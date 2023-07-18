Cómo controlar los datos y beneficios con myPlan

Elegir el plan para teléfono móvil más adecuado para ti es clave para comunicarte con tus seres queridos y disfrutar la vida moderna. Sabemos lo importante que puede ser un buen plan, y siempre hemos dado prioridad a la creación de planes pensados en ti. En el pasado, sin embargo, incluso nuestros mejores planes incluían funciones que quizá no usabas o solo tenían opciones limitadas para los datos disponibles. Ahora, con myPlan, puedes crear el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Tú eliges exactamente lo que quieres y pagas solo por lo que necesitas. Tú decides, porque es tu Verizon.

Nuestros planes anteriores: repletos de opciones

Verizon lleva años desarrollando una red sólida y confiable que se extiende por todo el país. Para acceder a esa red, hemos ofrecido históricamente una variedad de planes móviles ilimitados que combinan beneficios interesantes, valor adicional y ahorros a través de excelentes ofertas y servicios combinados de nuestros socios. Algunos de estos planes se centraban en ofrecerte un gran acceso al entretenimiento. Otros se hicieron expresamente para los usuarios de iPhone.

Verizon 5G Start: empezar por lo básico.

El plan Verizon 5G Start ofrecía a los clientes un plan mensual Unlimited para teléfono móvil. Los clientes recibían datos ilimitados y algunos beneficios como Disney+, Apple Arcade o Google Play Pass durante 6 meses.

Verizon One Unlimited: Apple One para todos

Verizon también ofrecía el plan One Unlimited para iPhone. Este plan mensual para teléfono móvil incluía Apple One sin costo adicional, con una variedad de servicios de Apple como Apple TV+, Apple Music y Apple Arcade. Junto con Apple One, One Unlimited para iPhone ofrecía acceso ilimitado a 5G Ultra Wideband y acceso premium ilimitado a la red.

Verizon Mix and Match Unlimited

Muchas familias que buscaban una red compartida que les permitiera elegir lo que más les convenía y al mismo tiempo ahorrar optaron por un plan Verizon Mix and Match Unlimited. Este paquete incluía acceso a la red de 5G Ultra Wideband de Verizon, 50 GB de acceso premium a la red y 25 GB de datos premium de hotspot móvil para seguir conectados aún más tiempo cuando estaban fuera.

Verizon 5G Play More: ¿te falta entretenimiento?

Para todas tus necesidades de entretenimiento, Verizon ofrecía el plan Verizon 5G Play More. Además de 50 GB de acceso premium a la red y datos ilimitados (50 GB de datos premium 5G Nationwide/4G LTE al mes), los clientes disponían de Apple Arcade o Google Play Pass mientras tuvieran el plan. Y también recibían acceso a Disney+, Hulu e ESPN+.

Verizon 5G Do More: ¡bienvenidos los trotamundos!

El plan Verizon 5G Do More ayudaba a los clientes a seguir conectados, incluso alrededor del mundo. Este plan Unlimited ofrecía 25 GB de datos premium de hotspot móvil y luego datos ilimitados a menor velocidad. También permitía a los clientes ganar un día de TravelPass cada mes. TravelPass ofrece llamadas, textos y datos ilimitados en más de 185 países para que quienes viajen puedan seguir conectados.

Verizon 5G Get More: más es más

Aunque todos los planes de Verizon ofrecían beneficios excepcionales, el plan Verizon 5G Get More tenía todo lo necesario y, además, música. Los clientes también tenían Apple Arcade o Google Play Pass, un día de TravelPass cada mes, Disney+, Hulu e ESPN+ incluidos, Apple Music y 600 GB de almacenamiento en Verizon Cloud. Este plan permitía a los clientes sentir el poder de la red y descubrir todo lo que podían hacer con sus teléfonos.