Cómo controlar los datos y beneficios con myPlan
Descubre cómo los planes más populares de Verizon han cambiado para que tú decidas de una manera completamente nueva con myPlan.
Tener un plan para teléfono móvil adecuado para ti, y quizá para toda tu familia, es esencial. Los planes como Verizon 5G Play More, Verizon 5G Get More, Verizon 5G Do More y Verizon 5G Start ofrecían excelentes opciones de datos, beneficios y ofertas, pero myPlan marca una nueva era de elección y comodidad.
Elegir el plan para teléfono móvil más adecuado para ti es clave para comunicarte con tus seres queridos y disfrutar la vida moderna. Sabemos lo importante que puede ser un buen plan, y siempre hemos dado prioridad a la creación de planes pensados en ti. En el pasado, sin embargo, incluso nuestros mejores planes incluían funciones que quizá no usabas o solo tenían opciones limitadas para los datos disponibles. Ahora, con myPlan, puedes crear el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Tú eliges exactamente lo que quieres y pagas solo por lo que necesitas. Tú decides, porque es tu Verizon.
Nuestros planes anteriores: repletos de opciones
Verizon lleva años desarrollando una red sólida y confiable que se extiende por todo el país. Para acceder a esa red, hemos ofrecido históricamente una variedad de planes móviles ilimitados que combinan beneficios interesantes, valor adicional y ahorros a través de excelentes ofertas y servicios combinados de nuestros socios. Algunos de estos planes se centraban en ofrecerte un gran acceso al entretenimiento. Otros se hicieron expresamente para los usuarios de iPhone.
Verizon 5G Start: empezar por lo básico.
El plan Verizon 5G Start ofrecía a los clientes un plan mensual Unlimited para teléfono móvil. Los clientes recibían datos ilimitados y algunos beneficios como Disney+, Apple Arcade o Google Play Pass durante 6 meses.
Verizon One Unlimited: Apple One para todos
Verizon también ofrecía el plan One Unlimited para iPhone. Este plan mensual para teléfono móvil incluía Apple One sin costo adicional, con una variedad de servicios de Apple como Apple TV+, Apple Music y Apple Arcade. Junto con Apple One, One Unlimited para iPhone ofrecía acceso ilimitado a 5G Ultra Wideband y acceso premium ilimitado a la red.
Verizon Mix and Match Unlimited
Muchas familias que buscaban una red compartida que les permitiera elegir lo que más les convenía y al mismo tiempo ahorrar optaron por un plan Verizon Mix and Match Unlimited. Este paquete incluía acceso a la red de 5G Ultra Wideband de Verizon, 50 GB de acceso premium a la red y 25 GB de datos premium de hotspot móvil para seguir conectados aún más tiempo cuando estaban fuera.
Verizon 5G Play More: ¿te falta entretenimiento?
Para todas tus necesidades de entretenimiento, Verizon ofrecía el plan Verizon 5G Play More. Además de 50 GB de acceso premium a la red y datos ilimitados (50 GB de datos premium 5G Nationwide/4G LTE al mes), los clientes disponían de Apple Arcade o Google Play Pass mientras tuvieran el plan. Y también recibían acceso a Disney+, Hulu e ESPN+.
Verizon 5G Do More: ¡bienvenidos los trotamundos!
El plan Verizon 5G Do More ayudaba a los clientes a seguir conectados, incluso alrededor del mundo. Este plan Unlimited ofrecía 25 GB de datos premium de hotspot móvil y luego datos ilimitados a menor velocidad. También permitía a los clientes ganar un día de TravelPass cada mes. TravelPass ofrece llamadas, textos y datos ilimitados en más de 185 países para que quienes viajen puedan seguir conectados.
Verizon 5G Get More: más es más
Aunque todos los planes de Verizon ofrecían beneficios excepcionales, el plan Verizon 5G Get More tenía todo lo necesario y, además, música. Los clientes también tenían Apple Arcade o Google Play Pass, un día de TravelPass cada mes, Disney+, Hulu e ESPN+ incluidos, Apple Music y 600 GB de almacenamiento en Verizon Cloud. Este plan permitía a los clientes sentir el poder de la red y descubrir todo lo que podían hacer con sus teléfonos.
Una nueva forma de obtener datos ilimitados y grandes beneficios
Aunque todos estos planes eran estupendos, siempre nos esforzamos por encontrar nuevas formas de priorizar a los clientes en todo lo que hacemos. Porque es tu Verizon. Tú estás a cargo. Y con myPlan, tienes el todo control.
myPlan: Simple. Verdaderamente simple.
Con myPlan de Verizon, tienes más poder de decisión que nunca. Eliges exactamente lo que quieres y pagas solo por lo que necesitas. Comienza con la increíble red rápida, confiable y premiada de Verizon. Después, tú decides qué incluirá tu plan: puedes elegir los beneficios que te interesan y ahorrar en cada uno de ellos. Además, puedes cambiarlos en cualquier momento, ya que nunca te ata un compromiso inflexible. Cada miembro de la familia también puede personalizar myPlan, así todos obtienen el servicio, las ventajas y las funciones que prefieren.
Si buscas inspiración sobre qué incluir en tu myPlan, puedes comenzar con una de las tres opciones más populares. Incluyen beneficios que ya atraen a muchos clientes. Encontrarás opciones para los amantes del cine, las series y mucho más. O tal vez quieras todos tus favoritos de Apple juntos u opciones pensadas para comprar y ahorrar fácilmente. No importa lo que busques, tienes el control y puedes usar tu red como nunca.
Además, obtén un descuento en tu plan de internet residencial cuando lo combines con tu plan de móvil de Verizon.
Obtén más de tu plan Unlimited de Verizon y ahorra en beneficios que incluyen entretenimiento, protección y productividad, seguridad, beneficios móviles, banca y tarjetas.
Este contenido se comparte solo con fines informativos. Toda la información que se incluye en esta página está sujeta a cambio sin previo aviso.Verizon no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, que surja del uso o de la fiabilidad del contenido antes mencionado, o que esté relacionado con este.