Intercambia o vende tu iPad.

¿Cuánto cuesta mi iPad? El valor depende del modelo, la memoria y el estado de la tablet. Visita www.verizon.com/od/trade-in/ e ingresa la información de la tablet. Ahí te daremos el valor de mercado de esa tablet, o si eres elegible para una promoción, te daremos un valor promocional mayor que el valor de mercado de la tablet

¿Tengo que ser cliente de Verizon para vender mi iPad? No, cualquiera puede visitar el sitio web de Verizon e intercambiar una tablet. Verizon acepta tablets de todos los proveedores de servicio, independientemente de su estado. El valor de la tablet se determina por el modelo, la memoria y el estado, por lo que hay que tener en cuenta que un dispositivo dañado tendrá un valor menor.

¿Cuáles son mis opciones de pago? Para los intercambios con valor de mercado, puedes seleccionar una tarjeta de regalo de Verizon o un crédito de PayPal. Si la tablet es elegible para una promoción de intercambio, el valor se desglosará durante el plazo del contrato del nuevo dispositivo y se deducirá de los pagos de la tablet.

¿Puedo usar el valor de intercambio para comprar un nuevo iPad? Sí, si eres elegible para obtener un crédito instantáneo, puedes usar el valor de tu tablet para el pedido antes de devolver tu tablet (se harán cargos revertidos si no recibimos el dispositivo en el tiempo asignado). Los clientes que no optan por un crédito instantáneo pueden usar el valor cuando reciban el dispositivo.