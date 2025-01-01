Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.

Dispositivos Motorola que ya no son compatibles

La información que buscas ya no está disponible porque Verizon ya no admite tu dispositivo.

Considera actualizar a un dispositivo más nuevo ingresando a My Verizon. También puedes visitar el sitio de Motorola para obtener ayuda, o visitar la Comunidad de Verizon donde puedes publicar tu pregunta para encontrar respuestas.

Estos dispositivos ya no son compatibles:

  • Motorola A840
  • Motorola Adventure™ V750
  • Motorola Barrage™
  • Motorola C333
  • Motorola C343
  • Motorola Citrus®
  • Motorola Devour® con Motoblur
  • Motorola moto e4
  • Motorola moto e4 gold
  • Motorola moto e4 plus™
  • Motorola moto e5 Go
  • Motorola moto e5 Play
  • Motorola moto e6
  • Motorola Entice™
  • DROID de MOTOROLA
  • DROID 2 de MOTOROLA
  • DROID 2 GLOBAL de MOTOROLA
  • DROID 3 de MOTOROLA
  • DROID 4 de MOTOROLA
  • DROID BIONIC de MOTOROLA
  • DROID MAXX de MOTOROLA
  • DROID MAXX 2 de MOTOROLA
  • DROID MINI de MOTOROLA
  • DROID PRO de MOTOROLA
  • DROID R2D2 de MOTOROLA
  • DROID RAZR de MOTOROLA
  • DROID RAZR HD de Motorola
  • DROID RAZR M de MOTOROLA
  • DROID RAZR MAXX de MOTOROLA
  • DROID RAZR MAXX HD de MOTOROLA
  • Droid Turbo de Motorola
  • Droid Turbo 2
  • DROID ULTRA de MOTOROLA
  • DROID X de MOTOROLA
  • DROID X2
  • DROID XYBOARD 8.2 de MOTOROLA
  • DROID XYBOARD 10.1 de MOTOROLA
  • Luge™ de Motorola
  • Motorola E815
  • Motorola Krave ZN4
  • Motorola Moto 5G
  • Motorola Moto G Play
  • Motorola moto g6
  • Motorola moto g6 play
  • Motorola Q
  • Motorola Moto® Q 9c
  • Motorola Moto Q music 9m
  • Motorola MOTOKRZR K1m
  • Motorola MOTORAZR maxx Ve
  • Motorola MOTORIZR Z6tv
  • Motorola MOTOSLVR L7c
  • Motorola Moto ® V65P
  • Motorola MOTO® Z6c World Edition (V65P)
  • Motorola MOTO® Z6cx World Edition
  • Moto E™
  • Moto G™
  • Motorola Rapture™ VU30
  • Motorola RAZR V3c
  • Motorola RAZR V3m
  • Motorola Rival™
  • Motorola T300p
  • Motorola T720
  • Motorola T730
  • Motorola V60c
  • Motorola V60p
  • Motorola V60s
  • Motorola V120
  • Motorola V260
  • Motorola V265
  • Motorola V276
  • Motorola V325
  • Motorola V325i
  • Motorola V325xi
  • Motorola V710
  • MOTO VU204™
  • MOTO™ W755
  • Motorola W315
  • Motorola W385
  • Moto X™
  • Moto X™ (2.ª gen.)
  • Motorola XOOM™
  • Motorola XOOM™ 4G LTE
  • Moto Z Droid Edition
  • Moto Z Force Droid Edition
  • moto z play
  • moto z2 Play
  • moto z2 Force
  • moto z3

Verizon continúa ofreciendo soporte para otros dispositivos Motorola. Busca tu dispositivo y, a continuación, comienza a solucionar problemas o lee artículos de ayuda.