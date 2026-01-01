Intercambia o vende tu iPad.

Intercambia tu iPad por crédito o
utiliza el valor del intercambio para
una actualización al iPad más nuevo
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para tu próxima actualización.
Respuestas a tus preguntas sobre el intercambio de
iPad de Apple.
El valor depende del modelo, la memoria y el estado de la tablet. Visita www.verizon.com/od/trade-in/ e ingresa la información de la tablet. Ahí te daremos el valor de mercado de esa tablet, o si eres elegible para una promoción, te daremos un valor promocional mayor que el valor de mercado de la tablet
No, cualquiera puede visitar el sitio web de Verizon e intercambiar una tablet. Verizon acepta tablets de todos los proveedores de servicio, independientemente de su estado. El valor de la tablet se determina por el modelo, la memoria y el estado, por lo que hay que tener en cuenta que un dispositivo dañado tendrá un valor menor.
Para los intercambios con valor de mercado, puedes seleccionar una tarjeta de regalo de Verizon o un crédito de PayPal. Si la tablet es elegible para una promoción de intercambio, el valor se desglosará durante el plazo del contrato del nuevo dispositivo y se deducirá de los pagos de la tablet.
Sí, si eres elegible para obtener un crédito instantáneo, puedes usar el valor de tu tablet para el pedido antes de devolver tu tablet (se harán cargos revertidos si no recibimos el dispositivo en el tiempo asignado). Los clientes que no optan por un crédito instantáneo pueden usar el valor cuando reciban el dispositivo.
El proceso de solicitud en línea es rápido y fácil y solo toma unos pocos minutos. El proceso de intercambio en general se completa una vez que Verizon recibe tu tablet usada. Una vez recibido, se inspecciona en pocos días y se envía al cliente un correo electrónico con el valor exacto.