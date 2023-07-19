Una experiencia de juego óptima comienza por el sistema.

Los jugadores quieren disfrutar de la mejor experiencia posible cuando juegan, y esto a menudo se reduce al tipo de configuración con la que lo hacen. En los videojuegos, incluso un sistema con algunos buenos elementos puede ofrecer un rendimiento inferior y dificultar la inmersión en el juego si no se optimizan todos los aspectos. Si bien crear un espacio para videojuegos de alta calidad puede llevar mucho tiempo, también puede ser una inversión muy valiosa. El placer y la emoción de jugar dependen de un buen equipo y de una conexión rápida a internet: ambos ayudan a reducir el lag y mejoran los tiempos de respuesta durante el juego, lo que permite centrarse más completamente en los objetivos del juego. Además, incorporar a tu sistema accesorios para videojuegos bien fabricados y que ofrezcan apoyo puede reducir el riesgo de lesiones ergonómicas y ayudarte a estar más cómodo durante sesiones de juego prolongadas. Sin embargo, no todas las piezas de hardware o software de alta calidad se adaptan correctamente a todas las configuraciones. Los elementos exactos que necesitarás variarán en función del equipo que ya tengas a mano, del tipo de juego que prefieras y de tu proveedor de servicios de internet (ISP). La capacidad de tu proveedor de servicios de internet para ofrecerte un servicio de calidad tendrá un gran impacto en tu actividad de juego, por lo que vale la pena analizar tu plan de internet para asegurarte de que realmente te proporcione todo lo que necesitas.

Cómo optimizar tu servicio de internet para videojuegos La calidad de la conexión de red en tu casa es un componente fundamental de tu espacio para videojuegos. Para jugar con un rendimiento pleno, generalmente se necesita una conexión confiable a internet de alta velocidad, ya que una conexión lenta o inestable puede provocar un lag más elevado, un tiempo de respuesta irregular y la pérdida de fotogramas. La recomendación mínima de velocidad para juegos en internet es de unos 3 megabits por segundo (Mbps) para descargas y de 1 Mbps para cargas. Sin embargo, es posible que prefieras velocidades de entre 20 y 25 Mbps si tienes familiares o compañeros de habitación que podrían jugar simultáneamente en tu domicilio. Desde luego, quizá prefieras optar por un nivel de Mbps más alto (posiblemente mucho más alto) si realizas muchas actividades intensivas en línea. Recuerda que una unidad familiar promedio utiliza muchos dispositivos conectados a internet al mismo tiempo, y no solo para jugar. Si quieres saber qué velocidades de internet vas a necesitar realmente, ten en cuenta todos los dispositivos que utilizarán los usuarios y el nivel de uso que tendrán en simultáneo. Usa una conexión con cable cuando sea posible Siempre que sea posible, el uso de una conexión a internet por cable, como Ethernet, puede ayudar a mejorar la experiencia de juego. Las conexiones por cable ofrecen velocidades más rápidas y una latencia menor que el Wi-Fi, lo que puede ayudar a reducir problemas como las interrupciones durante el juego y las mecánicas de balanceo. Además, la calidad de una conexión por cable no fluctúa en función de la intensidad de la señal como ocurre con el Wi-Fi, lo cual te permite disfrutar de juegos en línea y mantener una conexión estable al mismo tiempo. Al configurar una conexión por cable, asegúrate de utilizar un equipo de cableado moderno; muchos cables Ethernet antiguos pueden no ser compatibles con dispositivos más recientes, lo cual podría impedir la conexión. Antes de comprar un cable Ethernet para videojuegos, es importante que te asegures de que se adapte a todos los dispositivos que piensas utilizar en tu red o de tener los adaptadores necesarios para que encaje. Wi-Fi Aunque no es tan confiable como Ethernet en todos los casos, es posible que el Wi-Fi siga siendo la mejor opción para algunos sistemas de videojuegos debido a su alcance y versatilidad. Al usar Wi-Fi para jugar, asegúrate de que la señal sea lo más intensa y constante posible. Como la velocidad de una conexión inalámbrica depende de la intensidad de la señal, tendrás que asegurarte de que el router esté bien ubicado para que envíe una señal potente a tu zona de juego. Lo ideal es que el router tenga una línea de visión directa con todos los dispositivos que quieras conectar. No debe colocarse cerca de obstáculos que puedan dificultar la señal, como estanterías, electrodomésticos y muebles. Al configurar una red Wi-Fi para videojuegos, también es fundamental elegir el mejor canal Wi-Fi para tu ancho de banda. Los routers modernos pueden "sintonizarse" en distintos canales diseñados para adaptarse a diferentes bandas, algunas de las cuales contienen más tráfico que otras. Cambiar el router a un canal menos utilizado de tu banda puede ayudar a acelerar la conexión al reducir la cantidad de dispositivos que compiten por tu espacio aéreo. Si tu señal es lenta o irregular cuando juegas, tal vez te resulte útil desactivar el Wi-Fi para otros dispositivos de tu red. Aunque no los estés usando activamente, los dispositivos con Wi-Fi activado, como smartphones y tablets, pueden consumir ancho de banda por el simple hecho de estar conectados. Desactivar el Wi-Fi en estos dispositivos mientras juegas puede ayudar a mejorar la velocidad de tu conexión al liberar ancho de banda adicional. 5G Según tus necesidades de rendimiento y el tipo de videojuegos que desees usar, es posible que te convenga actualizar la conexión de tu hogar a una red Wi-Fi 5G si es posible. Como la red 5G se amplía constantemente para cubrir más zonas, los proveedores como Verizon pueden ofrecer velocidades significativamente mejores y menor latencia que otras redes. Por eso, la tecnología 5G es ideal para videojuegos competitivos en línea, streaming en vivo y en directo, descarga de archivos y otras aplicaciones con uso intensivo de datos, como videojuegos de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV).

Videojuegos para PC o videojuegos para consolas Entre jugadores de todo el mundo se debate si la mejor experiencia de juego es la que ofrecen las PC o las consolas. La verdad es que ambas son opciones excelentes, pero por motivos diferentes. Mientras que las PC son altamente personalizables y pueden modificarse y actualizarse para ejecutar juegos con las especificaciones más elevadas, las consolas modernas ofrecen una facilidad de uso mediante la tecnología "Conéctalo y listo" (Plug & Play) y pueden competir con algunos de los modelos de PC de alta gama. Si estás pensando en invertir en una computadora para videojuegos, consulta nuestra guía completa sobre el equipo ideal para videojuegos de PC. Por otro lado, si eres un jugador de consola competitivo en busca de las mejores opciones de equipo, mira a continuación lo que tenemos para ti.

Las mejores opciones de equipo para jugadores de consola Al igual que otros tipos de dispositivos para videojuegos, las consolas tienen sus propias ventajas y desventajas. Las consolas son ecosistemas cerrados. Esto significa que tienen pocos o ningún ajuste personalizable en comparación con las PC, pero son más fáciles de configurar y pueden ofrecer una experiencia de juego más fluida desde el primer momento, lo que las convierte en la opción ideal para muchas personas. Al buscar estos dispositivos, es fundamental tener en cuenta el tipo de consola que tienes en casa al comprar, ya que es posible que los accesorios para Xbox no sean compatibles con consolas PlayStation y viceversa. Esto te ayudará a maximizar el rendimiento de tu consola y te evitará la molestia de devolver algo que acabas de comprar. Hay varios aspectos que debes tener en cuenta si buscas la mejor experiencia con consolas de videojuegos, y la mayoría se clasifican en dos categorías principales: accesorios y servicios de suscripción. Accesorios indispensables para videojuegos Para disfrutar de una mejor experiencia con consolas de videojuegos, debes tener el hardware indicado, además de la propia consola. Hay varios accesorios que todos los jugadores de consolas deben tener a mano para mejorar su juego. Audífonos con micrófono Si tienes unos buenos audífonos con micrófono, podrás disfrutar de una experiencia más inmersiva con las consolas de videojuegos y mejorar tu rendimiento en el juego competitivo. Los audífonos con micrófono pueden ser particularmente útiles para los juegos multijugador en línea, ya que permiten que te comuniques con otros jugadores de manera más efectiva y reducen las distracciones causadas por el ruido de fondo que hay en tu casa. La mayoría de los audífonos con micrófono para videojuegos son sumamente versátiles y se pueden usar con diferentes consolas. Altavoces Si quieres oír la dirección exacta de donde vienen los pasos de tu enemigo o disfrutar de notas orquestales y efectos de sonido de alta fidelidad, te conviene buscar unos altavoces decentes. Para las consolas de videojuegos, es probable que estés buscando soluciones de entretenimiento en el hogar que se pueden usar con el televisor, como una barra de sonido. Sillas para videojuegos Para lograr la ergonomía adecuada durante las largas sesiones de juego, piensa en una silla fabricada especialmente para jugadores. Puedes pedir tu propia silla personalizada, con bordados y combinaciones de colores exclusivos, que proporcionará apoyo lumbar y te mantendrá cómodo mientras juegas. Controles Los jugadores de consola utilizarán principalmente un control para navegar por los menús y jugar, y la mayoría de las consolas vienen con un control único. Sin embargo, siempre es recomendable tener uno o dos controles de más, por si el que estás usando deja de funcionar en medio del juego o si quieres jugar con otras personas. Algunas consolas incluso ofrecen controles de estilo "profesional", con palancas traseras y botones adicionales para juegos de precisión. Además, incluso puedes conseguir controles especializados diseñados para usarse con determinados juegos, como un volante para juegos de carreras, para mejorar aún más tu experiencia. También puedes buscar agarres adicionales para que tus controles sean más cómodos de sujetar, o fundas para personalizar su estética a tu gusto. Estaciones de carga Una estación de carga es un dispositivo especializado, independiente de la consola, que puedes utilizar para cargar tus controles inalámbricos. Estos dispositivos te permiten cargar una mayor cantidad de controles en simultáneo y pueden ayudarte a reducir el desgaste del puerto USB de la consola con el paso del tiempo. Las estaciones de carga se fabrican para adaptarse a consolas específicas, de manera que el dispositivo que compres debe ser compatible con la consola que tienes en casa. Soportes verticales Aunque algunas consolas nuevas están pensadas para colocarse en posición vertical, los modelos más antiguos están diseñados para ubicarse en posición horizontal. Usa una base especializada para posicionar la consola en vertical, mantener la zona de juego organizada y ahorrar espacio vital en las estanterías. Accesorios estéticos Es posible que algunos accesorios no influyan en el juego, pero pueden transformar tu espacio de juego y sumar diversión a tu experiencia. Considera la posibilidad de adquirir tiras de luz LED que cambien de color mientras juegas o un kit de retroiluminación para colocar detrás de la pantalla. Servicios de suscripción Además del hardware, varios servicios de suscripción de pago mejoran tu experiencia con consolas de videojuegos. Estos servicios pueden ampliar la funcionalidad de tu consola y darte acceso a una mayor cantidad de juegos: Game Pass : Game Pass es un servicio de suscripción mensual ofrecido por Microsoft que proporciona a los usuarios acceso a una biblioteca rotativa de juegos, así como a servicios premium como Xbox Live Gold y EA Play. Game Pass está disponible para jugadores de consola y de PC. Los usuarios de Xbox también pueden optar por comprar un paquete Xbox All Access más completo, que incluye la Xbox de última generación junto con 24 meses de Game Pass Ultimate.

: Game Pass es un servicio de suscripción mensual ofrecido por Microsoft que proporciona a los usuarios acceso a una biblioteca rotativa de juegos, así como a servicios premium como Xbox Live Gold y EA Play. Game Pass está disponible para jugadores de consola y de PC. Los usuarios de Xbox también pueden optar por comprar un paquete Xbox All Access más completo, que incluye la Xbox de última generación junto con 24 meses de Game Pass Ultimate. PS Plus: PlayStation Plus es un servicio de suscripción mensual ofrecido por Sony para las consolas PlayStation. Al igual que Game Pass, los usuarios de PS Plus pagan una suscripción mensual que les da acceso a una selección de títulos de PlayStation que va cambiando constantemente. Por lo general, se necesita al menos una suscripción de nivel básico o "esencial" a PS Plus para jugar a la mayoría de los juegos en línea de PlayStation, excepto para algunos títulos gratuitos. Sin embargo, Sony también ofrece dos suscripciones PS Plus de nivel superior que dan acceso a un catálogo de títulos más amplio. Estos servicios son muy versátiles, ya que te dan la libertad de cancelar o cambiar de plan si lo deseas. Además, los usuarios de consolas también pueden elegir entre distintos servicios de suscripción multimedia, como Netflix, ESPN+ y Hulu.

Hay varias herramientas específicas que los jugadores pueden utilizar para mejorar su experiencia y maximizar la eficiencia de sus dispositivos. Cada una de ellas ofrece sus propias funciones y beneficios únicos: Game Boosters Los Game Boosters son aplicaciones de software que utilizan información basada en datos para ayudarte a optimizar tu dispositivo. Estos programas recopilan datos de temperatura y memoria del dispositivo mientras juegas, y utilizan la información de estos datos para ajustar la configuración automáticamente y así ofrecer una experiencia óptima. Los Game Boosters también te permiten limitar y/o filtrar los tipos de notificaciones que recibes mientras juegas, lo cual puede ayudarte a mantener la concentración. Herramientas de control de rendimiento Hay varias aplicaciones diferentes que puedes usar para controlar el rendimiento de tus dispositivos de juego: Contadores de FPS : La velocidad de fotogramas de un dispositivo, que normalmente se mide en fotogramas por segundo (FPS), es una métrica común asociada al rendimiento de los videojuegos. Si tu velocidad de fotogramas es demasiado baja, puede generar problemas como latencia. Los contadores de FPS controlan la velocidad de los fotogramas a lo largo del tiempo y esto puede ayudarte a identificar problemas de lag y sus causas.

: La velocidad de fotogramas de un dispositivo, que normalmente se mide en fotogramas por segundo (FPS), es una métrica común asociada al rendimiento de los videojuegos. Si tu velocidad de fotogramas es demasiado baja, puede generar problemas como latencia. Los contadores de FPS controlan la velocidad de los fotogramas a lo largo del tiempo y esto puede ayudarte a identificar problemas de lag y sus causas. CPU y controladores de CPU: Estos programas pueden proporcionarte una visión general del rendimiento y el estado de tu sistema. Estos programas hacen un seguimiento de ciertas métricas como la temperatura, la velocidad de ventiladores, las corrientes, el voltaje y las velocidades de carga. Los programas como estos pueden ayudarte a identificar cualquier problema con tus dispositivos o aplicaciones de juego en menos tiempo y obtener un diagnóstico más preciso. Steam y otros mercados virtuales Los mercados virtuales son un recurso valioso y una forma divertida de comprar juegos y otros contenidos en línea, como servicios adicionales, DLC, bandas sonoras de juegos y aplicaciones relacionadas con los videojuegos. Algunos mercados, como Steam, que es muy popular, también tienen funciones de comunicación a través de las redes sociales que te permiten formar grupos en línea y compartir información con otros jugadores. Además de Steam, algunos de los mercados virtuales más populares para jugadores son GOG.com, The Humble Store, Itch.io, Green Man Gaming, The Epic Games Store y la tienda de Microsoft. Estos mercados son sumamente convenientes, ya que te permiten descargar los títulos comprados al instante y acceder a ellos en cualquier momento a través de una biblioteca virtual.

Espacios destinados a videojuegos para RV y RA En comparación con los medios de juego más establecidos, los videojuegos de RA (realidad aumentada) y RV (realidad virtual) tienen consideraciones muy particulares en cuanto al rendimiento. Los productos de RV y RA ayudan a crear una experiencia inmersiva y divertida para los jugadores. Necesitarás varias cosas para optimizar tu espacio para videojuegos de RV o RA: Funcionalidad y espacio físico Un espacio funcional destinado a videojuegos para RV o RA es muy distinto a un espacio para otro tipo de consolas. Una de las prioridades más importantes es contar con espacio físico para poder moverte durante el juego. Antes de empezar a jugar, asegúrate de que no haya desorden en el suelo y aparta los muebles. Además, el exceso de luz solar puede afectar negativamente al seguimiento durante los videojuegos para RV, por lo que la habitación que elijas debe tener luz solar mínima o cortinas gruesas que te permitan oscurecer la zona de juego. Estaciones de base Las estaciones de base rastrean la ubicación del visor para juegos de RV y los controles mientras juegas para crear una experiencia inmersiva a escala de sala. Las estaciones de base bien ubicadas pueden mejorar los tiempos de respuesta y contribuir a que la experiencia de RV se adapte al tamaño del ambiente en el que te encuentres. Si piensas moverte por la habitación con el visor para juegos puesto, necesitarás cuatro estaciones de base para disfrutar de una experiencia óptima y segura. Por lo general, dos estaciones son suficientes para el juego de RV estático. Las estaciones de base deben colocarse en esquinas opuestas de la habitación e inclinadas hacia ti. Lo ideal es colocarlas a gran altura sobre el nivel del suelo; esto se puede hacer con soportes de pared o soportes plegables. Almacenamiento de cables Mantener los cables alejados del juego durante la partida es otro desafío frecuente para los jugadores de RV y RA. Los cables desordenados son más vulnerables a los daños y podrían hacer que tropieces, pero la instalación de un sistema de administración de cables de RV en tu casa puede ayudarte a evitar este problema. Estos sistemas utilizan ganchos instalados en el techo para mantener los cables elevados y fuera del camino, y poleas para garantizar que nunca te quedes sin margen de maniobra. Almacenamiento Existen varias formas distintas de almacenar tu equipo de RV correctamente cuando no está en uso. Los visores para juegos de RV por lo general se pueden guardar de forma segura en la caja original, ya que estas cajas están diseñadas especialmente para su forma única. Si quieres tenerlos a mano y listos para usar, los visores también se pueden guardar en un estante o sobre una base, pero es importante que estén lejos de lugares de mucho tránsito en la casa. Si tienes previsto viajar con el visor para juegos, tal vez sea más fácil comprar un estuche diseñado para eso. Estos estuches están diseñados para facilitar el transporte y suelen venir con compartimentos adicionales para guardar los cables y accesorios.

Consejos para la configuración de videojuegos móviles Si bien los videojuegos móviles son más convenientes y accesibles para muchas personas, varios factores pueden limitar su rendimiento, tales como el poder de procesamiento de tu dispositivo móvil y el tamaño de tu plan de datos. Por suerte, los juegos móviles y los accesorios para videojuegos móviles están avanzando cada vez más y constantemente ofrecen mejoras en los gráficos y el juego. Si quieres aprovechar tu dispositivo al máximo y disfrutar de la mejor experiencia de videojuegos móviles, hay varios pasos que puedes seguir. Maximizar el rendimiento Conocer los factores que afectan el rendimiento y tomar las medidas adecuadas para mitigarlos puede ayudarte a evitar el lag y las velocidades de juego lentas. Desactivar notificaciones Aunque muchos juegos móviles no muestran notificaciones durante el juego, es posible que sí veas algunas (como las llamadas telefónicas). Desactivar las notificaciones cuando juegas puede ayudarte a mantener la concentración y a jugar sin interrupciones. Liberar almacenamiento Si bien los juegos móviles han avanzado muchísimo en los últimos años, también consumen muchos datos y ocupan más espacio en los dispositivos móviles. Si el almacenamiento de tu dispositivo está sobrecargado, puede afectar el funcionamiento de tus juegos y aplicaciones. Eliminar los archivos que no usas de tu dispositivo y almacenarlos en la nube puede ayudarte a ejecutar mejor los juegos y a liberar espacio para otros juegos que desees descargar en el futuro. Modo de ahorro de batería Los videojuegos móviles también pueden consumir bastante batería de tu dispositivo. Activar el modo de ahorro de batería en tu teléfono o tablet mientras juegas puede prolongar la duración de la batería, ya que se reducirá el consumo de datos en segundo plano y se desactivarán funciones que consumen mucha energía como los servicios de ubicación. Si bien esto puede influir en los efectos visuales como el brillo, el modo de ahorro de batería no necesariamente afectará tu experiencia con los videojuegos móviles. 5G Al igual que ocurre con los juegos de consola, una conexión a internet 5G puede mejorar considerablemente la experiencia con tus videojuegos y aplicaciones móviles en línea al reducir la latencia y el lag. A medida que haya más redes y smartphones 5G disponibles, también permitirán a los desarrolladores crear juegos más detallados e inmersivos para dispositivos móviles, incluso juegos de RA y RV. Mejora tu experiencia de juego Aunque los smartphones por sí solos pueden tener dificultades para ofrecer el mismo nivel de inmersión que las consolas o las PC, varios accesorios para videojuegos móviles pueden ayudarte a crear una experiencia de videojuego móvil igual de atractiva: Controles acoplables Si te gustan los videojuegos móviles, pero no te gusta jugar en la pantalla táctil de tu teléfono o tablet, tal vez te convenga comprar un control acoplable. Es un dispositivo remoto portátil que se parece al control de una consola o el ratón y el teclado de una computadora. Se pueden conectar a tu smartphone o tablet y usar para controlar juegos y aplicaciones móviles. Fundas de refrigeración El sobrecalentamiento de los teléfonos es algo habitual entre los jugadores ávidos de móviles. El sobrecalentamiento frecuente puede causar daños permanentes a la batería de tu dispositivo, pero una funda de refrigeración puede ayudar a reducir este riesgo. Las fundas de refrigeración son dispositivos con ventiladores incorporados que pueden acoplarse a los smartphones para bajar su temperatura. Estos dispositivos vienen con velocidades de ventilador ajustables y termómetros integrados que permiten controlar la temperatura del teléfono durante sesiones de juego prolongadas. Muchas fundas de refrigeración son ajustables, pero aún así solo pueden adaptarse a teléfonos con un determinado rango de ancho. Fundas con batería Las fundas con batería son otra forma eficaz de prolongar la vida útil de tu teléfono. Estos dispositivos se parecen a las fundas normales para smartphones, pero tienen baterías de iones de litio incorporadas que pueden proporcionar al teléfono energía adicional y, al mismo tiempo, protegerlo de posibles daños. Esto puede permitirte jugar más entre cargas y evitar que tu teléfono se apague inesperadamente mientras juegas. Salida de video Un cable de salida de video, a veces llamado adaptador de teléfono a televisor, te permitirá conectar la salida de video de tu smartphone a un televisor a través del puerto HMDI del televisor. Esto te permitirá ver la pantalla de tu teléfono en una pantalla mucho más grande, de manera que tu experiencia de juego sea mucho más inmersiva. Concentradores USB Como su nombre indica, los concentradores USB son dispositivos que amplían la cantidad de puertos USB disponibles en tu teléfono móvil, de manera que permiten conectarlo con más dispositivos al mismo tiempo. Estos puertos se pueden utilizar para conectar el teléfono a otros dispositivos como televisores y computadoras, así como también a accesorios de juego como controles acoplables, lo cual permite personalizar aún más la experiencia de videojuegos móviles. Servicios de suscripción Al igual que existen servicios de suscripción a videojuegos para consolas, también hay suscripciones específicas para usuarios de videojuegos móviles: Apple Arcade Apple Arcade es un servicio de suscripción de entretenimiento ofrecido por Apple, que te permite acceder a un amplio catálogo de juegos en tus dispositivos iOS. También te ofrece la libertad de descargar juegos para jugar en otro momento. Google Play Pass Google Play Pass es un servicio de suscripción de entretenimiento para dispositivos Android. La suscripción a Google Play te permite buscar entre una amplia selección de juegos y aplicaciones móviles, y descargarlos sin ningún costo. Los servicios como estos pueden permitirte descubrir juegos y aplicaciones nuevos, y ahorrarte la molestia de comprar un juego entero cuando quieras probar algo nuevo.

Los mejores consejos para un sistema de videojuegos con poco presupuesto El costo de los juegos y los equipos de juego es uno de los principales factores que impiden a la gente construir sus propios sistemas. Por suerte, los jugadores con presupuesto ajustado pueden optimizar su experiencia sin gastar mucho dinero: Compra hardware y juegos usados : Comprar juegos y equipos de juego usados en lugar de nuevos puede ayudarte a ahorrar dinero sin comprometer la calidad de tu experiencia.

: Comprar juegos y equipos de juego usados en lugar de nuevos puede ayudarte a ahorrar dinero sin comprometer la calidad de tu experiencia. Intercambios : Si tienes juegos antiguos que ya no utilizas, puedes intercambiarlos en algunas tiendas para ayudar a compensar el costo de juegos y equipos nuevos.

: Si tienes juegos antiguos que ya no utilizas, puedes intercambiarlos en algunas tiendas para ayudar a compensar el costo de juegos y equipos nuevos. Busca ofertas en línea : Aunque los juegos más nuevos suelen tener precios elevados, muchos mercados en línea, como Steam, son conocidos en la comunidad de jugadores por sus ofertas anuales. Durante estas ofertas, puedes comprar juegos y aplicaciones populares con importantes descuentos. Planificar tus compras en torno a estos acontecimientos puede ayudarte a reducir tu presupuesto para videojuegos sin sacrificar la posibilidad de elegir.

: Aunque los juegos más nuevos suelen tener precios elevados, muchos mercados en línea, como Steam, son conocidos en la comunidad de jugadores por sus ofertas anuales. Durante estas ofertas, puedes comprar juegos y aplicaciones populares con importantes descuentos. Planificar tus compras en torno a estos acontecimientos puede ayudarte a reducir tu presupuesto para videojuegos sin sacrificar la posibilidad de elegir. Utiliza servicios de suscripción: Aunque exigen el pago de una membresía mensual, los servicios de suscripción a videojuegos como PlayStation Plus y Xbox Game Pass pueden ahorrarte dinero porque te permiten acceder a una gran biblioteca de títulos sin tener que comprar juegos individuales.