mayor procesamiento y eficiencia neuronal

Funcionamiento optimizado de la atención

Creatividad mejorada

Aumento del flujo, relajación y conectividad social

Estos beneficios pueden ser útiles en una amplia variedad de situaciones, como manejar la dislexia e incluso tratar la ambliopía o el “ojo vago”.

Beneficios terapéuticos

Investigadores de Electronic Entertainment Design and Research y la Universidad de California en San Diego destacan que el gaming también puede ofrecer varios beneficios terapéuticos para personas con diferentes necesidades y en diversas situaciones. Estos beneficios pueden incluir:

Distracción del dolor

Alivio del aburrimiento debido a la inmovilidad

Reducción de ansiedad e hiperactividad

Mejora del estado de ánimo y disminución de la tristeza

Muchos de estos beneficios son similares a los que se obtienen de pasatiempos como los deportes. Algunas personas con discapacidades pueden no ser capaces de participar en varios tipos de deportes, por lo que los eSports son una opción que puede ayudarles a sentirse incluidos y a obtener los beneficios sociales, mentales y físicos de los videojuegos.

Beneficios educativos

Con las crecientes tendencias en aprendizaje remoto y en línea, los videojuegos no solo se han utilizado como herramientas terapéuticas, sino también como herramientas educativas. Según EdSource, los juegos en el salón de clases han ayudado a los estudiantes de todas las edades a conectarse con sus lecciones de manera tangible. Los juegos han sido diseñados para enseñar todo tipo de lecciones, para todos los niveles educativos, incluyendo, entre otros:

Math

Programación

Lectura y comprensión

Ortografía

Historial

Geografía

Física

Los juegos sandbox, o videojuegos con mundos abiertos como Minecraft, también se están adaptando como herramientas educativas. Debido a que los videojuegos son adaptables, pueden personalizarse para estudiantes con diferentes necesidades o habilidades.

Beneficios sociales

Desarrollar buenas habilidades sociales es una parte importante del desarrollo personal y profesional. “Las actividades sociales y prosociales son una parte intrínseca de la experiencia de los videojuegos, ya que los jugadores aprenden rápidamente habilidades sociales que podrían generalizarse a las relaciones sociales en el mundo real”, dice el Dr. Vitelli

Él cita un estudio de Isabela Granic, PhD, de la Universidad Radboud de Nijmegen en los Países Bajos. La investigación de Granic encontró que más del 70% de los gamers juegan con amigos. Granic también encontró que jugar juegos sencillos como Angry Birds puede mejorar el estado de ánimo de los jugadores. Los videojuegos, especialmente los videojuegos en línea y el streaming, pueden ayudar a proporcionar un sentido de comunidad y ofrecer a las personas con diferentes necesidades la oportunidad de socializar, e incluso ganar ingresos adicionales.

Debido a impedimentos verbales, de procesamiento o sociales, la socialización cara a cara puede ser difícil o intimidante para algunas personas con discapacidades. Aquí es donde los juegos con salas de chat y aplicaciones de chat diseñadas para funcionar en el juego, como Discord, pueden crear oportunidades de socialización para personas con discapacidades. Socializar a través de videojuegos en línea también es una opción accesible para personas que pueden pasar mucho tiempo en el hospital o en reposo en cama debido a su discapacidad. Esto puede disminuir los sentimientos de soledad y mejorar su estado de ánimo, lo que incluso puede ayudar a la curación y recuperación.

Videojuegos como juego sensorial

El juego sensorial es cualquier actividad que estimule alguno de los cinco sentidos. Las investigaciones demuestran que el juego sensorial construye vías neuronales, lo que puede mejorar la capacidad de aprendizaje complejo y la capacidad de atención. El juego sensorial es importante para que los niños pequeños, los niños con discapacidades e incluso los ancianos mejoren sus habilidades cognitivas. Ha habido videojuegos diseñados para estimular los sentidos, lo cual puede ser un aspecto beneficioso del juego sensorial. Algunos videojuegos sensoriales incluyen:

Disney’s Fantasia: Música Evolucionada

Fruit Ninja Kinect

Just Dance

Sesame Street: ¡Preparados, listos, Grover!

Candy Crush

Muchos de estos juegos están disponibles en dispositivos móviles y consolas, por lo que son accesibles donde los necesitas. Algunos juegos sensoriales, como Just Dance, son incluso multijugador, lo que permite que toda la familia se una para disfrutar de un tiempo de juego de calidad.