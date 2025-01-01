|
Dispositivos Samsung que ya no son compatibles
La información que buscas ya no está disponible porque Verizon ya no admite tu dispositivo.
Considera actualizar a un dispositivo más nuevo ingresando a My Verizon. También puedes visitar el sitio de Samsung para obtener ayuda o la Comunidad de Verizon, donde puedes publicar tu pregunta para encontrar respuestas.
Estos dispositivos ya no son compatibles:
- Extensor de red 3G Samsung
- Samsung Alias™
- Samsung Alias™ 2
- Samsung ATIV Odyssey™
- Samsung ATIV SE™
- Samsung Brightside™
- Samsung Continuum™
- Samsung Convoy™
- Samsung Convoy™ 2
- Samsung Convoy™ 3
- Samsung Convoy® 4
- DROID CHARGE de SAMSUNG
- Samsung Fascinate™
- Samsung FlipShot®
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy Book
- Samsung Galaxy Book2
- Samsung Galaxy Camera®
- Samsung Galaxy Core Prime™
- Samsung Galaxy Gear
- Samsung Galaxy Gear Fit
- Samsung Galaxy Gear Live
- Samsung Galaxy Gear S2
- Samsung Galaxy Gear S2 classic
- Samsung Galaxy™ Legend™
- Samsung Galaxy Nexus
- Samsung Galaxy Note 10.1
- Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
- Samsung Galaxy Note® II
- Samsung Galaxy Note® 3
- Samsung Galaxy Note® 4
- Samsung Galaxy Note5
- Samsung Galaxy Note® Edge
- Samsung Galaxy Note® Pro
- Samsung Galaxy S® III
- Samsung Galaxy S® III mini
- Samsung Galaxy S® 4
- Samsung Galaxy S® 4 mini
- Samsung Galaxy S® 5
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Galaxy Stellar™
- Samsung Galaxy Stratosphere™
- Samsung Galaxy Stratosphere™ II
- Samsung Galaxy Tab® (SCH-i800)
- Samsung Galaxy Tab® (7.7)
- Samsung Galaxy Tab® (10.1)
- Samsung Galaxy Tab® 2 (10.1)
- Samsung Galaxy Tab® 4 (8.0)
- Samsung Galaxy Tab® 4 (10.1)
- Samsung Galaxy Tab S 10.5
- Samsung Galaxy Tab S2
- Samsung Galaxy View
- Samsung Gear S®
- Samsung Gem®
- Samsung Gleam®
- Samsung Glyde™
- Samsung Gusto®
- Samsung Gusto® 2
- Samsung Gusto® 3
- Samsung Haven™
- Samsung Illusion™
- Samsung Intensity®
- Samsung Intensity® II
- Samsung Intensity™ III
- Samsung Galaxy J1™
- Samsung Galaxy J3™ Eclipse
- Samsung Galaxy J3™ Mission
- Samsung Galaxy J7™
- Samsung Galaxy J7™ V
- Samsung Galaxy J7™ de 2.ª generación
- Samsung Galaxy J7™ V de 2.ª generación
- Hotspot móvil 4G LTE SCH-LC11 Jetpack® de Samsung
- Samsung Juke
- Samsung Knack™
- Netbook Samsung N150
- Samsung Omnia®
- Samsung Omnia® II
- Samsung Reality™
- Samsung Renown™
- Samsung Rogue™
- Samsung Saga™
- Samsung SCH-a310
- Samsung SCH-a530
- Samsung SCH-a610
- Samsung SCH-a630
- Samsung SCH-a650
- Samsung SCH-a670
- Samsung SCH-a790
- Samsung SCH-a795
- Samsung SCH-a850
- Samsung SCH-a870
- Samsung SCH-a890
- Samsung SCH-a930
- Samsung SCH-a950
- Samsung SCH-a970
- Samsung SCH-a990
- Samsung SCH-i600
- Samsung SCH-i700
- Samsung SCH-i730
- Samsung SCH-i760
- Samsung SCH-i830
- Samsung SCH-n330
- Samsung SCH-u340
- Samsung SCH-u370
- Samsung SCH-u410
- Samsung SCH-u430
- Samsung SCH-u540
- Samsung SCH-u550
- Samsung SCH-u620
- Samsung Smooth™
- Samsung Sway™
- Samsung Trance™
Verizon sigue ofreciendo asistencia para otros dispositivos Samsung. Busca tu dispositivo y, a continuación, comienza a solucionar problemas o lee artículos de ayuda.