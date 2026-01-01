Intercambio
Intercambia tu Apple Watch por crédito
o
utiliza el valor del intercambio para
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o dispositivos inteligentes más nuevos.
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Preguntas frecuentes sobre el intercambio
The value is dependent on the model, memory and condition of the device. Go to www.verizon.com/od/trade-in/ and enter the device info. You will then be given the market value for that device, or if qualified for a promo, you will be given a promo value which is greater than the market value of the device.
No, cualquiera puede visitar el sitio web de Verizon e intercambiar un dispositivo. Verizon acepta dispositivos de todos los proveedores de servicio, independientemente de su estado. El valor del dispositivo se determina por el modelo, la memoria y el estado, por lo que hay que tener en cuenta que un dispositivo dañado tendrá un valor menor.
Para los intercambios con valor de mercado, puedes seleccionar una tarjeta de regalo de Verizon o un crédito de PayPal. Si el dispositivo es elegible para una promoción de intercambio, el valor del dispositivo se desglosará durante el plazo del contrato del nuevo dispositivo y se deducirá de los pagos de dispositivo.
Sí, si eres elegible para obtener un crédito instantáneo, puedes usar el valor de tu dispositivo para el pedido antes de devolver tu Apple Watch (se harán cargos revertidos si no recibimos el dispositivo en el tiempo asignado). Los clientes que no optan por un crédito instantáneo pueden usar el valor cuando reciban el dispositivo.
El proceso de solicitud en línea es rápido y fácil y solo toma unos pocos minutos. El proceso de intercambio en general se completa una vez que Verizon recibe tu dispositivo antiguo. Una vez recibido, se inspecciona en pocos días y se envía al cliente un correo electrónico con el valor exacto.
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