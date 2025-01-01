DISPONIBILIDAD Y SOLICITUD

Para nuestros clientes de Iowa, New York, North Dakota y Wisconsin:

Para solicitar Lifeline, ve al Verificador Nacional de Lifeline en línea en CheckLifeline.org o llama al Centro de asistencia de Lifeline al 800.234.9473. También puedes imprimir la solicitud que aparece a continuación para Iowa, New York, North Dakota o Wisconsin

Envía por correo la solicitud completa y la documentación a:



USAC

Lifeline Support Center

P.O. Box 9100

Wilkes-Barre, PA 18773



Cuando el Verificador Nacional apruebe tu elegibilidad para el descuento de Lifeline, llámanos al 800.417.3849 para determinar si Verizon Wireless puede proporcionar el descuento de Lifeline en tu ubicación.

*Si no tienes servicio de Internet o no puedes acceder al formulario de solicitud de verizonwireless/lifeline, solo llámanos al 800.417.3849 y te enviaremos una solicitud por correo.