Verizon Fios vs. Spectrum​​ 

A diferencia de la red de cable de Spectrum, el servicio de internet de Verizon Fios es rápido y funciona en una red 100% fibra óptica.​​ 

No te conformes con velocidades de carga por cable más lentas​​ 

Aquí te contamos por qué te encantará Fios​​ 

Precio fijo garantizado por 3 años​​ 

Clientes
nuevos y existentes ​​ 

Precio
con todo incluido​​ 

Sin cargos ocultos,
cargos por equipo
ni límites de datos
​​ 

Más formas
de ahorrar​​ 

Ahorra un 40% en el mejor servicio de streaming​​  con tus beneficios de Verizon​​ 

Ahorra $15 al mes​​  al combinar tu servicio móvil y el de internet residencial​​ 

Verizon Fios vs. Charter Spectrum​​ 

Verizon Fios​​ 

Charter Spectrum​​ 

Red 100% fibra óptica​​ 
Sí​​ 
Velocidades de carga de hasta 880 Mbps​​ 
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig​​ 
Alquiler de router Wi-Fi 6 incluido​​ 
Sí​​ 
Extensor Wi-Fi para toda la casa​​ 
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig​​ 
Los descuentos de Mobile + Home Discount que no vencen​​ 
Sí​​ 
Garantía de precio por 5 años​​ 
Incluido con un plan de 1 o 2 Gig​​ 
Con Fios, las cosas son diferentes.​​ 

100% fibra óptica, 100% fenomenal.​​ 

Ve disponibilidad​​ 