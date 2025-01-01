Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Internet residencial en Philadelphia

Verizon Fios ofrece internet 100% de fibra óptica para disfrutar una velocidad ultrarrápida.

Ve disponibilidad
Philadelphia Home Internet

Precio fijo garantizado por 3 años

Clientes
nuevos y existentes

Precio
con todo incluido

Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos

Más formas
de ahorrar

Ahorra un 40% en el mejor servicio de streaming con tus beneficios de Verizon

Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial

¿Qué proveedor de servicios de internet es el mejor para tu hogar?

Verizon Fios vs. Xfinity (Comcast)

Verizon Fios

Xfinity (Comcast)

Red 100% fibra óptica
Red 100% fibra óptica
Velocidades de carga tan rápidas como las de descarga
Velocidades de carga tan rápidas como las de descarga
Precios bajos de Internet
Precios bajos de Internet
El mejor valor garantizado de Verizon incluye al menos un precio fijo garantizado por 3 años para clientes nuevos y existentes. Verizon también ofrece precios con todo incluido sin aumentos de precio inesperados, cargos por equipos ni tarifas ocultas.
Las tarifas promocionales vencen después de 1 a 5 años, las tarifas estándar son más altas que las de Verizon.
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Garantía de precio por 5 años
Garantía de precio por 5 años
Incluido con un plan de 1 Gig o 2 Gig.
Solo aplica a nuevos servicios de internet residencial, no a móviles. El precio aumenta después de cinco años.

Servicios de Internet de Verizon disponibles cerca de ti

Ve si tu dirección en Exton, Devon o Phoenixville es elegible.

Ve disponibilidad