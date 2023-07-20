Con todas las innovaciones en materia de dispositivos inteligentes para el hogar (de los que hay infinidad), crear una experiencia increíble de entretenimiento residencial es más fácil que nunca. Sigue leyendo para saber qué dispositivos no te pueden faltar.

Diseñar un sistema de cine en casa inteligente totalmente equipado, con los dispositivos para streaming más modernos e incluso barras de sonido, te permite combinar un control absoluto con toda la emoción de una experiencia cinematográfica de 5 estrellas.

¿Qué es lo que hace que un sistema de cine en casa sea tan "inteligente"? Un dispositivo inteligente se conecta de forma inalámbrica a Internet, dándote el control a través de tu voz o una aplicación. Puede administrar fácilmente tareas comunes como encender o apagar dispositivos, ajustar el volumen, cambiar lo que estés viendo o escuchando, y más. Al equipar tu sistema de cine en casa con dispositivos inteligentes, disfrutarás aún más de tus experiencias en entretenimiento. ¿Qué puedes agregar a tu sistema de cine en casa? Tenemos algunas ideas que podrían interesarte.

Televisores inteligentes. Una genialidad. Seguramente, lo más importante de tu centro de entretenimiento sea el televisor. Por lo general, los televisores inteligentes vienen con conexión inalámbrica integrada y un conjunto de aplicaciones que te permiten ver programas por streaming, escuchar música, ver videos e incluso conectarte. Por eso, es fácil disfrutar de tus servicios de streaming favoritos como Netflix, Hulu, Disney+, Spotify y más. Y usando la última tecnología en streaming inteligente , también puedes convertir muchos televisores en televisores inteligentes. El Amazon Fire TV Stick, por ejemplo, se puede conectar directamente con muchos televisores y utiliza tu conexión a internet residencial para que puedas descargar tus aplicaciones de streaming favoritas en tu televisor. También utiliza Alexa para una experiencia con contro por voz que es fácil de navegar. Por otro lado, Apple TV 4K te da acceso a las suscripciones de Apple TV+, Apple Arcade y Apple Fitness directamente desde tu televisor. Si lo que buscas es una manera sencilla de comprar, administrar y ahorrar en todas tus suscripciones favoritas desde un solo lugar, asegúrate de echar un vistazo a +play de Verizon, donde te espera tu próxima experiencia de maratón televisiva. También puedes convertir tu televisor en dispositivo inteligente al ver contenido por streaming desde tu smartphone. Si tu smartphone y televisor son del mismo fabricante, es posible que incluyan aplicaciones que te permitan conectarlos o transmitir la pantalla de tu dispositivo móvil en el televisor. También puedes utilizar Google Chromecast con Google TVque por ejemplo, te permite transmitir desde tu teléfono sin estar conectado.

Stream TV. Prepara tu sillón. Hablando de dispositivos de streaming, Verizon ofrece uno que convertirá cualquier noche de juerga en una noche de inmersión. Con Verizon Stream TV, quedarás pegado al sofá con streaming de tus películas, programas y juegos favoritos. Stream TV te permite descubrir, organizar y ver tu contenido favorito en ultra alta definición 4K. Disfrutarás de imágenes nítidas, colores vivos y detalles alucinantes. Además, te encantará el audio mejorado por Verizon Adaptive Sound. Lo mejor de todo es que se conecta directamente a tu televisor y se integra con Chromecast y Google Assistant, ofreciendo una manera fácil de navegar y controlar con tu voz. También puedes transmitir fotos, música y contenido directamente desde tu teléfono. Pocos minutos después de la instalación, estarás listo para ver lo que tú quieras.

Altavoces inteligentes. Sonido increíble. Otra excelente incorporación a tu centro de entretenimiento en casa es un altavoz inteligente. No solo ofrecen sonido de alta calidad, sino que también puedes encenderlos, apagarlos o controlar el volumen simplemente usando tu voz o una aplicación. Existen muchos tipos de altavoces inteligentes para elegir, incluyendo JBL, Belkin y otros.

Barras de sonido. Una experiencia que tienes que vivir. Si deseas mejorar tu sistema de entretenimiento en casa y sentirte totalmente envuelto en la emoción, considera agregar una barra de sonido a tu equipo. Con una barra de sonido, te sentirás como en primera fila. Puedes disfrutar de un sonido de cine sin altavoces ni cables adicionales o bien puedes combinarla con los tradicionales altavoces de sonido envolvente para sentir como que estás dentro de la pantalla. Una barra de sonido inteligente combina los beneficios de una increíble calidad de sonido con el control por voz de un altavoz inteligente. Y lo mejor de todo: la configuración es sencilla. Simplemente enchufa un extremo del cable HDMI a tu televisor y el otro extremo al puerto de salida de la barra de sonido, y deja que tus oídos se alegren.

Dispositivo para streaming + barra de sonido = extraordinario Imagina disfrutar de lo práctico de la tecnología de streaming y el poder de una barra de sonido en un mismo dispositivo. La barra de sonido Verizon Stream TV y la barra de sonido profesional Verizon Stream TV combinan un dispositivo de alta calidad con una barra de sonido para que sientas la sala de cine en tu propia casa. Ambos ofrecen un sonido envolvente virtual Dolby Atmos sintonizado por Bang & Olufsen y un streaming 4K Ultra HD1 integrado que hacen de tu experiencia de visualización algo verdaderamente épico.