Internet residencial en New York
Verizon Fios ofrece internet 100% de fibra óptica para disfrutar una velocidad ultrarrápida.
Precio fijo garantizado por 3 años
Clientes
nuevos y existentes
Precio
con todo incluido
Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
Más formas
de ahorrar
Ahorra un 40% en el mejor servicio de streaming con tus beneficios de Verizon
Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial
¿Qué proveedor de servicios de internet es el mejor para tu hogar?
|
Verizon Fios
|
Charter Spectrum
|
Red 100% fibra óptica
|
Red 100% fibra óptica
Sí
|
Vaciar
|
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps
|
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
|
Vaciar
|
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido
|
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido
Sí
|
Vaciar
|
Extensor Wi-Fi para toda la casa
|
Extensor Wi-Fi para toda la casa
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
|
Vaciar
|
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
|
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Sí
|
Vaciar
|
Garantía de precio por 5 años
|
Garantía de precio por 5 años
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
|
Vaciar
Servicios de Internet de Verizon disponibles cerca de ti
Ve si tu dirección en Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island o el Bronx es elegible.