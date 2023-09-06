El acceso confiable a internet se está volviendo cada vez más importante tanto para el trabajo como para el ocio. Sin embargo, mantener un acceso confiable puede ser mucho más difícil cuando viajas al extranjero. Estas dificultades se pueden evitar y mitigar si comprendes tus opciones y te preparas adecuadamente. La preparación y la investigación adecuadas serán especialmente importantes si dependes de tu conexión a internet para trabajar mientras viajas. Convertirse en nómada digital es el sueño de muchos: trabajar desde una playa o un café cuando te apetezca. Sin embargo, si quieres lograrlo con éxito, debes contar con un acceso constante y seguro a una fuente confiable de internet.

Cómo prepararte para tu viaje Una de las mejores cosas que puedes hacer para mantener el acceso a internet durante tus viajes es planificar con anticipación . Los siguientes pasos serán muy útiles para garantizar una conexión a internet confiable durante tu viaje: Haz una copia de seguridad de todos tus datos . Esto garantizará que, incluso si pierdes el acceso a algunos datos o sufres un ataque cibernético, no perderás tus datos por completo. Puedes hacerlo de varias maneras, pero dos opciones ideales son hacer una copia de seguridad en un disco duro externo o en un servidor seguro en la nube. En ambos caso, asegúrate de que los datos estén encriptados.

. Esto garantizará que, incluso si pierdes el acceso a algunos datos o sufres un ataque cibernético, no perderás tus datos por completo. Puedes hacerlo de varias maneras, pero dos opciones ideales son hacer una copia de seguridad en un disco duro externo o en un servidor seguro en la nube. En ambos caso, asegúrate de que los datos estén encriptados. Encripta el almacenamiento de tus dispositivos . Al encriptar los datos almacenados (o usar un servicio que lo haga), puedes asegurarte de que, incluso si alguien accede a tus datos, ningún delincuente podrá utilizarlos.

. Al encriptar los datos almacenados (o usar un servicio que lo haga), puedes asegurarte de que, incluso si alguien accede a tus datos, ningún delincuente podrá utilizarlos. Actualiza tu software . Al actualizar tu software, puedes asegurarte de que te beneficiarás de todas las actualizaciones de parches disponibles.

. Al actualizar tu software, puedes asegurarte de que te beneficiarás de todas las actualizaciones de parches disponibles. Instala aplicaciones de “Encontrar mi teléfono" . Las aplicaciones de “Encontrar mi teléfono” son una excelente manera de localizar un teléfono perdido. Cuanto más rápido encuentres un teléfono perdido, será menos probable que la información del dispositivo quede expuesta.

. Las aplicaciones de “Encontrar mi teléfono” son una excelente manera de localizar un teléfono perdido. Cuanto más rápido encuentres un teléfono perdido, será menos probable que la información del dispositivo quede expuesta. Actualiza tus contraseñas . Al actualizar tus contraseñas antes de salir y después de regresar de tu viaje, reducirás significativamente la posibilidad de que delincuentes obtengan o mantengan acceso a tus dispositivos o cuentas.

. Al actualizar tus contraseñas antes de salir y después de regresar de tu viaje, reducirás significativamente la posibilidad de que delincuentes obtengan o mantengan acceso a tus dispositivos o cuentas. Asegúrate de conocer la Política de privacidad de tu proveedor de internet . Esto te ayudará a comprender qué esperar en términos de seguridad proporcionada por tu proveedor de internet. Sin embargo, estos consejos deberían ser el mínimo de los preparativos que realices para asegurarte de acceder a internet de manera segura mientras viajas. También deberías considerar otros factores cuando estés de viaje, tanto por el acceso fácil como por la seguridad de tus dispositivos.

Wi-Fi en espacios públicos Si bien usar Wi-Fi en espacios públicos puede ser una opción conveniente, también presenta problemas únicos de seguridad. Por lo tanto, es importante tomar las precauciones adecuadas para minimizar las amenazas de seguridad relacionadas con el Wi-Fi en espacios públicos, que incluyen: Desactivar la opción de conectarse automáticamente a redes Wi-Fi disponibles . Para garantizar la seguridad, debes asegurarte de estar siempre consciente de cuándo estás conectado a una red Wi-Fi pública durante tus viajes. Muchos dispositivos tienen ajustes que te conectan automáticamente a las redes disponibles, por lo que es mejor asegurarte de que estas opciones estén desactivadas.

. Para garantizar la seguridad, debes asegurarte de estar siempre consciente de cuándo estás conectado a una red Wi-Fi pública durante tus viajes. Muchos dispositivos tienen ajustes que te conectan automáticamente a las redes disponibles, por lo que es mejor asegurarte de que estas opciones estén desactivadas. No accedas a información confidencial mientras usas una red Wi-Fi pública . Si necesitas usar una red Wi-Fi pública, es mejor evitar acceder a información confidencial como datos personales o información bancaria. Esto ayudará a prevenir que seas víctima de amenazas cibernéticas como los ataques de intermediario que pueden ocurrir cuando navegas o envías mensajes a otras personas.

. Si necesitas usar una red Wi-Fi pública, es mejor evitar acceder a información confidencial como datos personales o información bancaria. Esto ayudará a prevenir que seas víctima de amenazas cibernéticas como los que pueden ocurrir cuando navegas o envías mensajes a otras personas. Utiliza sitios web y datos encriptados . Cuando uses Wi-Fi público, solo debes visitar sitios web seguros y manejar datos encriptados. Sin embargo, lo mejor es evitar compartir datos confidenciales hasta que tengas acceso a una conexión a internet más segura. Mientras tanto, puedes identificar sitios web seguros y encriptados por el indicador “https” que aparece en la URL.

. Cuando uses Wi-Fi público, solo debes visitar sitios web seguros y manejar datos encriptados. Sin embargo, lo mejor es evitar compartir datos confidenciales hasta que tengas acceso a una conexión a internet más segura. Mientras tanto, puedes identificar sitios web seguros y encriptados por el indicador “https” que aparece en la URL. No permanezcas conectado a tus cuentas . Los delincuentes pueden aprovechar las cuentas que quedan inactivas. Si siempre cierras sesión, reduces la probabilidad de que puedan acceder a información valiosa, incluso si logran acceder a tu navegador o a los registros de actividad.

. Los delincuentes pueden aprovechar las cuentas que quedan inactivas. Si siempre cierras sesión, reduces la probabilidad de que puedan acceder a información valiosa, incluso si logran acceder a tu navegador o a los registros de actividad. Utiliza una VPN. Una red privada virtual encripta toda tu actividad en internet, por lo que hace que la información sobre tus actividades sea inútil para los delincuentes que intenten interceptar tu información. Sin embargo, generalmente no es una buena idea depender completamente del Wi-Fi público , incluso si estás utilizando estas redes de manera responsable. Además de los problemas de seguridad, el acceso a estas redes suele ser lento o inestable.

Compartir internet desde el teléfono Compartir internet desde el teléfono es el proceso de compartir el acceso a internet de un dispositivo móvil con otro dispositivo. Si bien este proceso es similar al uso de un hotspot (y a veces se usan los términos de manera indistinta), la diferencia es que los hotspots utilizan Wi-Fi, mientras que compartir internet implica el uso de otras opciones de conexión, como cables o Bluetooth. Compartir internet desde el teléfono es más seguro que usar una red Wi-Fi pública, pero puede consumir rápidamente tus datos. Además, tu conexión a internet puede ser más lenta, por lo que es mejor usar la opción de compartir internet solo para tareas en línea pequeñas y rápidas cuando no haya otras opciones disponibles.

Puntos de acceso privados Los puntos de acceso privados son redes privadas que permiten la conexión de usuarios móviles autorizados. Estos se utilizan comúnmente en lugares de trabajo híbridos como una adaptación segura para los usuarios remotos. En esencia, los puntos de acceso se utilizan para extender tu red local y hacerla accesible desde dispositivos inalámbricos. Más usuarios pueden conectarse a la red desde un rango mucho más amplio en comparación con una red local más estándar. Este es un recurso invaluable para las empresas que necesitan compartir información confidencial con empleados remotos que puedan estar viajando.

Cibercafés Un cibercafé es un negocio que ofrece computadoras y otros dispositivos al público, así como acceso a internet. El costo de usar un dispositivo generalmente se basa en el tiempo. Si bien la popularidad de los cibercafés está disminuyendo considerablemente, todavía se pueden encontrar en muchos lugares, especialmente en países del este de Asia . Estos establecimientos son sumamente útiles para los viajeros que necesitan un espacio de trabajo temporal exclusivo.

Internet en una casa de vacaciones Por lo general, tendrás que pagar por internet tanto en tu hogar habitual como en tu casa de vacaciones por separado. Esto puede resultar bastante costoso, especialmente si mantienes el servicio de internet en tu casa de vacaciones durante todo el año para poder usar dispositivos inteligentes, como los relacionados con termostatos y sistemas de seguridad. Sin embargo, en estos casos, es posible que puedas contactar a tu proveedor de internet para negociar una mejor tarifa. Por otro lado, si estás alquilando una casa de vacaciones, asegúrate de preguntar al propietario acerca de información importante relacionada con el acceso a internet disponible, como la velocidad de la conexión y las contraseñas.

Tarjetas SIM locales, prepagadas e internacionales Cuando viajas al extranjero, puede ser útil obtener una tarjeta SIM específica para el lugar o una tarjeta SIM internacional. Esto aumentará tu capacidad de acceder a redes locales y te permitirá evitar los cargos por roaming. Si sigues esta estrategia, lo mejor es obtener una tarjeta prepagada, ya que son más fáciles de conseguir y usar como plan a corto plazo. Puedes obtener una tarjeta SIM prepagada si te comunicas con una empresa de telecomunicaciones local. Si bien también puedes comprar estas tarjetas SIM en los aeropuertos, por lo general no ofrecen tarifas tan buenas como las que puedes conseguir al comprarlas directamente desde una empresa de telecomunicaciones . Existen muchas maneras más económicas y convenientes de acceder a internet internacionalmente, como usar dispositivos prepagados o dispositivos prepagados de hotspot portátiles .

Consejos de seguridad, protección y privacidad para viajar al extranjero Los siguientes consejos pueden ayudarte a mantener tus datos seguros mientras accedes a internet durante tus viajes: Descarga actualizaciones : Asegúrate de que tu software y hardware estén actualizados. Tu sistema operativo y aplicaciones suelen recibir actualizaciones por parte de la organización o desarrollador para estar actualizados con los cibercriminales y las amenazas cibernéticas, así como para corregir versiones antiguas. Estar al día con tus actualizaciones es una manera clave de mantener tu dispositivo seguro.

: Asegúrate de que tu software y hardware estén actualizados. Tu sistema operativo y aplicaciones suelen recibir actualizaciones por parte de la organización o desarrollador para estar actualizados con los cibercriminales y las amenazas cibernéticas, así como para corregir versiones antiguas. Estar al día con tus actualizaciones es una manera clave de mantener tu dispositivo seguro. Limita el uso de Bluetooth : Mantén el Bluetooth apagado tanto tiempo como sea posible. Dejar el Bluetooth encendido puede agotar la batería de tu dispositivo y hacerlo visible para otros dispositivos conectados a Bluetooth en la zona, lo que te deja expuesto a ladrones de datos y delincuentes.

: Mantén el Bluetooth apagado tanto tiempo como sea posible. de tu dispositivo y hacerlo visible para otros dispositivos conectados a Bluetooth en la zona, lo que te deja expuesto a ladrones de datos y delincuentes. Wi-Fi vs. datos : Utiliza el Wi-Fi público con moderación. El número de usuarios y dispositivos desconocidos, junto con las protecciones de seguridad variables de las redes públicas, las hace mucho más vulnerables en comparación con las redes privadas. Si bien son convenientes, las redes públicas representan un riesgo elevado que deberías tratar de evitar.

: Utiliza el Wi-Fi público con moderación. El número de usuarios y dispositivos desconocidos, junto con las protecciones de seguridad variables de las redes públicas, las hace mucho más vulnerables en comparación con las redes privadas. Si bien son convenientes, las redes públicas representan un riesgo elevado que deberías tratar de evitar. VPN: Utiiza una VPN en casa y mientras viajas para agregar una capa adicional de anonimato a tu navegación y transferencias de datos en línea.

Utiiza una VPN en casa y mientras viajas para agregar una capa adicional de anonimato a tu navegación y transferencias de datos en línea. Protección de inicio de sesión : Configura la autenticación de múltiples factores. Esto hace que piratear o acceder a tus cuentas sin que estés al tanto sea más difícil, y te brinda la oportunidad de recibir una advertencia si alguien intenta iniciar sesión en una cuenta sin permiso.

: Configura la autenticación de múltiples factores. Esto hace que piratear o acceder a tus cuentas sin que estés al tanto sea más difícil, y te brinda la oportunidad de recibir una advertencia si alguien intenta iniciar sesión en una cuenta sin permiso. Alterna la conexión a Wi-Fi : Desactiva la opción de conexión automática a Wi-Fi. Al igual que dejar el Bluetooth encendido, dejar el Wi-Fi activado puede hacer que tu dispositivo se conecte automáticamente a una red no segura sin que te des cuenta, lo que te deja expuesto a delincuentes o susceptible a descargar malware.

: Desactiva la opción de conexión automática a Wi-Fi. Al igual que dejar el Bluetooth encendido, dejar el Wi-Fi activado puede hacer que tu dispositivo se conecte automáticamente a una red no segura sin que te des cuenta, lo que te deja expuesto a delincuentes o susceptible a descargar malware. Limita el uso compartido : Desactiva cualquier opción de uso compartido de archivos que esté activa. Dejar activos los servicios de uso compartido de archivos puede exponer todo tu dispositivo y tus datos personales a cualquier persona que esté en las proximidades o en tu red.

: Desactiva cualquier opción de uso compartido de archivos que esté activa. Dejar activos los servicios de uso compartido de archivos puede exponer todo tu dispositivo y tus datos personales a cualquier persona que esté en las proximidades o en tu red. Administra tu acceso : Evita acceder a información confidencial. Cuanto menos abras cuentas personales o mires información personal, menos posibilidades le das a otros de acceder, husmear o comprometer esas cuentas.

: Evita acceder a información confidencial. Cuanto menos abras cuentas personales o mires información personal, menos posibilidades le das a otros de acceder, husmear o comprometer esas cuentas. Cierra sesión : No permanezcas conectado a tus cuentas por más tiempo del necesario. Quedarte conectado aumenta tu exposición y brinda a los delincuentes otra oportunidad de robar datos personales.

: No permanezcas conectado a tus cuentas por más tiempo del necesario. Quedarte conectado aumenta tu exposición y brinda a los delincuentes otra oportunidad de robar datos personales. Sé discreto : Evita enviar información confidencial por correo electrónico. Incluso en una conexión segura, no siempre puedes garantizar la seguridad y la protección de la privacidad de la parte receptora. Siempre que sea posible, intenta utilizar medios alternativos para compartir datos confidenciales que no dejen un registro para que terceros puedan acceder.

: Evita enviar información confidencial por correo electrónico. Incluso en una conexión segura, no siempre puedes garantizar la seguridad y la protección de la privacidad de la parte receptora. Siempre que sea posible, intenta utilizar medios alternativos para compartir datos confidenciales que no dejen un registro para que terceros puedan acceder. Bloquea los dispositivos : Asegúrate de que tus dispositivos estén bloqueados. Dejar tu teléfono desbloqueado o accesible lo hace vulnerable a los ladrones y anulas muchas de las ventajas de seguridad proporcionadas por otros consejos de esta lista. Proteger tu dispositivo es tu primera línea de defensa mientras viajas.

: Asegúrate de que tus dispositivos estén bloqueados. Dejar tu teléfono desbloqueado o accesible lo hace vulnerable a los ladrones y anulas muchas de las ventajas de seguridad proporcionadas por otros consejos de esta lista. Proteger tu dispositivo es tu primera línea de defensa mientras viajas. Conoce dónde navegas : Sé consciente de los problemas únicos de privacidad y seguridad relacionados con el acceso inalámbrico . Solo visita sitios o usa aplicaciones en las que sepas que puedes confiar, y siempre asegúrate de conocer la red que usas para conectarte a internet.

: Sé consciente de los . Solo visita sitios o usa aplicaciones en las que sepas que puedes confiar, y siempre asegúrate de conocer la red que usas para conectarte a internet. Conoce las señales de piratería: Familiarízate con las señales de advertencia de que tus cuentas han sido pirateadas . Cuanto antes reconozcas que algo ha sucedido o se ha visto comprometido, más rápido podrás responder y controlar los daños.

Dispositivos recomendados para viajes largos Cuando viajes, también deberías considerar invertir en algunos dispositivos tecnológicos adicionales para hacer que tu acceso a internet sea más fácil y seguro, especialmente si eres un nómada digital. Los siguientes dispositivos pueden ayudarte a acceder a internet de manera confiable mientras viajas al extranjero: Audífonos : Los audífonos son muy útiles para escuchar información que puede ser confidencial. También considera usarlos cuando utilizas el transporte público para evitar molestar a otros pasajeros.

: Los son muy útiles para escuchar información que puede ser confidencial. También considera usarlos cuando utilizas el transporte público para evitar molestar a otros pasajeros. Adaptadores internacionales : Un adaptador internacional puede ayudarte a garantizar que puedas mantener tus dispositivos cargados, sin importar tu ubicación o el tipo de tomacorriente que encuentres.

: Un puede ayudarte a garantizar que puedas mantener tus dispositivos cargados, sin importar tu ubicación o el tipo de tomacorriente que encuentres. Cargadores portátiles : Los cargadores portátiles , también llamados baterías portátiles, pueden ayudarte a garantizar que puedas mantener tus dispositivos cargados si no estás cerca de un tomacorriente.

: Los , también llamados baterías portátiles, pueden ayudarte a garantizar que puedas mantener tus dispositivos cargados si no estás cerca de un tomacorriente. Hotspot móvil : Un hotspot móvil te permite tener acceso a internet casi en cualquier lugar y puede ser muy valioso si otras opciones de acceso a internet no están disponibles.

: Un te permite tener acceso a internet casi en cualquier lugar y puede ser muy valioso si otras opciones de acceso a internet no están disponibles. Extensores portátiles de Wi-Fi : Un extensor portátil de Wi-Fi puede ayudarte a acceder mejor a una fuente de Wi-Fi que puede estar fuera del alcance óptimo.

: Un puede ayudarte a acceder mejor a una fuente de Wi-Fi que puede estar fuera del alcance óptimo. Disco duro externo: Un disco duro externo puede ser una alternativa más segura para almacenar datos confidenciales en comparación con las plataformas de software. Los dispositivos que te serán más útiles y necesarios dependerán de tus necesidades individuales. Si planeas trabajar en el extranjero, también puede ser útil consultar con tu empresa sobre los protocolos de seguridad y los recursos disponibles.