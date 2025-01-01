Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Internet residencial en New York

Verizon Fios ofrece internet 100% de fibra óptica para disfrutar una velocidad ultrarrápida.

New York Home Internet

Precio fijo garantizado por 3 años

Clientes
nuevos y existentes

Precio
con todo incluido

Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos

Más formas
de ahorrar

Ahorra un 40% en el mejor servicio de streaming con tus beneficios de Verizon

Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial

¿Qué proveedor de servicios de internet es el mejor para tu hogar?

Verizon Fios vs. Charter Spectrum

Verizon Fios

Charter Spectrum

Red 100% fibra óptica
Red 100% fibra óptica
Vaciar
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
Vaciar
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido
Vaciar
Extensor Wi-Fi para toda la casa
Extensor Wi-Fi para toda la casa
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
Vaciar
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Vaciar
Garantía de precio por 5 años
Garantía de precio por 5 años
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
Vaciar

Servicios de Internet de Verizon disponibles cerca de ti

Ve si tu dirección en Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island o el Bronx es elegible.

