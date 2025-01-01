Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.

Dispositivos Samsung que ya no son compatibles

La información que buscas ya no está disponible porque Verizon ya no admite tu dispositivo.

Considera actualizar a un dispositivo más nuevo ingresando a My Verizon. También puedes visitar el sitio de Samsung para obtener ayuda o la Comunidad de Verizon, donde puedes publicar tu pregunta para encontrar respuestas.

Estos dispositivos ya no son compatibles:

  • Extensor de red 3G Samsung
  • Samsung Alias™
  • Samsung Alias™ 2
  • Samsung ATIV Odyssey™
  • Samsung ATIV SE™
  • Samsung Brightside™
  • Samsung Continuum™
  • Samsung Convoy™
  • Samsung Convoy™ 2
  • Samsung Convoy™ 3
  • Samsung Convoy® 4
  • DROID CHARGE de SAMSUNG
  • Samsung Fascinate™
  • Samsung FlipShot®
  • Samsung Galaxy A11
  • Samsung Galaxy Book
  • Samsung Galaxy Book2
  • Samsung Galaxy Camera®
  • Samsung Galaxy Core Prime™
  • Samsung Galaxy Gear
  • Samsung Galaxy Gear Fit
  • Samsung Galaxy Gear Live
  • Samsung Galaxy Gear S2
  • Samsung Galaxy Gear S2 classic
  • Samsung Galaxy™ Legend™
  • Samsung Galaxy Nexus
  • Samsung Galaxy Note 10.1
  • Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
  • Samsung Galaxy Note® II
  • Samsung Galaxy Note® 3
  • Samsung Galaxy Note® 4
  • Samsung Galaxy Note5
  • Samsung Galaxy Note® Edge
  • Samsung Galaxy Note® Pro
  • Samsung Galaxy S® III
  • Samsung Galaxy S® III mini
  • Samsung Galaxy S® 4
  • Samsung Galaxy S® 4 mini
  • Samsung Galaxy S® 5
  • Samsung Galaxy S6 edge+
  • Samsung Galaxy Stellar™
  • Samsung Galaxy Stratosphere™
  • Samsung Galaxy Stratosphere™ II
  • Samsung Galaxy Tab® (SCH-i800)
  • Samsung Galaxy Tab® (7.7)
  • Samsung Galaxy Tab® (10.1)
  • Samsung Galaxy Tab® 2 (10.1)
  • Samsung Galaxy Tab® 4 (8.0)
  • Samsung Galaxy Tab® 4 (10.1)
  • Samsung Galaxy Tab S 10.5
  • Samsung Galaxy Tab S2
  • Samsung Galaxy View
  • Samsung Gear S®
  • Samsung Gem®
  • Samsung Gleam®
  • Samsung Glyde™
  • Samsung Gusto®
  • Samsung Gusto® 2
  • Samsung Gusto® 3
  • Samsung Haven™
  • Samsung Illusion™
  • Samsung Intensity®
  • Samsung Intensity® II
  • Samsung Intensity™ III
  • Samsung Galaxy J1™
  • Samsung Galaxy J3™ Eclipse
  • Samsung Galaxy J3™ Mission
  • Samsung Galaxy J7™
  • Samsung Galaxy J7™ V
  • Samsung Galaxy J7™ de 2 generación
  • Samsung Galaxy J7™ V de 2 generación
  • Hotspot móvil 4G LTE SCH-LC11 Jetpack® de Samsung
  • Samsung Juke
  • Samsung Knack™
  • Netbook Samsung N150
  • Samsung Omnia®
  • Samsung Omnia® II
  • Samsung Reality™
  • Samsung Renown™
  • Samsung Rogue™
  • Samsung Saga™
  • Samsung SCH-a310
  • Samsung SCH-a530
  • Samsung SCH-a610
  • Samsung SCH-a630
  • Samsung SCH-a650
  • Samsung SCH-a670
  • Samsung SCH-a790
  • Samsung SCH-a795
  • Samsung SCH-a850
  • Samsung SCH-a870
  • Samsung SCH-a890
  • Samsung SCH-a930
  • Samsung SCH-a950
  • Samsung SCH-a970
  • Samsung SCH-a990
  • Samsung SCH-i600
  • Samsung SCH-i700
  • Samsung SCH-i730
  • Samsung SCH-i760
  • Samsung SCH-i830
  • Samsung SCH-n330
  • Samsung SCH-u340
  • Samsung SCH-u370
  • Samsung SCH-u410
  • Samsung SCH-u430
  • Samsung SCH-u540
  • Samsung SCH-u550
  • Samsung SCH-u620
  • Samsung Smooth™
  • Samsung Sway™
  • Samsung Trance™

Verizon sigue ofreciendo asistencia para otros dispositivos Samsung. Busca tu dispositivo y, a continuación, comienza a solucionar problemas o lee artículos de ayuda.