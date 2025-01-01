|
Dispositivos Motorola que ya no son compatibles
La información que buscas ya no está disponible porque Verizon ya no admite tu dispositivo.
Considera actualizar a un dispositivo más nuevo ingresando a My Verizon. También puedes visitar el sitio de Motorola para obtener ayuda, o visitar la Comunidad de Verizon donde puedes publicar tu pregunta para encontrar respuestas.
Estos dispositivos ya no son compatibles:
- Motorola A840
- Motorola Adventure™ V750
- Motorola Barrage™
- Motorola C333
- Motorola C343
- Motorola Citrus®
- Motorola Devour® con Motoblur
- Motorola moto e4
- Motorola moto e4 gold
- Motorola moto e4 plus™
- Motorola moto e5 Go
- Motorola moto e5 Play
- Motorola moto e6
- Motorola Entice™
- DROID de MOTOROLA
- DROID 2 de MOTOROLA
- DROID 2 GLOBAL de MOTOROLA
- DROID 3 de MOTOROLA
- DROID 4 de MOTOROLA
- DROID BIONIC de MOTOROLA
- DROID MAXX de MOTOROLA
- DROID MAXX 2 de MOTOROLA
- DROID MINI de MOTOROLA
- DROID PRO de MOTOROLA
- DROID R2D2 de MOTOROLA
- DROID RAZR de MOTOROLA
- DROID RAZR HD de Motorola
- DROID RAZR M de MOTOROLA
- DROID RAZR MAXX de MOTOROLA
- DROID RAZR MAXX HD de MOTOROLA
- Droid Turbo de Motorola
- Droid Turbo 2
- DROID ULTRA de MOTOROLA
- DROID X de MOTOROLA
- DROID X2
- DROID XYBOARD 8.2 de MOTOROLA
- DROID XYBOARD 10.1 de MOTOROLA
- Luge™ de Motorola
- Motorola E815
- Motorola Krave ZN4
- Motorola Moto 5G
- Motorola Moto G Play
- Motorola moto g6
- Motorola moto g6 play
- Motorola Q
- Motorola Moto® Q 9c
- Motorola Moto Q music 9m
- Motorola MOTOKRZR K1m
- Motorola MOTORAZR maxx Ve
- Motorola MOTORIZR Z6tv
- Motorola MOTOSLVR L7c
- Motorola Moto ® V65P
- Motorola MOTO® Z6c World Edition (V65P)
- Motorola MOTO® Z6cx World Edition
- Moto E™
- Moto G™
- Motorola Rapture™ VU30
- Motorola RAZR V3c
- Motorola RAZR V3m
- Motorola Rival™
- Motorola T300p
- Motorola T720
- Motorola T730
- Motorola V60c
- Motorola V60p
- Motorola V60s
- Motorola V120
- Motorola V260
- Motorola V265
- Motorola V276
- Motorola V325
- Motorola V325i
- Motorola V325xi
- Motorola V710
- MOTO VU204™
- MOTO™ W755
- Motorola W315
- Motorola W385
- Moto X™
- Moto X™ (2.ª gen.)
- Motorola XOOM™
- Motorola XOOM™ 4G LTE
- Moto Z Droid Edition
- Moto Z Force Droid Edition
- moto z play
- moto z2 Play
- moto z2 Force
- moto z3
Verizon continúa ofreciendo soporte para otros dispositivos Motorola. Busca tu dispositivo y, a continuación, comienza a solucionar problemas o lee artículos de ayuda.