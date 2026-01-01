¿Cuánto cuesta mi iPhone? The value is dependent on the model, memory and condition of the device. Go to www.verizon.com/od/trade-in/ and enter the device info. You will then be given the market value for that device, or if qualified for a promo, you will be given a promo value which is greater than the market value of the device.

¿Tengo que ser cliente de Verizon para vender mi iPhone? No, cualquiera puede visitar el sitio web de Verizon e intercambiar un dispositivo. Verizon acepta dispositivos de todos los proveedores de servicio, independientemente de su estado. El valor del dispositivo se determina por el modelo, la memoria y el estado, por lo que hay que tener en cuenta que un dispositivo dañado tendrá un valor menor.

¿Cuáles son mis opciones de pago? Para los intercambios con valor de mercado, puedes seleccionar una tarjeta de regalo de Verizon o un crédito de PayPal. Si el dispositivo es elegible para una promoción de intercambio, el valor del dispositivo se desglosará durante el plazo del contrato del nuevo dispositivo y se deducirá de los pagos de dispositivo.

¿Puedo usar el valor de intercambio para comprar un nuevo iPhone? Sí, si eres elegible para obtener un crédito instantáneo, puedes usar el valor de tu dispositivo para el pedido antes de devolver tu teléfono (se harán cargos revertidos si no recibimos el dispositivo en el tiempo asignado). Los clientes que no optan por un crédito instantáneo pueden usar el valor cuando reciban el dispositivo.