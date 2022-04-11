La realidad aumentada (RA) está ganando rápidamente popularidad en el mundo digital de hoy. En 2021, 810 millones de personas usaron un programa o aplicación de realidad aumentada (RA) en un dispositivo móvil. Se proyecta que esa cifra aumentará a 1.4 mil millones de personas para 2024. Esta tendencia al alza indica que los usuarios de tecnología están adoptando la realidad aumentada (RA), que proporciona mejoras digitales a los entornos del mundo real. Estas experiencias suelen estar disponibles a través de teléfonos móviles o tabletas, pero también hay gafas y cascos de alta tecnología hechos especialmente para la realidad aumentada (RA). A pesar de su popularidad, el desarrollo de RA ha encontrado obstáculos. Además de la baja velocidad de datos móviles y las limitaciones del dispositivo, el mayor problema es que es difícil crear y distribuir contenido de realidad aumentada (RA). La mayoría de los desarrollos de RA fueron para propósitos especializados, como procedimientos de salud, seguridad, bienes raíces o gaming. La mayoría de las personas aún dependen de navegadores y aplicaciones tradicionales cuando buscan información. Sin embargo, la nube de RA tiene como objetivo hacer que la realidad aumentada sea más accesible para todos.

¿Qué es la nube de realidad aumentada (RA)? En términos más simples, la nube de RA es una copia digital del mundo real. Los desarrolladores pueden crear experiencias de realidad aumentada usando este framework en lugar de empezar desde cero. La nube de RA hará posible localizar experiencias. Por ejemplo, si estás caminando por una calle, podrás usar la cámara de tu smartphone para observar tu entorno. Una aplicación de RA, como Google Lens, usará superposiciones digitales para ayudarte a buscar sitios específicos, ver detalles sobre los negocios circundantes y obtener información colaborativa, como reseñas de restaurantes. La nube de RA está evolucionando a partir de tecnologías previas, incluyendo el geoposicionamiento, el reconocimiento de imágenes y el aprendizaje automático. También se está beneficiando de conexiones más rápidas a internet y datos móviles, incluyendo 5G. La nube de RA es un sistema único, incluso en comparación con otras tecnologías basadas en la nube.

¿Cómo se diferencia la nube de RA de otras tecnologías de nube? Las tecnologías en la nube ayudan a crear plataformas virtualizadas para el trabajo, los juegos y la información. Al igual que otros sistemas basados en la nube, la nube de RA te permitirá acceder a la información sin tener que descargarla primero en una computadora o dispositivo. Sin embargo, hay algunas diferencias significativas entre los marcos de realidad aumentada (RA) y otras tecnologías basadas en la nube. La nube de RA lleva la información virtual al mundo físico. Otras tecnologías basadas en la nube se enfocan exclusivamente en crear plataformas virtuales para trabajar, estudiar, investigar o entretenerse. Por ejemplo, una plataforma tradicional basada en la nube podría ofrecer un lugar central donde los usuarios puedan cargar reseñas de cafeterías locales. Los lectores tendrían que ir al sitio en la nube para ver las reseñas. Sin embargo, una aplicación en la nube de realidad aumentada (RA) reconocería una cafetería específica y superpondría reseñas sin que tengas que visitar el sitio.

La nube de RA funciona con hardware específico. Todas las tecnologías basadas en la nube son accesibles desde computadoras de escritorio, laptops y dispositivos móviles.

La nube de RA también operará con dispositivos wearables especializados, como gafas inteligentes o audífonos con micrófono. Dicho esto, gran parte del desarrollo temprano de RA es para dispositivos móviles, por lo que es probable que los usuarios también puedan confiar en hardware más tradicional. A pesar de estas diferencias, la accesibilidad y la escalabilidad de los sistemas basados en la nube son iguales tanto para RA como para las plataformas en la nube más tradicionales.

¿Cómo funciona la RA basada en la nube? Ejemplos tempranos de RA incluyen filtros de fotos en vivo en Snapchat e Instagram y juegos de realidad aumentada, como Pokémon GO. Estos juegos siguen el mismo concepto que la realidad aumentada (RA) más compleja basada en la nube: colocan una capa de abstracción sobre imágenes del mundo real. La nube de AR permitirá este tipo de superposición digital a gran escala al ofrecer un medio basado en la nube para contenido de realidad aumentada (RA). La cloud habilita las aplicaciones de RA para aprovechar una potencia computacional mucho mayor que la que obtienes con un solo dispositivo ejecutando una aplicación de RA. Un smartphone o un visor montado en la cabeza limita la potencia de procesamiento de una aplicación de realidad aumentada (RA) a la unidad de procesamiento gráfico (GPU) y la unidad central de procesamiento (CPU) del dispositivo. En comparación, las aplicaciones de RA en la nube pueden aprovechar un clúster completo de CPUs y GPU. No solo mejora el rendimiento y la calidad de los gráficos, sino que también te permite hacer más con la realidad aumentada (RA). Por ejemplo, un restaurante en una ubicación específica podría publicar su menú en la Cloud, lo que permitiría a los usuarios de RA verlo automáticamente cuando estén en una ubicación específica o cuando la cámara y el software de reconocimiento de imágenes de sus dispositivos reconozcan el edificio del restaurante. Además, en lugar de un solo filtro, un personaje animado o un solo dato, la nube de AR podría permitir cantidades masivas de información que los usuarios podrían consultar en función de tus ajustes y controles manuales o de voz.

Tecnologías de soporte La computación en la nube de realidad aumentada (RA) todavía está en sus inicios. Sin embargo, la conectividad 5G, la computación en el borde y los avances en geolocalización, reconocimiento de imágenes y velocidades de procesamiento han hecho que los avances futuros sean más realistas. Aquí tienes un vistazo más detallado de cómo estas tecnologías ayudarán al desarrollo de la nube de realidad aumentada (RA). Las redes 5G permitirán la transferencia rápida de datos para administrar la geolocalización, el procesamiento de reconocimiento de imágenes y el envío de información a capas de realidad aumentada. La velocidad permitirá acceder a los detalles en tiempo real con prácticamente ninguna latencia (también conocida como lag), lo cual es necesario para que los sistemas de realidad aumentada (RA) sean útiles. La información que carga lentamente, los procesos de reconocimiento de imágenes lentos y la geolocalización retrasada significan que la experiencia de RA no se corresponderá con el entorno del mundo real.

permitirán la transferencia rápida de datos para administrar la geolocalización, el procesamiento de reconocimiento de imágenes y el envío de información a capas de realidad aumentada. La velocidad permitirá acceder a los detalles en tiempo real con prácticamente ninguna latencia (también conocida como lag), lo cual es necesario para que los sistemas de realidad aumentada (RA) sean útiles. La información que carga lentamente, los procesos de reconocimiento de imágenes lentos y la geolocalización retrasada significan que la experiencia de RA no se corresponderá con el entorno del mundo real. Edge computing es otro elemento esencial de la realidad aumentada (RA). Implica usar recursos cercanos al usuario para reducir la latencia. Por ejemplo, un sistema de borde puede usar redes Wi-Fi existentes o servidores cercanos para acelerar la interacción entre dispositivos y sistemas de RA basados en la nube.

es otro elemento esencial de la realidad aumentada (RA). Implica usar recursos cercanos al usuario para reducir la latencia. Por ejemplo, un sistema de borde puede usar redes Wi-Fi existentes o servidores cercanos para acelerar la interacción entre dispositivos y sistemas de RA basados en la nube. La renderización remota de objetos 3D o aplicaciones completas es quizás la capacidad más importante de la nube de RA. Con soluciones de renderización remota (también conocidas como streaming de píxeles o renderización dividida) como Interactive Streaming for Augmented Reality (ISAR), una aplicación en tu dispositivo envía datos de sensores, como el seguimiento de la habitación y la entrada de gestos, a un servidor en la nube. Allí, la aplicación de RA renderiza contenido 3D intensivo en gráficos y lo envía de vuelta a tu dispositivo con una latencia muy baja, permitiendo que interactúes con objetos 3D complejos en tiempo real.

de objetos 3D o aplicaciones completas es quizás la capacidad más importante de la nube de RA. Con soluciones de renderización remota (también conocidas como streaming de píxeles o renderización dividida) como Interactive Streaming for Augmented Reality (ISAR), una aplicación en tu dispositivo envía datos de sensores, como el seguimiento de la habitación y la entrada de gestos, a un servidor en la nube. Allí, la aplicación de RA renderiza contenido 3D intensivo en gráficos y lo envía de vuelta a tu dispositivo con una latencia muy baja, permitiendo que interactúes con objetos 3D complejos en tiempo real. La geolocalización es muy importante para el desarrollo de la nube de RA. El GPS es preciso para la navegación, pero podría tener un margen de error de hasta 20 pies. Eso no es lo suficientemente preciso para interacciones hiperlocalizadas. Con modelos 3D exactos, los dispositivos conectados a la nube de RA pueden localizar ubicaciones con mayor precisión que el GPS.

es muy importante para el desarrollo de la nube de RA. El GPS es preciso para la navegación, pero podría tener un margen de error de hasta 20 pies. Eso no es lo suficientemente preciso para interacciones hiperlocalizadas. Con modelos 3D exactos, los dispositivos conectados a la nube de RA pueden localizar ubicaciones con mayor precisión que el GPS. Las herramientas de reconocimiento de imágenes también son necesarias. Con suficientes datos, un programa de RA podría reconocer un objeto y luego buscar más detalles sobre él. Por ejemplo, tal vez un sistema de RA pueda reconocer un libro sobre una mesa. Una vez que se define el objeto, se puede buscar más datos para encontrar el título del libro, permitiendo al usuario acceder a reseñas, resúmenes y otra información si lo desea. Estas tecnologías pueden ayudar a que la nube de RA aporte más beneficios a los usuarios.

Benefits La nube de RA te ahorrará tiempo porque no tendrás que buscar información manualmente con una aplicación o un navegador.

La nube de RA también puede incluir controles de privacidad y ofrecer mejor seguridad que las aplicaciones independientes.

Las empresas y organizaciones podrán llegar a los clientes de nuevas formas y ofrecer información que pueda ayudar a mejorar sus experiencias.

La geolocalización precisa y las superposiciones de información pueden facilitar mucho la navegación, incluso si estás en un lugar desconocido.

La nube de RA hará que el medio sea más accesible para todos. No necesitarás conocimientos especializados ni fondos para crear una aplicación de realidad aumentada. Además, hay muchas aplicaciones útiles para la realidad aumentada (RA) basada en la nube.

Aplicaciones Las aplicaciones de la tecnología de nube RA podrían ir mucho más allá del entretenimiento y la publicidad. Venta al público . Los programas de RA pueden ayudarte a encontrar información, como precios, reseñas y medidas, para productos en una tienda minorista. Algunas empresas, como IKEA, ya están desarrollando este tipo de herramienta de RA.

. Los programas de RA pueden ayudarte a encontrar información, como precios, reseñas y medidas, para productos en una tienda minorista. Algunas empresas, como IKEA, ya están desarrollando este tipo de herramienta de RA. Navegación . Además de ayudar a los turistas a orientarse en una nueva ciudad, las herramientas de RA en la nube también pueden superponer información de dirección y ubicación para los trabajadores de rescate, el ejército, las fuerzas del orden o los socorristas que necesitan información rápidamente en situaciones de mucho estrés.

. Además de ayudar a los turistas a orientarse en una nueva ciudad, las herramientas de RA en la nube también pueden superponer información de dirección y ubicación para los trabajadores de rescate, el ejército, las fuerzas del orden o los socorristas que necesitan información rápidamente en situaciones de mucho estrés. Formación laboral . La realidad aumentada (RA) puede ayudar a las personas a aprender nuevos procesos cuando comienzan una carrera. La superposición digital puede ofrecer direcciones para tareas desconocidas o advertir sobre posibles errores.

. La realidad aumentada (RA) puede ayudar a las personas a aprender nuevos procesos cuando comienzan una carrera. La superposición digital puede ofrecer direcciones para tareas desconocidas o advertir sobre posibles errores. Seguridad . Las plataformas de nube de RA probablemente tendrán requisitos de seguridad y protección que todos los desarrolladores tendrán que cumplir. Esto puede mejorar la seguridad de la cuenta y garantizar la privacidad. La Internet de las cosas (IoT) también puede admitir la integración de sistemas de realidad aumentada (RA) con cámaras existentes y otros dispositivos de monitoreo remoto conectados al IoT.

. Las plataformas de nube de RA probablemente tendrán requisitos de seguridad y protección que todos los desarrolladores tendrán que cumplir. Esto puede mejorar la seguridad de la cuenta y garantizar la privacidad. La Internet de las cosas (IoT) también puede admitir la integración de sistemas de realidad aumentada (RA) con cámaras existentes y otros dispositivos de monitoreo remoto conectados al IoT. Información de seguridad accesible . Sin duda, las empresas usarán la nube de realidad aumentada (RA) para marketing, pero también pueden usarla para proporcionar información de seguridad. El gobierno o los reguladores también pueden publicar información sobre la seguridad del consumidor, los retiros del mercado o los peligros de productos o lugares específicos en la nube de realidad aumentada (RA).

. Sin duda, las empresas usarán la nube de realidad aumentada (RA) para marketing, pero también pueden usarla para proporcionar información de seguridad. El gobierno o los reguladores también pueden publicar información sobre la seguridad del consumidor, los retiros del mercado o los peligros de productos o lugares específicos en la nube de realidad aumentada (RA). Educación. Los maestros, las escuelas y los salones de clases podrían aprovechar la nube de realidad aumentada (RA) para hacer que las tareas y los planes de estudio sean más atractivos y accesibles para los estudiantes. Los libros de texto y las lecciones podrían mejorarse, y el almacenamiento en la nube podría usarse para guardar notas u otros elementos personalizados para referencia futura. La nube de RA está en las primeras etapas de desarrollo, por lo que muchos de estos beneficios aún no son una realidad.