Los amplificadores de señal son dispositivos que amplifican las señales móviles para extender la cobertura. Correctamente instalados, los amplificadores de señal pueden ser de ayuda para los consumidores, proveedores de servicio móvil y socorristas de seguridad pública, al ampliar la cobertura de teléfonos móviles en áreas con señal débil, como es el caso de túneles, metros, interiores de edificios y áreas rurales. Aunque los amplificadores de señal pueden mejorar la cobertura de los teléfonos móviles, si no funcionan correctamente, son de mala calidad o no se instalan correctamente, pueden interferir con las redes móviles y causar interferencia en varios tipos de llamadas, incluidas las de emergencia y al 911.

El 20 de febrero de 2013, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó nuevas reglas en cuanto al diseño y funcionamiento de los amplificadores de señal para consumidores, los cuales son destinados a mejorar la cobertura en vehículos, hogares y oficinas pequeñas.

Los nuevos requisitos de la FCC para quienes utilizan un amplificador de señal son:

Obtener aprobación del proveedor antes de utilizar un amplificador de señal Registrar el amplificador con el proveedor de servicios

Al registrar su amplificador, el cliente cumple con ambos requisitos.

Nota: Después del 1 de marzo de 2014, todos los amplificadores de señal que se vendan en los Estados Unidos deberán cumplir con nuevas normas de protección de redes, con el objeto de reducir las probabilidades de que los amplificadores de consumo interfieran con redes y dispositivos móviles.