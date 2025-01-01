Verizon Fios vs. Spectrum
A diferencia de la red de cable de Spectrum, el servicio de internet de Verizon Fios es rápido y funciona en una red 100% fibra óptica.
Velocidades de carga de Fios vs. Spectrum
Las velocidades de carga de Fios son rápidas, para que puedas realizar presentaciones y videollamadas con facilidad.
Obtén hasta 880 Mbps vs. 35 Mbps
Las velocidades máximas de carga de Fios 1 Gig superan las que obtienes de la competencia.
Obtén hasta 500 Mbps vs. 100 Mbps
El servicio de Internet de 500 Mbps de Fios te ofrece velocidades de carga de 500 Mbps.
Aquí te contamos por qué te encantará Fios
Precio fijo garantizado por 3 años
Clientes
nuevos y existentes
Precio
con todo incluido
Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
Más formas
de ahorrar
Ahorra un 40% en el mejor servicio de streaming con tus beneficios de Verizon
Ahorra $15 al mes al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial
|
Verizon Fios
|
Charter Spectrum
|
Red 100% fibra óptica
|
Red 100% fibra óptica
Sí
|
Vaciar
|
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps
|
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
|
Vaciar
|
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido
|
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido
Sí
|
Vaciar
|
Extensor Wi-Fi para toda la casa
|
Extensor Wi-Fi para toda la casa
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
|
Vaciar
|
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
|
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen
Sí
|
Vaciar
|
Garantía de precio por 5 años
|
Garantía de precio por 5 años
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig
|
Vaciar