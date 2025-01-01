AMPLIFICADOR DE SEÑAL para consumidores
Los amplificadores de señal son dispositivos que amplifican las señales móviles para extender la cobertura. Correctamente instalados, los amplificadores de señal pueden ser de ayuda para los consumidores, proveedores de servicio móvil y socorristas de seguridad pública, al ampliar la cobertura de teléfonos móviles en áreas con señal débil, como es el caso de túneles, metros, interiores de edificios y áreas rurales. Aunque los amplificadores de señal pueden mejorar la cobertura de los teléfonos móviles, si no funcionan correctamente, son de mala calidad o no se instalan correctamente, pueden interferir con las redes móviles y causar interferencia en varios tipos de llamadas, incluidas las de emergencia y al 911.
El 20 de febrero de 2013, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó nuevas reglas en cuanto al diseño y funcionamiento de los amplificadores de señal para consumidores, los cuales son destinados a mejorar la cobertura en vehículos, hogares y oficinas pequeñas.
Los nuevos requisitos de la FCC para quienes utilizan un amplificador de señal son:
- Obtener aprobación del proveedor antes de utilizar un amplificador de señal
- Registrar el amplificador con el proveedor de servicios
Al registrar su amplificador, el cliente cumple con ambos requisitos.
Nota: Después del 1 de marzo de 2014, todos los amplificadores de señal que se vendan en los Estados Unidos deberán cumplir con nuevas normas de protección de redes, con el objeto de reducir las probabilidades de que los amplificadores de consumo interfieran con redes y dispositivos móviles.
Verizon autorizó previamente a sus clientes a utilizar cualquier amplificador de señal para consumidores que cumpliera con los nuevos estándares de protección de la red. Los clientes pueden identificar estos amplificadores como "dispositivo para consumidores" mirando la etiqueta que se encuentra en el dispositivo y en el paquete del mismo. El paquete también incluirá una notificación para los compradores sobre los requisitos de registrar el dispositivo y otros (los amplificadores que no cumplan las nuevas normas de protección de redes no tendrás esta etiqueta). Verizon también aprueba, por el momento, el uso de amplificadores de señal para consumidores que estén actualmente en funcionamiento y no cumplan con los nuevos estándares de protección de la red. Esta aprobación solo se otorga a los amplificadores que no causen interferencia y se anulará si el amplificador en cuestión o modelo del mismo genera este tipo de problemas. Sin embargo, para poder evitar posibles problemas de interferencia, Verizon recomienda que los clientes que necesiten amplificadores de señal reemplacen cuanto antes los amplificadores en uso por amplificadores para consumidores que cumplan con los nuevos estándares de protección de la red.
Registrar tu amplificador de señal para consumidor en Verizon Wireless es fácil y simple. Esto te garantizará el cumplimiento de las nuevas reglas de la FCC y permitirá a Verizon resolver cualquier problema de interferencia que pueda surgir en redes comerciales o de seguridad pública. Registrar tus amplificadores ayudará a Verizon a mantener la confiabilidad de su red para poder seguir brindándote la mejor y más confiable red.
Preguntas frecuentes sobre el amplificador de señal para consumidores
Preguntas principales sobre dispositivos
- Compré un extensor de red en una tienda de Verizon. ¿Tengo que registrarlo aquí?
- Ya tengo un amplificador de señal. ¿Tengo que hacer algo?
- ¿Registrar mi amplificador tiene un costo?
- Uso más de un amplificador. ¿Tengo que registrarlos a todos?
- Dejé de usar mi amplificador. ¿Tengo que notificar a Verizon?
- Moví mi amplificador a una ubicación diferente. ¿Tengo que notificar a Verizon?
- Quiero comprar un amplificador de señal hoy mismo, ¿qué debo hacer?
- Alguien se comunicó conmigo para decirme que debo apagar mi amplificador porque está causando interferencia. ¿Qué debería hacer?
- La etiqueta del amplificador muestra la leyenda "Es posible que la información de la ubicación E911 no se proporcione o sea incorrecta para las llamadas realizadas con este dispositivo". ¿Qué significa eso?
- ¿Puedo comprar y usar un amplificador de señal cuya etiqueta indique que es para "Uso industrial"?
-
Compré un extensor de red en una tienda de Verizon. ¿Tengo que registrarlo aquí?
No. Un extensor de red no es lo mismo que un amplificador de señal y no requiere registro.
-
Ya tengo un amplificador de señal. ¿Tengo que hacer algo?
Sí. Verizon recomienda que registres tu amplificador de señal en uso aquí en línea.
-
¿Registrar mi amplificador tiene un costo?
No. No se cobra un cargo para registrar o usar un amplificador de señal.
-
Uso más de un amplificador. ¿Tengo que registrarlos a todos?
Sí. Sí. Cuando inicies sesión para registrar un amplificador, se te indicará al finalizar que registres cualquier otro amplificador que uses. Cada amplificador debe registrarse en la ubicación que se usará. Para amplificadores móviles en un auto, RV o bote, usa la dirección en la cual el vehículo estará guardado o estacionado, como la dirección residencial o muelle, en el caso de un bote.
-
Dejé de usar mi amplificador. ¿Tengo que notificar a Verizon?
Sí. Cuando inicies sesión en My Verizon, tendrás la opción de ver y eliminar cualquier amplificador que quieras dejar de utilizar.
-
Moví mi amplificador a una ubicación diferente. ¿Tengo que notificar a Verizon?
Sí. Cuando inicies sesión en My Verizon, tendrás la opción de ver y actualizar cualquier tipo de información de los amplificadores que usas. Esto incluye la ubicación.
-
Quiero comprar un amplificador de señal hoy mismo, ¿qué debo hacer?
Aún no están a la venta los amplificadores de señal con protecciones adicionales que cumplan con las nuevas reglas. Esperamos que los nuevos amplificadores de señal estén disponibles antes de fines de 2013. Verizon autorizará el uso de estos nuevos amplificadores de señal. Recomendamos esperar hasta que los nuevos amplificadores de señal estén disponibles para la compra. Los nuevos amplificadores de señal tendrán esta etiqueta:
Es posible que la etiqueta de advertencia se vea diferente al ejemplo que parece abajo. Sin embargo, la etiqueta de advertencia debe incluir la misma información.
Este es un dispositivo para CONSUMIDORES.
ANTES DE USARLO, DEBES REGISTRAR ESTE DISPOSITIVO con tu proveedor móvil y obtener su consentimiento. La mayoría de los proveedores de servicio móvil permiten el uso de amplificadores de señal. Es posible que algunos proveedores no accedan al uso de este dispositivo en su red. Si no estás seguro, ponte en contacto con tu proveedor.
DEBES usar este dispositivo con antenas y cables aprobados según las especificaciones del fabricante. Las antenas DEBEN ser instaladas a al menos 20 cm (8 pulgadas) de cualquier persona.
DEBES dejar de usar este servicio de inmediato si te lo indica la FCC o un proveedor de servicio móvil autorizado.
ADVERTENCIA. Es posible que la información de la ubicación E911 no se proporcione o sea incorrecta para las llamadas realizadas usando este dispositivo.
-
Alguien se comunicó conmigo para decirme que debo apagar mi amplificador porque está causando interferencia. ¿Qué debería hacer?
Las reglas de la FCC les prohíben a los usuarios de amplificadores de señal causar interferencia con las redes móviles, incluso si el usuario ha cumplido con las demás reglas. Si la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) o cualquier proveedor de servicio móvil (tuyo o no) se pone en contacto contigo y te informa que tu amplificador de señal está causando interferencia, debes apagarlo hasta que resuelvas dicho problema.
-
La etiqueta del amplificador muestra la leyenda "Es posible que la información de la ubicación E911 no se proporcione o sea incorrecta para las llamadas realizadas con este dispositivo". ¿Qué significa eso?
Los sistemas E911 brindan automáticamente a quienes llaman al 911 un número de devolución de llamada al personal de servicios de emergencia y, en la mayoría de los casos, de información sobre ubicación. Cuando usas un amplificador de señal para completar una llamada al 911, puede que dicha información sobre ubicación no se suministre o sea imprecisa. Esto puede afectar la posibilidad de que te localicen los socorristas, en caso de ser necesario. Es importante recordar que los amplificadores de señal pueden ayudarte a completar llamadas, incluso llamadas al 911, en áreas donde antes no podías. Cada persona debería decidir si va a usar un amplificador de señal según sus circunstancias individuales.
-
¿Puedo comprar y usar un amplificador de señal cuya etiqueta indique que es para "Uso industrial"?
No. La FCC ha establecido reglas especiales en cuanto a los amplificadores de señal para consumidores para garantizar que sean simples de instalar y usar y no dañen las redes móviles. Los consumidores deben asegurarse de comprar y usar únicamente amplificadores que tengan la etiqueta de uso para consumidores. Otros amplificadores con la leyenda para "Uso industrial" requieren instalación especial de expertos y solo pueden ser usados por quienes tengan licencia de la FCC o autorización especial.
Es posible que la etiqueta de advertencia se vea diferente al ejemplo que parece abajo. Sin embargo, la etiqueta de advertencia debe incluir la misma información.
ADVERTENCIA. Este dispositivo NO es para uso de CONSUMIDORES. Está diseñado para su instalación por parte de LICENCIATARIOS FCC e INSTALADORES CALIFICADOS. DEBES tener una LICENCIA DE LA FCC o consentimiento expreso de un licenciatario de la FCC para usar este dispositivo. El uso no autorizado puede ocasionar sanciones significativas de decomisado, incluidas sanciones superiores a $100,000 por cada incumplimiento persistente.
Si tienes preguntas acerca de los amplificadores de señal de uso industrial, comunícate con el administrador de tu cuenta.
Obtén más información en línea en www.fcc.gov/signal-boosters/