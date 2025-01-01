Verizon Fios vs. Optimum
A diferencia de la red de cable de Optimum, el servicio de internet de Verizon Fios es rápido y funciona en una red 100% fibra óptica.
No te conformes con velocidades de carga por cable más lentas
100% fibra óptica, 100% fenomenal
Las velocidades de carga de Fios son rápidas, para que puedas realizar presentaciones y videollamadas con facilidad.Descubre más
Obtén hasta 880 Mbps vs. 35 Mbps
Las velocidades máximas de carga de Fios 1 Gig superan las que obtienes de la competencia.Explora los planes Fios
Obtén hasta 500 Mbps vs. 100 Mbps
El servicio de Internet de 500 Mbps de Fios te ofrece velocidades de carga de 500 Mbps.Ve disponibilidad
Aquí te contamos por qué te encantará Fios
Precio fijo garantizado por 3 años
Clientes
nuevos y existentes
Precio
con todo incluido
Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
Más formas
de ahorrar
Ahorra 45% en el mejor entretenimiento
Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial