Planes para teléfonos móviles e internet residencial ya no compatibles

Ya no ofrecemos contenido de asistencia para estos planes.

Planes de telefonía móvil:

  • Above Unlimited
  • America's Choice
  • Beyond Unlimited
  • Go Unlimited
  • Just Kids
  • My Gigs para Alaska y Hawaii
  • Nationwide
  • Plan de datos compartidos - 5GB
  • Plan de datos compartidos - 10GB
  • Plan MORE Everything®
  • El nuevo Plan Verizon para un solo smartphone de 5  GB
  • El Plan Verizon ilimitado

Puedes explorar nuestros últimos planes. O elige Administra el plan para ver, comparar y cambiar tu plan para teléfono móvil actual en My Verizon.

 

Planes telefónicos internacionales no compatibles:

Planes de internet residencial: