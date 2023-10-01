Las mejores prácticas para usar dispositivos de medios extraíbles.
Los dispositivos de medios extraíbles son dispositivos de almacenamiento portátiles que se pueden quitar de un lugar y usar en otro. Vienen en varias formas, como DVD, CD, unidades flash y discos duros. Y a medida que el almacenamiento de datos se vuelve más innovador en los dispositivos digitales, los smartphones y las tablets también se consideran otra forma efectiva de almacenar datos y otros medios.
Hoy en día, hay una amplia variedad de dispositivos de medios extraíbles en el mercado. A diferencia de los discos duros no extraíbles, la información almacenada en estos dispositivos suele ser muy transportable, lo que la hace ideal para compartir entre computadoras de casa, computadoras del trabajo y amigos. Los dispositivos de medios extraíbles también pueden representar amenazas de seguridad que son menos comunes con otras formas de almacenamiento de datos. La mejor forma de proteger tus datos es aprender a usar y asegurar estos dispositivos de forma adecuada.
Los dispositivos de medios extraíbles revolucionaron nuestro mundo al expandir la comunicación, los negocios y el entretenimiento. Un vistazo rápido a la evolución de los dispositivos de almacenamiento de datos te mostrará cuánto crecieron desde un pequeño disquete hasta un enorme disco duro externo. Para continuar ese crecimiento, los dispositivos de medios extraíbles deberían mejorar su seguridad.
Ejemplos comunes de medios extraíbles
“Medios extraíbles” es un término que abarca muchos tipos diferentes de dispositivos. Estos son algunos ejemplos de dispositivos de medios extraíbles estándar:
- Discos ópticos: los CD y DVD son las formas más populares de medios extraíbles. Se pueden usar para el almacenamiento de datos, la distribución de software, juegos y películas. Las computadoras pueden leer discos ópticos con unidades de disco óptico.
- Unidades flash USB: estos pequeños dispositivos almacenan y transfieren archivos entre computadoras. Pueden ejecutar aplicaciones en algunos sistemas operativos sin instalarlas primero en el disco duro de la computadora.
- Tarjetas de memoria: estas tarjetas almacenan información como fotos, archivos de música y videoclips, que luego se pueden transferir a otro dispositivo, como una laptop o un teléfono móvil, usando un cable adaptador si es necesario.
- Discos duros externos: estos dispositivos permiten a los usuarios almacenar datos de forma externa en lugar de en la memoria interna de tu computadora, donde podrían borrarse si se eliminan o se dañan de alguna manera por virus u otros programas de software dañinos.
- Dispositivos inteligentes: los dispositivos como smartphones o tablets inteligentes también tienen capacidades avanzadas de almacenamiento. Algunos también tienen conexiones a servicios de almacenamiento en la nube que pueden conservar una gran cantidad de datos.
Muchos de estos dispositivos de medios extraíbles presentan diversos beneficios y riesgos. Determinar cuál es el más adecuado para tus necesidades requiere más discusión.
¿Cuáles son los beneficios de usar medios extraíbles?
Los dispositivos de medios extraíbles son una excelente opción si buscas una manera de almacenar datos que sea fácil de transportar y no requiera mucho esfuerzo. A continuación, te mostramos aún más ventajas:
- Alta capacidad de almacenamiento: el beneficio más obvio es que pueden almacenar más datos que un disco duro. Esto puede ser muy útil si transportas grandes cantidades de información de una computadora a otra.
- Transporte de datos más accesible: los dispositivos de medios extraíbles también son más fáciles de transportar que los discos duros. Son más pequeños y ligeros, así que son mucho más fáciles de llevar en un maletín o mochila.
- Más baratos que los discos duros: las unidades flash y las memorias USB tienden a ser menos costosas que los discos duros internos. Puedes comprarlos por tan solo $10, mientras que el precio de un disco duro interno suele ser superior a $100.
- Velocidades de transferencia de datos más rápidas: los dispositivos de medios extraíbles transfieren datos más rápido que los discos duros internos porque no necesitan cables ni conexiones entre cada dispositivo.
- Se puede usar en cualquier computadora: los dispositivos de medios extraíbles no requieren software ni controladores específicos para funcionar correctamente; esto los hace excelentes para transferir archivos entre dos computadoras o laptops (incluso si sus sistemas operativos son diferentes).
- Fácil de usar: la mayoría de los dispositivos extraíbles son fáciles de usar. Simplemente conéctalo o insértalo en tu computadora y busca su almacenamiento en la configuración de tu computadora. También puedes arrastrar fácilmente cualquier dato que desees dentro y fuera de la aplicación.
Aunque estos beneficios son abundantes, hay ciertos riesgos al almacenar datos en dispositivos de medios extraíbles.
¿Cuáles son los riesgos de usar medios extraíbles?
Los dispositivos de medios extraíbles presentan varios riesgos notables para la seguridad del consumidor, incluido pérdida física o robo, malware, exfiltración de datos y virus Autorun.in.
- Pérdida/robo físico: estos dispositivos son pequeños y fáciles de extraviar o perder. No hay manera de recuperar tu información. Si lo pierdes, deberás adquirir otro dispositivo.
- Malware: el malware es un software que infecta computadoras y roba datos del usuario. Los dispositivos de medios extraíbles pueden infectarse con malware si los conectas a una computadora infectada o usas un cable USB malicioso para transferir datos.
- Exfiltración de datos: la exfiltración de datos es la transferencia no autorizada de datos desde un sistema informático. Los dispositivos de medios extraíbles pueden usarse para este propósito, ya que contienen información que podría ser valiosa para hackers o criminales que quieran acceder a ella.
- Virus Autorun.in: los virus Autorun.in son programas que se ejecutan automáticamente cuando conectas un dispositivo (generalmente una unidad USB) al puerto USB de tu computadora.
- Falta de protección con contraseña: para dispositivos más tradicionales, la protección con contraseña es poco común, lo que aumenta el riesgo de infiltración de delincuentes informáticos.
Aun con los riesgos de usar medios extraíbles, hay muchas formas de usar estos dispositivos de forma segura.
Uso seguro de medios extraíbles
Los consumidores pueden proteger sus datos y su privacidad en línea usando medios extraíbles de manera segura. A continuación, te mostramos algunas prácticas esenciales recomendadas para hacerlo.
Instala software antivirus en tu computadora
Un programa antivirus es una aplicación de software que protege tu computadora de virus al escanearlos y eliminarlos. El software antivirus también puede escanear, poner en cuarentena o eliminar emails sospechosos.
Si estás usando un nuevo dispositivo, como una unidad flash USB o una tarjeta de memoria, es importante asegurarte de que no contenga virus antes de conectarlo a tu computadora. Esto se puede lograr instalando un programa antivirus en tu computadora.
El tipo más común de programa antivirus escanea todos los archivos cuando se abren o se guardan en tu disco duro. Esto garantiza que cualquier archivo nuevo que se agregue a la computadora también será escaneado en busca de virus antes de que otros programas o aplicaciones, como procesadores de texto o clientes de email, accedan a él.
Desactiva las funciones de reproducción automática y ejecución automática de tu computadora
La mejor manera de proteger tu computadora de estos virus de ejecución automática es desactivar las funciones de reproducción automática y ejecución automática de tu computadora antes de conectar un nuevo dispositivo de medios extraíbles.
Supón que tu computadora tiene una o ambas de estas funciones habilitadas. En ese caso, se abrirá automáticamente la carpeta de virus cuando conectes un dispositivo de medios extraíbles infectado, como un CD o una unidad USB. Esto puede llevar a una infección en tu sistema.
Protege con contraseña tus dispositivos de medios extraíbles
El robo de datos se puede prevenir implementando controles de acceso para proteger con contraseña la información en tus dispositivos de medios extraíbles. Para evitar el acceso no autorizado a tus datos, asegúrate de usar contraseñas fuertes y de mantenerlas en un lugar seguro.
Asegúrate de saber quién tiene acceso a tus dispositivos de medios extraíbles y no los dejes desatendidos o en lugares donde puedan ser robados fácilmente (como un banco de trabajo). Si tienes información sensible en cualquiera de estos dispositivos, considera cifrarla también con autenticación en dos pasos.
Limpia los dispositivos de medios extraíbles de datos confidenciales cuando termines de usarlos
Los dispositivos de medios extraíbles son una excelente manera de almacenar datos confidenciales, pero una vez que los hayas asegurado en otro lugar o ya no los necesites, deberías borrar todos los datos confidenciales del dispositivo.
Primero, la información almacenada en ellos puede ser vulnerable al robo físico. Por ejemplo, si alguien roba tu unidad USB y no tienes una copia de respaldo de los datos, esa persona podría obtener acceso a tu información privada. Además, las unidades USB o tarjetas SD pueden infectarse con malware que roba información de ellas cuando se insertan en el puerto USB de un ordenador.
Encripta los datos
Si eres un usuario más experto en tecnología o tienes información más sensible en tu dispositivo de medios extraíbles, una forma de garantizar su seguridad es cifrar los datos. La encriptación es el proceso de transformar datos en código que solo se puede descifrar con un cifrado y claves específicos.
En ciertos dispositivos inteligentes, también puedes contratar proveedores de servicios de almacenamiento en la nube para que encripten tus datos por ti. De esta manera, no tendrás que preocuparte por crear un código de codificación indestructible solo para mantener seguros los datos confidenciales.
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