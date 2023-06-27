Sugerencias para ahorrar dinero en tus facturas telefónicas
Las facturas de teléfono son una parte importante de los gastos mensuales de la mayoría de la gente. Tal como muchos otros tipos de pagos mensuales, las facturas telefónicas altas pueden ser estresantes y un desafío financiero a veces.
Hay muchas maneras posibles de ahorrar dinero en tus facturas telefónicas. Es importante reducir los costos telefónicos cuando sea posible, sin sacrificar las funciones y el servicio en el que confías. Usar Wi-Fi, actualizar la dirección de servicio y suscribirte al Auto Pay son algunas opciones para que reduzcas los costos telefónicos.
Usa Wi-Fi cuando esté disponible
Usar Wi-Fi es una forma efectiva de reducir tu factura telefónica. Generalmente, el uso de Wi-Fi es gratis, mientras que los datos móviles pueden generar facturas mensuales altas. Puedes usar Wi-Fi para navegar en línea, hacer streaming de videos y realizar llamadas telefónicas sin tener que usar datos móviles más costosos.
Optimizar las velocidades de internet residencial puede reducir la dependencia de los datos móviles. Una conexión a internet más potente puede brindar servicio a varios dispositivos a la vez. Esto permite que toda la familia ahorre dinero a través de Wi-Fi en lugar de usar datos.
Cuando Wi-Fi no está disponible, usar un plan Unlimited puede ayudar a reducir los costos. En lugar de pagar cargos adicionales, un plan Unlimited ofrece datos constantes a un solo precio. Algunos proveedores, incluso Verizon, no cobran cargos por roaming o por exceso de uso.
Usar un dispositivo de hotspot portátil es otra manera de limitar el uso de datos. Los hotspots te permiten conectar tus dispositivos a internet a través de señal Wi-Fi. Los hotspots portátiles son especialmente útiles en áreas sin Wi-Fi.
Ten en cuenta tu privacidad cada vez que conectes un dispositivo a una red Wi-Fi. Si utilizas servicios Wi-Fi públicos, considera la posibilidad de filtrar internet a través de una VPN. Esto te puede ayudar a evitar violaciones de datos, ciberataques, malware y otras amenazas de seguridad.
Reconsidera tu plan actual
También puedes ahorrar dinero al reconsiderar tu plan telefónico actual. Muchos clientes se suscriben a planes con más datos, tiempo de llamadas o funciones de lo que realmente necesitan. Esto puede generar una factura telefónica más alta. Al reconsiderar tu plan telefónico y patrones de uso puedes asegurarte de obtener la mejor oferta posible en telefonía.
Hay muchas opciones que puedes considerar al momento de reevaluar tu plan telefónico. Un plan Unlimited puede ser una buena opción si usas muchos datos. Los planes Prepaid son ideales para las personas que usan menos datos. Muchos planes prepagados tampoco requieren un contrato a largo plazo. Esto te brinda más flexibilidad para cambiar de plan cuando cambie tu uso de datos.
Evalúa tu plan de seguro de teléfono
Los planes de protección ofrecen un seguro que cubre el costo de reemplazo y reparación de un teléfono. Generalmente, los proveedores de servicio o teléfono ofrecen estos planes. Los planes de protección varían en cuanto al costo, según las funciones que ofrezcan.
Un plan de protección puede cubrir varios tipos de daños, incluso una caída accidental, daños de pantalla o algún derrame en el dispositivo. Algunos planes también incluyen cobertura por robo o pérdida del teléfono.
Algunas personas podrían considerar una necesidad contar con un plan de seguro de teléfono. No obstante, muchos usuarios conservadores pagarán por un seguro de teléfono que nunca usarán. Algunos planes de protección son sumamente más costosos que el costo de reemplazo o actualización de un dispositivo. Los planes de protección podrían ser particularmente costosos si tienes un teléfono más nuevo. Además, si tienes un teléfono más antiguo, no vale la pena el costo de un seguro.
Afortunadamente, puedes proteger tu teléfono de otras maneras que no requieren un cargo recurrente, como sí lo es un plan de seguro. Por ejemplo, las fundas de teléfono protegen en caso de que se te caiga el dispositivo, mientras que los protectores de pantalla mejoran las posibilidades de resguardar una pantalla nítida. Incluso hay paquetes de protectores de pantalla/fundas de teléfono disponibles.
Actualiza tu dirección de servicio
Las personas tienen mucho de qué ocuparse cuando se mudan de un hogar a otro. Pueden estar preocupadas por empacar cajas, contratar empresas de mudanza, instalar servicios públicos o adaptarse a una nueva comunidad. Una cosa que podrías olvidar hacer es actualizar tu dirección de servicio.
Si te mudas a una nueva ubicación y no actualizas tu dirección de servicio, podrías acabar pagando más en tu próxima factura telefónica. Muchos proveedores de telefonía usan tu dirección para determinar impuestos y tarifas. Estos gastos pueden variar según la ubicación. Para evitar pagar de más en tu factura telefónica después de una mudanza, es importante que actualices tu dirección de servicio.
Suscríbete al Auto Pay y/o facturación electrónica
No importa qué plan telefónico tengas, el autopay puede ahorrarte tiempo y dinero. Te ayudará a evitar cargos y puede ayudarte a ser elegible para recibir incentivos de tu proveedor de servicio telefónico. Con autopay, pagas automáticamente tu factura telefónica a través de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito. No tendrás que preocuparte por no hacer un pago o incurrir en cargos por pago atrasado.
El autopay también te ahorra tiempo. Los pagos son automáticos; no es necesario pagar de forma manual cada mes. Puedes evitar el engorro de tener que ingresar en el sitio web o aplicación de tu proveedor para realizar un pago. My Verizon app te permite automatizar los pagos automáticos de forma rápida y fácil en un sistema seguro. Con solo oprimir un botón, puedes acceder a todo lo que necesitas saber sobre tu cuenta, incluso la información de pago y los beneficios para los que eres elegible.
Solicita beneficios y mantente dispuesto a negociar
Muchos clientes no están al tanto de los beneficios para los que son elegibles. Habla con un agente de ventas o llama al Servicio al Cliente para descubrir los descuentos que no conoces. Puedes ser elegible para el programa de recompensas o por lealtad de tu proveedor.
Si cambias de proveedor o dispositivo, también puedes negociar a tu manera para obtener un precio garantizado. Habla con un representante de tu proveedor para descontar los cargos y obtener otros beneficios por ser cliente nuevo. También puedes obtener una tarifa más baja al aceptar un contrato a mayor plazo.
Demora en actualizar
Actualizar tu teléfono puede resultar en más costos. Por ejemplo, un teléfono de $1,000 costaría $1,000 anuales de actualización. Actualizar cada dos años costaría $500. Actualizar cada tres años costaría $333. Los ahorros en costo se suman con el paso del tiempo.
Muchos proveedores de servicio telefónico te permiten traer tu propio dispositivo en lugar de comprar uno nuevo. Traer tu propio dispositivo puede reducir los costos de la factura telefónica. También puedes comprar un teléfono reacondicionado para ahorrar dinero.
Agrega una línea y comparte el costo
Agregar una línea telefónica es una manera rápida de disminuir la factura. Esto divide el costo total de la factura entre varias personas. Muchos proveedores de servicio telefónico ofrecen planes para grupo. Los participantes compartirán datos, tiempo de llamada y mensajes de texto. Puedes agregar amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo a tu plan telefónico.
Agregar una línea a tu plan suele ser un proceso simple. Comunícate con tu proveedor telefónico y consulta sobre planes familiares y grupales. Los proveedores pueden ofrecer opciones y precios según tus necesidades y presupuesto.
Cambia tu método de pago
Tu tarjeta de crédito también puede generar ahorros en la factura telefónica. Las tarjetas de crédito pueden ofrecer recompensas que se suman con el paso del tiempo. Mientras pagas tus facturas telefónicas regulares, tu tarjeta de crédito puede ofrecer puntos que puedes canjear por viajes, mercancía o créditos en el estado de cuenta.
Es importante estar al tanto de los riesgos que las tarjetas de crédito crean. Los cargos por interés de las tarjetas de crédito pueden ser elevados. Paga la totalidad de la factura de la tarjeta de crédito cada mes para evitar cargos. Si acumulas un saldo de un mes al otro, puedes acabar pagando más en interés que en lo que ganas en recompensas. Para obtener los mejores resultados, solo usa tu tarjeta de crédito para gastos que puedes pagar inmediatamente.
También te puede interesar:
Cómo controlar la factura de tu teléfono móvil con myPlan
8 formas de ahorrar dinero en tu factura de internet
Verizon vs. AT&T
Verizon vs. T-Mobile
Además, obtén un descuento en tu plan de internet residencial cuando lo combines con tu plan de móvil de Verizon.
Obtén más de tu plan Unlimited de Verizon y ahorra en beneficios que incluyen entretenimiento, protección y productividad, seguridad, beneficios móviles, banca y tarjetas.
Este contenido se comparte solo con fines informativos. Toda la información que se incluye en esta página está sujeta a cambio sin previo aviso.Verizon no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, que surja del uso o de la fiabilidad del contenido antes mencionado, o que esté relacionado con este.