Dispositivos Nokia que ya no tienen asistencia​​ 

La información que buscas ya no está disponible porque Verizon ya no admite tu dispositivo.
Considera actualizar a un dispositivo más nuevo ingresando a My Verizon. También puedes visitar el sitio de Nokia para obtener ayuda o la Comunidad de Verizon, donde puedes publicar tu pregunta para encontrar respuestas.
Estos dispositivos ya no son compatibles:
Verizon sigue ofreciendo asistencia para otros dispositivos Nokia. Busca tu dispositivo y, a continuación, comienza a solucionar problemas o lee artículos de ayuda.