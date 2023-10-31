Las 10 mejores funciones de iOS 17 que te encantarán

Nuevas funciones de iOS 17 que de seguro te encantarán.

No todos tus contactos significan lo mismo para ti. ¿Por qué la información de todos debería mostrarse exactamente igual? La nueva actualización de iOS 17 de iPhone permite a los usuarios personalizar cómo sus contactos se muestran en sus teléfonos, incluso elegir una fuente, imagen y fondo de pantalla. Por eso, prepárate para empezar a ver las selfies de tus mejores amigos cuando estos te llamen o un genial emoji de gato cuando tu hermana mayor se comunique contigo. Con esta nueva actualización, entrar en contacto adquiere un nuevo significado.

Modo de espera: con esta actualización de iOS 17, haz que tu teléfono sea más útil. Con esta actualización de iOS 17, un iPhone inactivo se convierte en un iPhone más útil. Todo lo que tienes que hacer es girar tu dispositivo horizontalmente cuando se esté cargando, y entrará en modo de espera. Esto hará de tu pantalla una nueva herramienta útil en tu vida. Puede mostrar varias cosas, como el calendario, reloj, marco de fotos o incluso un centro de información basado en un widget personalizable. El modo de espera también se puede personalizar para responder al uso de una base de carga MagSafe. Por ejemplo, puede usarse como reloj en tu mesita de luz, como temporizador de horno en la cocina o como una foto de tu familia en la sala de estar.