Ve las funciones útiles y los beneficios adicionales en My Verizon App.
Recibe actualizaciones personalizadas para administrar tu cuenta.
Tu lealtad cuenta. Ve lo cerca que estás de ahorrar más.
Ve promociones increíbles con lo último en tecnología.
Administra tu plan prepagado en forma segura estés donde estés.
Ahorras dinero y no tienes que preocuparte por los pagos.
Carga tu cuenta usando una tarjeta de crédito, débito o recarga.
Haz un seguimiento de tus datos y de los días restantes en tu ciclo.
Una interfaz sencilla te brinda rápidamente toda la información que necesitas.
Controla tus llamadas y mensajes de texto internacionales desde cualquier lugar.
Recibe hasta 10 líneas en tu cuenta con descuentos por lealtad de hasta $10 al mes cada uno.
Accede a ofertas y promociones especiales en la mejor tecnología.
Echa un vistazo a nuestros planes internacionales para que estés aún mejor conectado.
Encuentra las respuestas que necesitas con solo unos toques.
Únete a Verizon Prepaid y disfruta de cobertura 5G, llamadas y mensajes
de texto ilimitados y mensajes de texto internacionales sin costo adicional.
Ahorra hasta $10/mes
con Auto Pay o con los descuentos por lealtad.
No se aplican cargos
por activación ni por
falta de pago.
Descarga My Verizon App hoy.