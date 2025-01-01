Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.​​ 

Dispositivos Nokia que ya no tienen asistencia​​ 

La información que buscas ya no está disponible porque Verizon ya no admite tu dispositivo.

Considera actualizar a un dispositivo más nuevo ingresando a My Verizon. También puedes visitar el sitio de Nokia para obtener ayuda o la Comunidad de Verizon, donde puedes publicar tu pregunta para encontrar respuestas.

Estos dispositivos ya no son compatibles:​​ 

  • Nokia 2 V​​ 
  • Nokia 2 V Tella​​ 
  • Nokia 2128i​​ 
  • Nokia 2285​​ 
  • Nokia 2366i​​ 
  • Nokia 2605 Mirage​​ 
  • Nokia 2705 Shade™​​ 
  • Nokia 3589i​​ 
  • Nokia 6015i​​ 
  • Nokia 6205​​ 
  • Nokia 6215i​​ 
  • Nokia 6236i​​ 
  • Nokia 6305i​​ 
  • Nokia 6315i​​ 
  • Nokia 7205 Intrigue​​ 
  • Nokia 7705 Twist​​ 
  • Nokia Lumia 822​​ 
  • Nokia Lumia 928​​ 
  • Nokia Lumia 2520​​ 
  • Nokia Lumia Icon​​ 

Verizon sigue ofreciendo asistencia para otros dispositivos Nokia. Busca tu dispositivo y, a continuación, comienza a solucionar problemas o lee artículos de ayuda.​​ 