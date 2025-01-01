Internet residencial en Washington, DC
Verizon Fios ofrece internet 100% de fibra óptica para disfrutar una velocidad ultrarrápida.
Precio fijo garantizado por 3 años
Clientes
nuevos y existentes
Precio
con todo incluido
Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
Más formas
de ahorrar
Ahorra un 40% en el mejor servicio de streaming con tus beneficios de Verizon
Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial
¿Qué proveedor de servicios de internet es el mejor para tu hogar?
|
Verizon Fios
|
Xfinity (Comcast)
|
Red 100% fibra óptica
|
Red 100% fibra óptica
Sí
|
Vaciar
|
Velocidades de carga tan rápidas como las de descarga
|
Velocidades de carga tan rápidas como las de descarga
Sí
|
Vaciar
|
Precios bajos de Internet
|
Precios bajos de Internet
El mejor valor garantizado de Verizon incluye al menos un precio fijo garantizado por 3 años para clientes nuevos y existentes. Verizon también ofrece precios con todo incluido sin aumentos de precio inesperados, cargos por equipos ni tarifas ocultas.
|
Las tarifas promocionales vencen después de 1 a 5 años, las tarifas estándar son más altas que las de Verizon.
|
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
|
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Sí
|
Vaciar
|
Garantía de precio por 5 años
|
Garantía de precio por 5 años
Incluido con un plan de 1 Gig o 2 Gig.
|
Solo aplica a nuevos servicios de internet residencial, no a móviles. El precio aumenta después de cinco años.
Servicios de Internet de Verizon disponibles cerca de ti
Consulta si tu dirección en Alexandria, Bethesda, Potomac o Annandale es elegible.