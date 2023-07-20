¿Sientes que tu servicio de internet funciona un poco lento? Aquí tienes trucos y consejos para aumentar la velocidad.

Para trabajar, acceder a información, socializar o entretenernos, internet es una parte importante de nuestro día a día. Nos conectamos con el mundo a través de nuestros teléfonos, computadoras, televisores y tablets. En la actualidad, incluso nuestros electrodomésticos pueden conectarse a internet residencial y funcionar dentro del ecosistema de un hogar inteligente. Todas estas conexiones consumen una parte del ancho de banda disponible de tu red. En general, cuanto más concurrencia tengan las conexiones, más lento funcionará todo en la red. Administrar los dispositivos conectados a tu red y la cantidad de ancho de banda que usan, por sí solos, sería suficiente para mantener velocidades adecuadas. Sin embargo, en algunas situaciones, tal vez sea necesario hacer algunos retoques más para aumentar tu velocidad de internet. Esto incluye algunas configuraciones de red, además del hardware y las actualizaciones del servicio. Para guiarte mejor debes conocer bien tus necesidades y la capacidad de tu red actual.

Cómo comprender tus necesidades de conectividad Tu manera de usar internet hace una gran diferencia para determinar cuánta necesitas. Cada uso tiene diferentes requisitos y consideraciones. Trabajar desde casa, jugar y usar los servicios de streaming son solo algunas de las actividades más comunes que consumen un montón de ancho de banda. Trabajar desde casa puede requerir más velocidad de internet Tus requisitos de velocidad variarán según el tipo de trabajo que hagas. Enviar correos electrónicos, editar documentos en la nube y hacer publicaciones en canales de chat en vivo tienen requisitos bastante moderados en comparación con otras actividades. Por otra parte, los videochats y las transferencias de archivos grandes pueden requerir una conexión más veloz, tanto para cargas como para descargas. Cualquiera sea el caso, es fundamental tener una conexión confiable y constante si trabajas de manera remota. ¿Cuál es la velocidad ideal para juegos? Para juegos en línea, debes tener en cuenta tanto la velocidad como la latencia. Al jugar en línea, la velocidad te permite descargar actualizaciones, hacer streaming de nuevos recursos y gráficos y conectarte a servidores de juegos. La latencia es el tiempo que demora tu equipo en enviar y recibir información o datos nuevos desde un servidor. Cuanto mayor sea la latencia de tu dispositivo, más tiempo demorará. Si tu dispositivo tiene poca latencia, será mucho más rápido. Esto podría verse afectado por la distancia a un router inalámbrico u otra interferencia de Wi-Fi. La latencia alta se denomina comúnmente tiempo de respuesta y se mide en milésimas de segundos. Cuanto menor sea el valor, menor será el tiempo que demore tu dispositivo en comunicarse con el servidor. Si bien cualquier velocidad inferior a 100ms es adecuada, lo ideal para los amantes de los juegos sería una velocidad de respuesta de 50ms. ¿Cuáles son las mejores velocidades para hacer streaming de video? La conexión a los servicios de streaming es otro ejemplo de la importancia de una velocidad de descarga alta. Las velocidades bajas pueden hacer buffering en los videos y pausarlos o hacer que el servicio disminuya la tasa de transderencia del video, lo cual generará una imagen borrosa o un sonido distorsionado.

¿Tu velocidad de internet se ve afectada por problemas de la red? En algunos casos, los problemas de conexión son muy obvios. Las desconexiones frecuentes, interrupciones en la reproducción de video o tasas de descarga poco constantes son indicadores de problemas de conexión. No obstante, una conexión puede resultar suficiente aun por debajo de su velocidad promedio. Pruebas de velocidad de la red, con velocidades de carga y descarga. Hay muchos servicios en línea para comprobar la velocidad de tu red. Estas pruebas de velocidad evaluarán sus velocidades de carga y descarga y luego le devolverán un valor en Mbps. Con estas pruebas, tendrás una idea más exacta de las capacidades de tu red en ese momento si estás conectado mediante una conexión por cable desde el único dispositivo conectado actualmente a la red. Si estás conectado por Wi-Fi, la velocidad informada será inferior a la real. También es importante hacer la prueba con múltiples dispositivos para ver si tu red se desempeña bien en todo tipo de casos. Si has experimentado velocidades muy bajas cuando tienes múltiples dispositivos conectados a la red, esto podría estar indicando que tu velocidad de internet no es suficiente para satisfacer tus necesidades. También es importante verificar la velocidad de la conexión inalámbrica, en particular si quieres acceder a la red desde teléfonos, tablets u otros dispotivos por Wi-Fi. Esto te brindará información más real sobre las tasas de transferencia que puedes esperar, en vez de las posibilidades en situaciones ideales. Controla tu uso de la red. Acceder a tu router puede ayudarte a ver cuáles son los dispositivos conectados y cuánto ancho de banda están usando. Si hay un dispositivo que está usando más datos de lo esperado, esto está indicando una situación inusual. Por ejemplo, puede ser que una aplicación se esté actualizando, o que se estén cargando copias de seguridad a la nube en segundo plano. Además, podría estar indicando una posible amenaza de seguridad informática. Si un dispositivo no se está actualizando, puedes probar reiniciar el router. Límites de datos y reducción de la velocidad Algunos proveedores de servicio de internet (ISP) imponen límites de datos a la cantidad de datos que pueden transferirse durante el período pagado. Lo que ocurra una vez alcanzado dicho límite variará según cada proveedor. Algunos ISP cobran un cargo adicional por los datos usados luego del límite, mientras que otros limitan las velocidades de transferencia posteriores al límite de datos. Consulta con tu proveedor para conocer cuál es tu caso y modifica tu plan según sea necesario.

Tipos de conexiones a internet Existen diferentes tipos de conexiones a internet y no todas están disponibles en todas partes. Algunos tipos de opciones de internet también pueden tener costos diferentes. Por ejemplo, la Internet por cable es más económica que la satelital, ya que los proveedores de conexión por cable ofrecen descuentos por paquete. Sin embargo, tu elección de internet puede depender de otras consideraciones, como la velocidad que deseas. Consulta para conocer si hay opciones de internet más rápida disponibles en tu área. Cable Una conexión a internet por cable usa los mismos cables coaxiales que usa la televisión por cable para transferir datos desde y hacia tu ISP. En general, los proveedores de servicio de cable ofrecen paquetes que incluyen una combinación de servicios de internet y cable. En cuanto a la velocidad, el servicio de conexión por cable funciona a una velocidad promedio en comparación con otras opciones de internet. En general, el servicio por cable puede ser una excelente opción si buscas una tarifa económica, pero no es el tipo de conexión más confiable si tienes múltiples dispositivos conectados a la misma red y con un consumo de datos intenso. 5G Home Como alternativa a una conexión con cable, 5G Home Internet brinda acceso a internet móvil de alta velocidad. Debido a que la conexión proviene de una torre celular, el servicio de internet 5G evita los problemas que presentan los routers, como el alcance o la necesidad de un cable o un tomacorriente para enchufar. La disponibilidad de 5G puede estar limitada por el área de servicio circundante de cada proveedor. Fibra Gracias a la fibra óptica esta tecnología ofrece una conexión a internet más veloz que otros servicios como el cable. Con el aumento de ancho de banda que ofrece la tecnología de la fibra óptica, los servicios como Verizon Fios pueden ofrecer teléfono, internet y TV a través del mismo cable. Sin embargo, la tecnología de internet por fibra óptica es bastante nueva y la cobertura no está tan ampliamente disponible como el servicio por cable. Satelital La internet satelital es una tecnología móvil que transfiere información en el espacio. El servicio satelital puede utilizarse en cualquier lugar, por eso, la naturaleza de la conexión la hace especialmente útil en zonas rurales que todavía no tienen otras opciones de alta velocidad. El servicio satelital puede ser un poco más caro en comparación con los paquetes de fibra óptica o internet por cable. Marcado El servicio de internet por marcado usa líneas telefónicas para llamar al proveedor de servicio y conectarte a internet. Con una tasa de transferencia de datos máxima de 56 kbps, la velocidad ofrecida por el servicio de marcado puede ser suficiente para usos como correo electrónico y navegación por sitios web basados en texto, pero muchos sitios y servicios están diseñados para conexiones más veloces. La tecnología por marcado puede ser insuficiente para navegar por contenido con imágenes, audio y video, así como para descargar y transferir archivos. Tampoco es suficiente para las tareas múltiples. Muchas personas usan la conexión a internet por marcado con una línea telefónica, de modo que cuando están en línea no pueden usar la línea telefónica para otra cosa. Línea del suscriptor digital Una conexión de línea de suscriptor digital (DSL) usa líneas telefónicas, pero ofrece una conexión más rápida que la de marcado. Esto es porque DSL usa más ancho de banda que el servicio de marcado y no está afectado por las interrupciones en la línea telefónica. A diferencia del marcado, DSL funciona con otra frecuencia y, por lo tanto, permite usar una línea telefónica para llamadas sin que haya interferencias con la conexión a internet.

Cómo mejorar tu red doméstica para hacerla más veloz Algunos aspectos de la configuración de tu red doméstica pueden estar afectando tu velocidad. Las configuraciones de software y hardware pueden generar complicaciones innecesarias o problemas a tu red. En algunos casos, con solo reemplazar el hardware y los dispositivos desactualizados puedes hacer una gran diferencia en la estabilidad y la velocidad de la conexión de tu red. Routers Un router es un dispositivo que se comunica directamente con un módem y distribuye la conexión a internet en todo tu hogar. Puedes comprarte uno de estos dispositivos o alquilar uno que ofrezca tu proveedor de servicio de internet. Alquilar un router es una buena manera de evitar problemas relacionados con ese dispositivo, ya que el ISP debería ofrecerte routers compatibles con tu conexión. Sin embargo, compres o alquiles un router, su ubicación es un aspecto importante para el buen funcionamiento. Lo más normal es que la conexión del dispositivo al router sea más potente cuanto más cerca están, así que intenta colocar tu router en un lugar central, al cual puedan acceder todos los dispositivos que necesiten conectarse. No obstante, esto puede verse limitado por la ubicación de un módem para que funcionen juntos. Mantén los componentes actualizados Los componentes físicos, como cables y conectores, pueden desgastarse y, como resultado, perder eficiencia. Reemplaza los cables coaxiales por cables nuevos. Asimismo, hay algunas configuraciones y actualizaciones que pueden ayudar a mejorar la velocidad de conexión: Protocolos de conexión : asegúrate de que tu router sea compatible con los protocolos de conexión Wi-Fi 6, que ofrecen una conexión más veloz y eficiente.

: asegúrate de que tu router sea compatible con los protocolos de conexión Wi-Fi 6, que ofrecen una conexión más veloz y eficiente. Bandas de frecuencia : los enrutadores generalmente ofrecen una banda de conexión de 2.4 GHz y 5 GHz. La conexión de 2.4 GHz es más lenta pero tiene mayor alcance, mientras que la conexión de 5 GHz funciona mejor si estás cerca del router. Esta información puede ayudarte a decidir a qué banda conectarte.

: los enrutadores generalmente ofrecen una banda de conexión de 2.4 GHz y 5 GHz. La conexión de 2.4 GHz es más lenta pero tiene mayor alcance, mientras que la conexión de 5 GHz funciona mejor si estás cerca del router. Esta información puede ayudarte a decidir a qué banda conectarte. Extensores Wi-Fi: Estos dispositivos pueden usarse para extender el alcance útil de una red Wi-Fi. La colocación estratégica de los extensores ayuda en viviendas más grandes, en las cuales un router colocado en un lugar central no puede comunicarse con todos los dispositivos conectados. Cables Ethernet Las conexiones inalámbricas pueden ser más convenientes, pero su velocidad y conexión podrían estar limitadas por las capacidades del transmisor y receptor. Mediante el uso de los cables Ethernet Cat5 y Cat6, los dispositivos pueden conectarse directamente a un router, lo cual reduce la latencia y aumenta la velocidad de conexión. En la mayoría de los hogares, los cables Cat5 son suficientes, pero quienes tienen necesidad de mayor intensidad pueden beneficiarse de las capacidades de transferencia de datos más avanzadas que ofrecen los cables Cat6. Línea eléctrica de paso Una línea eléctrica de paso puede ayudar a tener una conexión más directa entre un dispositivo y el router mediante la conexión eléctrica de tu vivienda. Sin embargo, estas conexiones pueden generar problemas de conexión en viviendas con múltiples circuitos y son susceptibles a interferencias eléctricas. Seguridad de red En particular, si vives en una zona muy poblada, la seguridad de la red es algo obligatorio. Cambiar la contraseña de tu red con regularidad también puede ayudar, al evitar la conexión directa de usuarios no autorizados. Asimismo, el software de seguridad puede ayudar a evitar intrusiones remotas. Al proteger tu red y evitar conexiones ilegítimas, puedes mejorar mucho la calidad de tu conexión.