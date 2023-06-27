Las facturas de teléfono son una parte importante de los gastos mensuales de la mayoría de la gente. Tal como muchos otros tipos de pagos mensuales, las facturas telefónicas altas pueden ser estresantes y un desafío financiero a veces.

Hay muchas maneras posibles de ahorrar dinero en tus facturas telefónicas. Es importante reducir los costos telefónicos cuando sea posible, sin sacrificar las funciones y el servicio en el que confías. Usar Wi-Fi, actualizar la dirección de servicio y suscribirte al Auto Pay son algunas opciones para que reduzcas los costos telefónicos.

Usa Wi-Fi cuando esté disponible Usar Wi-Fi es una forma efectiva de reducir tu factura telefónica. Generalmente, el uso de Wi-Fi es gratis, mientras que los datos móviles pueden generar facturas mensuales altas. Puedes usar Wi-Fi para navegar en línea, hacer streaming de videos y realizar llamadas telefónicas sin tener que usar datos móviles más costosos. Optimizar las velocidades de internet residencial puede reducir la dependencia de los datos móviles. Una conexión a internet más potente puede brindar servicio a varios dispositivos a la vez. Esto permite que toda la familia ahorre dinero a través de Wi-Fi en lugar de usar datos. Cuando Wi-Fi no está disponible, usar un plan Unlimited puede ayudar a reducir los costos. En lugar de pagar cargos adicionales, un plan Unlimited ofrece datos constantes a un solo precio. Algunos proveedores, incluso Verizon, no cobran cargos por roaming o por exceso de uso. Usar un dispositivo de hotspot portátil es otra manera de limitar el uso de datos. Los hotspots te permiten conectar tus dispositivos a internet a través de señal Wi-Fi. Los hotspots portátiles son especialmente útiles en áreas sin Wi-Fi. Ten en cuenta tu privacidad cada vez que conectes un dispositivo a una red Wi-Fi. Si utilizas servicios Wi-Fi públicos, considera la posibilidad de filtrar internet a través de una VPN. Esto te puede ayudar a evitar violaciones de datos, ciberataques, malware y otras amenazas de seguridad.

Reconsidera tu plan actual También puedes ahorrar dinero al reconsiderar tu plan telefónico actual. Muchos clientes se suscriben a planes con más datos, tiempo de llamadas o funciones de lo que realmente necesitan. Esto puede generar una factura telefónica más alta. Al reconsiderar tu plan telefónico y patrones de uso puedes asegurarte de obtener la mejor oferta posible en telefonía. Hay muchas opciones que puedes considerar al momento de reevaluar tu plan telefónico. Un plan Unlimited puede ser una buena opción si usas muchos datos. Los planes Prepaid son ideales para las personas que usan menos datos. Muchos planes prepagados tampoco requieren un contrato a largo plazo. Esto te brinda más flexibilidad para cambiar de plan cuando cambie tu uso de datos.

Evalúa tu plan de seguro de teléfono Los planes de protección ofrecen un seguro que cubre el costo de reemplazo y reparación de un teléfono. Generalmente, los proveedores de servicio o teléfono ofrecen estos planes. Los planes de protección varían en cuanto al costo, según las funciones que ofrezcan. Un plan de protección puede cubrir varios tipos de daños, incluso una caída accidental, daños de pantalla o algún derrame en el dispositivo. Algunos planes también incluyen cobertura por robo o pérdida del teléfono. Algunas personas podrían considerar una necesidad contar con un plan de seguro de teléfono. No obstante, muchos usuarios conservadores pagarán por un seguro de teléfono que nunca usarán. Algunos planes de protección son sumamente más costosos que el costo de reemplazo o actualización de un dispositivo. Los planes de protección podrían ser particularmente costosos si tienes un teléfono más nuevo. Además, si tienes un teléfono más antiguo, no vale la pena el costo de un seguro. Afortunadamente, puedes proteger tu teléfono de otras maneras que no requieren un cargo recurrente, como sí lo es un plan de seguro. Por ejemplo, las fundas de teléfono protegen en caso de que se te caiga el dispositivo, mientras que los protectores de pantalla mejoran las posibilidades de resguardar una pantalla nítida. Incluso hay paquetes de protectores de pantalla/fundas de teléfono disponibles.

Actualiza tu dirección de servicio Las personas tienen mucho de qué ocuparse cuando se mudan de un hogar a otro. Pueden estar preocupadas por empacar cajas, contratar empresas de mudanza, instalar servicios públicos o adaptarse a una nueva comunidad. Una cosa que podrías olvidar hacer es actualizar tu dirección de servicio. Si te mudas a una nueva ubicación y no actualizas tu dirección de servicio, podrías acabar pagando más en tu próxima factura telefónica. Muchos proveedores de telefonía usan tu dirección para determinar impuestos y tarifas. Estos gastos pueden variar según la ubicación. Para evitar pagar de más en tu factura telefónica después de una mudanza, es importante que actualices tu dirección de servicio.