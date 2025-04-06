Benefits and questions before getting an unlocked phone
An unlocked phone offers some benefits but may raise some questions for you, too. Learn what you need to know about unlocked phones as you consider one for purchase.Fecha de verificación del artículo: 6.4.2025
Verizon Prepaid plans: Your top questions answered
Simplify your spending with one of Verizon's No Annual Contract Monthly (also known as prepaid) plans.Fecha de verificación del artículo: 2.14.2023
Certified Pre-Owned phones: What you need to know
Buying a certified pre-owned phone? From refurbished to “like new” phones, here is how to tell if a certified pre-owned phone is worth it.Fecha de verificación del artículo: 2.14.2023
Qué hacer con tu smartphone usado
If you’re wondering what to do with your old smartphone, check out this list of options. From recycling to donating, there are many ways to pass it on.Fecha de verificación del artículo: 2.14.2023
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