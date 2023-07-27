Establecer un presupuesto consiste en crear un plan para administrar tus ingresos y gastos. Es una herramienta fundamental para lograr la estabilidad financiera, pero a su vez puede presentar desafíos. Ajustarse a un presupuesto puede forzar a las personas a tomar decisiones difíciles. Deberás decidir a qué destinar el dinero y dónde guardarlo para usarlo en el futuro.​​

Sin embargo, ahorrar dinero no necesariamente tiene que ser algo complicado. Existe una variedad de formas de ahorrar en los gastos cotidianos, incluso con smartphones y otros dispositivos conectados. La tecnología hace que sea más sencillo controlar los gastos, encontrar descuentos y ahorrar dinero en las compras de todos los días.​​

Cómo ahorrar en gasolina​​ El aumento en los precios de la gasolina puede generar un impacto significativo en tu presupuesto. Particularmente durante los períodos de inflación, los gastos en gasolina pueden agotar lo destinado a otros artículos necesarios contemplados dentro del presupuesto. Para acceder a más soluciones sencillas, también puedes recurrir a aplicaciones para ahorrar dinero. Por ejemplo, GasBuddy te ayuda a encontrar las opciones de gasolina más convenientes en tu área. Waze, una aplicación de navegación popular, también proporciona información sobre los precios de la gasolina en tiempo real.​​ Utiliza el transporte público siempre que puedas​​ Andar en auto no es la única forma de transportarse. Muchas ciudades ofrecen una amplia variedad de opciones de transporte por las que se puede ahorrar dinero en gasolina. Si bien hasta cierto punto implica modificar tu estilo de vida, el transporte público es una opción particularmente económica, ideal para aquellos que viajan todos los días al trabajo. Muchas ciudades ofrecen autobuses durante la mayor parte de la jornada laboral. Puedes encontrar las rutas de los autobuses, los horarios y tarifas en el sitio web de la compañía o en una aplicación móvil. Muchas grandes ciudades también ofrecen transporte en tren, metro o tren ligero. Entregan un servicio rápido y eficiente dentro de áreas urbanas. Puedes pagar tu boleto con una tarjeta inteligente o a través de una aplicación móvil de pago.​​ Usa la navegación inteligente para reducir el tiempo de viaje​​ También puedes ahorrar dinero en gasolina usando navegación inteligente. Muchos smartphones ofrecen datos sobre el tráfico en tiempo real que ayudan a reducir el tiempo del viaje. Esta misma información también ayuda a identificar rutas de transporte más cortas que consuman menos combustible. Estas aplicaciones ofrecen grandes beneficios pero suelen consumir cantidades superiores de datos. La mejor forma de usarlas es con un plan de datos ilimitados. Los datos ilimitados permiten establecer una conexión de GPS constante para identificar las rutas en auto más efectivas donde sea que estés.​​ Cuando puedas, trabaja desde casa​​ Trabajar desde casa (WFH, por sus siglas en inglés) es una excelente forma de ahorrar en gasolina. La opción WFH también evita desplazarse, lo que da más tiempo para prepararse para el resto del día. El trabajo remoto también te ayuda a ahorrar en el mantenimiento de tu vehículo, tarifas de estacionamiento y otros gastos relacionados con el transporte. Sin importar tu situación laboral, puedes comenzar con pequeños pasos para crear una oportunidad de WFH. Si trabajas en una oficina, menciónale el tema a tu jefe. Explícale que te gustaría adoptar la modalidad WFH. Asegúrate de enfatizar que el trabajo remoto también puede resultar beneficioso para los empleadores.​​

Cómo ahorrar en víveres​​ Las provisiones representan un gasto considerable para la mayoría de las familias y todo indica que aumentará en los próximos años. El coste de las provisiones aumentó un 13.5% en 12 meses, el mayor incremento desde 1979. Esto hace aún más importante buscar formas de ahorrar en provisiones y, al mismo tiempo, comprar productos alimenticios saludables y nutritivos.​​ Haz una lista y síguela a rajatabla​​ Ceñirte a tu lista de compras es la mejor manera de no gastar más de la cuenta. Sin una lista de compras, es fácil distraerse con ofertas, promociones especiales y otros artículos que llamen la atención. Para hacer una lista de compras en menos tiempo, puedes recurrir a artefactos tecnológicos como un altavoz inteligente para elaborar la lista del supermercado. Desde ahí, tu altavoz inteligente agrega automáticamente los artículos. Con esta práctica función, puedes acceder a tu lista en cualquier momento y lugar, en la tienda o en casa, sin la necesidad de bolígrafo y papel.​​ Sigue las ofertas​​ Controlar las ofertas también te ayuda a ahorrar en las tiendas. Toma nota de cualquier oferta o promoción en los productos que usas. La tecnología permite identificar y estar al tanto de estas ofertas fácilmente. Muchas aplicaciones de compras de víveres te notifican automáticamente cuando aparecen ofertas en los productos que consumes habitualmente. También puedes utilizar una extensión en tu navegador que te avisa si hay alguna oferta en tus artículos favoritos. Algunas extensiones de navegadores funcionan en forma independiente y encuentran ofertas en productos que no conoces.​​ Guarda cupones físicos​​ Los cupones pueden ser una excelente forma de ahorrar para cualquier situación de compra, pero dónde mejor puedes aprovecharlos es en las tiendas de comestibles. Puedes usarlos para descuentos en lo que se te ocurra, desde alimentos hasta ropa. Los cupones te ayudan a estirar tu presupuesto para compras y así permitirte ahorrar dinero en los productos que sueles comprar. Existen diferentes maneras de encontrar y usar cupones. Algunas empresas te envían cupones por correo o correo electrónico. También puedes recibir cupones a través de aplicaciones móviles como Ibotta y Checkout 51. Los programas de lealtad también les regalan cupones a sus miembros. Por lo general, estos cupones requieren un número de membresía o número telefónico para acceder a tus descuentos.​​

Cómo ahorrar en electricidad​​ Disminuir los gastos de electricidad es otra forma de ahorrar dinero. Lo más importante es que cuando ahorras en electricidad, también reduces tu huella de carbono y contribuyes a frenar los efectos del cambio climático. Ahorrar en electricidad también hace que tu vivienda genere menos desechos y ayuda a preservar tu presupuesto para otros gastos.​​ Utiliza aplicaciones para controlar y reducir el consumo de energía​​ Las aplicaciones móviles pueden ayudarte a controlar conductas para disminuir el consumo de energía. Estas aplicaciones por lo general utilizan el registro y la visualización de datos para mostrarte las áreas en las que puedes ahorrar en electricidad. Ayudan a la gente a comprender sus hábitos de consumo de energía e identificar aspectos para mejorar. Estas son algunas de las aplicaciones que pueden ayudarte a minimizar el consumo de energía:​​ Nest Mobile: Funciona con los sistemas inteligentes de tu hogar para rastrear y reducir el uso de energía.​​

Energy Tracker: Te enseña cómo funcionan las lecturas de tu medidor.​​

LightFinder: Te ayuda a identificar y comprar bombillas ecológicas. Prueba cada una antes de escoger, ya que todas ofrecen diferentes funciones y medidas para ayudarte a cambiar tus hábitos de consumo de electricidad.​​ Verifica que tu casa no tenga fugas de aire​​ Generalmente, las fugas son las responsables de los aumentos en tu factura de electricidad. Incluso una pequeña fuga de aire puede impedir que tu termostato calefaccione o refrigere tu casa en forma óptima. Esto trae como resultado facturas de electricidad altas y temperaturas irregulares dentro de tu casa. Para evitarlo, busque grietas o huecos en las paredes, o entre las paredes y las ventanas. Aplica masilla y cambia los burletes en caso de que estén dañados o deteriorados. Usa guardapolvos en la parte inferior de las puertas para evitar que el aire se escape.​​ Considera adquirir un sistema para hogar inteligente​​ Los sistemas para hogar inteligente pueden ser una manera efectiva de reducir el consumo doméstico de electricidad. A través de una tecnología que automatiza el consumo de energía, con los dispositivos para hogar inteligente puedes descubrir formas de ahorrar dinero. También te ayudan a reducir el impacto que generas en el medio ambiente y fomentan la sostenibilidad. Considera diferentes accesorios al crear tu sistema de hogar inteligente:​​ **Termostatos inteligentes:** Dispositivos que controlan las tecnologías de calefacción y refrigeración de tu hogar para optimizar la temperatura interna.​​

**Enchufes múltiples inteligentes:** Tomacorrientes que apagan tus electrodomésticos cuando estos no están en uso.​​

**Cargadores con paneles solares:** dispositivos electrónicos portátiles que te permiten cargar tu teléfono, tablet, computadora y demás dispositivos con energía solar. Estas funciones de hogar inteligente te ayudan a cuidar el consumo incluso cuando menos consciente estés. Te permiten consumir un nivel de electricidad razonable y los electrodomésticos y dispositivos que no estés utilizando de forma activa se apagan automáticamente.​​