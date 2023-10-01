Las mejores prácticas para usar dispositivos de medios extraíbles.

Los dispositivos de medios extraíbles revolucionaron nuestro mundo al expandir la comunicación, los negocios y el entretenimiento. Un vistazo rápido a la evolución de los dispositivos de almacenamiento de datos te mostrará cuánto crecieron desde un pequeño disquete hasta un enorme disco duro externo. Para continuar ese crecimiento, los dispositivos de medios extraíbles deberían mejorar su seguridad.

Hoy en día, hay una amplia variedad de dispositivos de medios extraíbles en el mercado. A diferencia de los discos duros no extraíbles, la información almacenada en estos dispositivos suele ser muy transportable, lo que la hace ideal para compartir entre computadoras de casa, computadoras del trabajo y amigos. Los dispositivos de medios extraíbles también pueden representar amenazas de seguridad que son menos comunes con otras formas de almacenamiento de datos. La mejor forma de proteger tus datos es aprender a usar y asegurar estos dispositivos de forma adecuada.

Los dispositivos de medios extraíbles son dispositivos de almacenamiento portátiles que se pueden quitar de un lugar y usar en otro. Vienen en varias formas, como DVD, CD, unidades flash y discos duros. Y a medida que el almacenamiento de datos se vuelve más innovador en los dispositivos digitales, los smartphones y las tablets también se consideran otra forma efectiva de almacenar datos y otros medios.

Muchos de estos dispositivos de medios extraíbles presentan diversos beneficios y riesgos. Determinar cuál es el más adecuado para tus necesidades requiere más discusión.

“Medios extraíbles” es un término que abarca muchos tipos diferentes de dispositivos. Estos son algunos ejemplos de dispositivos de medios extraíbles estándar:

Los dispositivos de medios extraíbles son una excelente opción si buscas una manera de almacenar datos que sea fácil de transportar y no requiera mucho esfuerzo. A continuación, te mostramos aún más ventajas:

Aun con los riesgos de usar medios extraíbles, hay muchas formas de usar estos dispositivos de forma segura.

Los dispositivos de medios extraíbles presentan varios riesgos notables para la seguridad del consumidor , incluido pérdida física o robo, malware, exfiltración de datos y virus Autorun.in.

Uso seguro de medios extraíbles

Los consumidores pueden proteger sus datos y su privacidad en línea usando medios extraíbles de manera segura. A continuación, te mostramos algunas prácticas esenciales recomendadas para hacerlo.

Instala software antivirus en tu computadora

Un programa antivirus es una aplicación de software que protege tu computadora de virus al escanearlos y eliminarlos. El software antivirus también puede escanear, poner en cuarentena o eliminar emails sospechosos.

Si estás usando un nuevo dispositivo, como una unidad flash USB o una tarjeta de memoria, es importante asegurarte de que no contenga virus antes de conectarlo a tu computadora. Esto se puede lograr instalando un programa antivirus en tu computadora.

El tipo más común de programa antivirus escanea todos los archivos cuando se abren o se guardan en tu disco duro. Esto garantiza que cualquier archivo nuevo que se agregue a la computadora también será escaneado en busca de virus antes de que otros programas o aplicaciones, como procesadores de texto o clientes de email, accedan a él.

Desactiva las funciones de reproducción automática y ejecución automática de tu computadora

La mejor manera de proteger tu computadora de estos virus de ejecución automática es desactivar las funciones de reproducción automática y ejecución automática de tu computadora antes de conectar un nuevo dispositivo de medios extraíbles.

Supón que tu computadora tiene una o ambas de estas funciones habilitadas. En ese caso, se abrirá automáticamente la carpeta de virus cuando conectes un dispositivo de medios extraíbles infectado, como un CD o una unidad USB. Esto puede llevar a una infección en tu sistema.

Protege con contraseña tus dispositivos de medios extraíbles

El robo de datos se puede prevenir implementando controles de acceso para proteger con contraseña la información en tus dispositivos de medios extraíbles. Para evitar el acceso no autorizado a tus datos, asegúrate de usar contraseñas fuertes y de mantenerlas en un lugar seguro.

Asegúrate de saber quién tiene acceso a tus dispositivos de medios extraíbles y no los dejes desatendidos o en lugares donde puedan ser robados fácilmente (como un banco de trabajo). Si tienes información sensible en cualquiera de estos dispositivos, considera cifrarla también con autenticación en dos pasos.

Limpia los dispositivos de medios extraíbles de datos confidenciales cuando termines de usarlos

Los dispositivos de medios extraíbles son una excelente manera de almacenar datos confidenciales, pero una vez que los hayas asegurado en otro lugar o ya no los necesites, deberías borrar todos los datos confidenciales del dispositivo.

Primero, la información almacenada en ellos puede ser vulnerable al robo físico. Por ejemplo, si alguien roba tu unidad USB y no tienes una copia de respaldo de los datos, esa persona podría obtener acceso a tu información privada. Además, las unidades USB o tarjetas SD pueden infectarse con malware que roba información de ellas cuando se insertan en el puerto USB de un ordenador.

Encripta los datos

Si eres un usuario más experto en tecnología o tienes información más sensible en tu dispositivo de medios extraíbles, una forma de garantizar su seguridad es cifrar los datos. La encriptación es el proceso de transformar datos en código que solo se puede descifrar con un cifrado y claves específicos.

En ciertos dispositivos inteligentes, también puedes contratar proveedores de servicios de almacenamiento en la nube para que encripten tus datos por ti. De esta manera, no tendrás que preocuparte por crear un código de codificación indestructible solo para mantener seguros los datos confidenciales.