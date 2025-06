Trae tu teléfono 1:

Consulta la compatibilidad del teléfono

Planes 5G Unlimited seleccionados (One Unlimited para iPhone, 5G Play More, 5G Do More o 5G Get More)

Agrega una línea secundaria y elige uno de los siguientes smartphones elegibles2 por nuestra cuenta:

iPhone 13 mini (solo de 128 GB), iPhone 12 (solo 64 GB), iPhone SE (solo 64 GB), Samsung Galaxy S20 FE 5G UW, Motorola g pure, Samsung Galaxy A03s, Motorola G Power

Agrega ciertos planes 5G Unlimited

Oferta válida hasta el 4/5/23.

1 Recibe un crédito promocional de hasta $504 ($180 con Welcome Unlimited, $360 con 5G Start o $504 con los planes 5G Do More, 5G Play More, 5G Get More o One Unlimited para iPhone [los planes Welcome Unlimited y One Unlimited para iPhone no se pueden combinar con otros planes Unlimited; todas las líneas de la cuenta deben estar en sus respectivos planes]) al agregar una línea de smartphone nueva con tu propio smartphone 4G/5G en un plan pospago elegible entre el 2/10/23 y el 4/5/23. El crédito promocional se aplica durante 36 meses; los créditos promocionales terminan si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad.

2 Se requiere la compra de $599.99 con plan de pago del dispositivo o al precio total de venta al público con una línea de smartphone nueva en los planes One Unlimited para iPhone (todas las líneas en la cuenta deben estar en el plan), 5G Start, 5G Do More, 5G Play More o 5G Get More. Menos un crédito promocional de $599.99 aplicado durante 36 meses; el crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad; 0% APR.