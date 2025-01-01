Programa Lifeline/Link Up
DISPONIBILIDAD Y SOLICITUD
Lifeline/Link Up está disponible en los siguientes estados:
Es posible que Lifeline/Link Up no esté disponible en todas las áreas de cada estado.
Lifeline/Link Up está disponible en los siguientes condados en Iowa:
- Adair
- Audubon
- Cass
- Crawford
- Guthrie
- Harrison
- Madison
- Monona
- Shelby
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LIFELINE/LINK UP
Puedes ser elegible para la asistencia de Lifeline si el ingreso total por unidad familiar es igual o menor al 1% de las Pautas Federales de Pobreza, o si tú o las personas a tu cargo o un miembro de tu unidad familiar es elegible actualmente para recibir beneficios de alguno de los siguientes programas de asistencia:
- Cupones Alimentarios/Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP)
- Pensión para excombatientes y beneficio para sobrevivientes
- Medicaid (no Medicare)
- Asistencia federal para viviendas públicas (incluyendo la Sección 8)
- Seguridad de ingreso suplementario (SSI)
Además, si resides en un territorio indígena reconocido por el Gobierno, puedes ser elegible al participar en alguno de los programas antes mencionados o a continuación:
- Asistencia general de la Oficina de Asuntos Indígenas
- Programa Tribal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF Tribal)
- Compras de fin de año (solo aquellos que cumplan con los estándares de ingresos)
- Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR)
Si eres elegible por participar en alguno de los programas de asistencia pública mencionados anteriormente, debes proporcionar una copia de la documentación que demuestre dicha participación. Si eres elegible teniendo en cuenta el ingreso total por unidad familiar, debes proporcionar copias de alguno de los documentos que aparece a continuación:
- Declaración de impuestos estatal, federal o tribal correspondiente al año anterior
- Resúmenes de beneficios de seguridad social
- Documentos de decreto de divorcio u orden de manutención infantil
- Declaración de beneficios por desempleo/indemnización laboral
- Resúmenes de beneficios
- Declaración de ingresos actual mediante recibo de sueldo o por parte de un empleador
- Carta de notificación federal o tribal de participación en la Asistencia General
Si proporcionas documentación que no cubre un año completo (como tus talones de pago actuales), debes enviar tres (3) meses consecutivos del mismo tipo de documento de los 12 meses anteriores.
Lifeline/Link Up está disponible en los siguientes condados en New York:
- Clinton
- Essex
- Franklin
- Fulton
- Hamilton
- Jefferson
- Lewis
- St. Lawrence
Lifeline/Link Up está disponible en los siguientes condados en North Dakota:
- Adams
- Barnes
- Benson
- Billings
- Bottineau
- Bowman
- Burke
- Cavalier
- Dickey
- Divide
- Dunn
- Eddy
- Emmons
- Foster
- Golden Valley
- Grant
- Griggs
- Hettinger
- Kidder
- LaMoure
- Logan
- McHenry
- McIntosh
- McKenzie
- McLean
- Mercer
- Mountrail
- Nelson
- Oliver
- Pembina
- Pierce
- Ramsey
- Ransom
- Renville
- Richland
- Rolette
- Sargent
- Sheridan
- Sioux
- Slope
- Stark
- Steele
- Stutsman
- Towner
- Traill
- Walsh
- Ward
- Wells
- Williams
Lifeline/Link Up está disponible en los siguientes condados en Wisconsin:
- Barron
- Burnett
- Polk
- Washburn
Para nuestros clientes de Iowa, New York, North Dakota y Wisconsin:
Para solicitar Lifeline, ve al Verificador Nacional de Lifeline en línea en CheckLifeline.org o llama al Centro de asistencia de Lifeline al 800.234.9473. También puedes imprimir la solicitud que aparece a continuación para Iowa, New York, North Dakota o Wisconsin
Envía por correo la solicitud completa y la documentación a:
USAC
Lifeline Support Center
P.O. Box 9100
Wilkes-Barre, PA 18773
Cuando el Verificador Nacional apruebe tu elegibilidad para el descuento de Lifeline, llámanos al 800.417.3849 para determinar si Verizon Wireless puede proporcionar el descuento de Lifeline en tu ubicación.
*Si no tienes servicio de Internet o no puedes acceder al formulario de solicitud de verizonwireless/lifeline, solo llámanos al 800.417.3849 y te enviaremos una solicitud por correo.