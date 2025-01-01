|
Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.
Por inactividad, tu sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión para continuar.
Planes para teléfonos móviles e internet residencial ya no compatibles
Ya no ofrecemos contenido de asistencia para estos planes.
Planes de telefonía móvil:
- Above Unlimited
- America's Choice
- Beyond Unlimited
- Go Unlimited
- Just Kids
- My Gigs para Alaska y Hawaii
- Nationwide
- Plan de datos compartidos - 5GB
- Plan de datos compartidos - 10GB
- Plan MORE Everything®
- El nuevo Plan Verizon para un solo smartphone de 5 GB
- El Plan Verizon ilimitado
Puedes explorar nuestros últimos planes. O elige Administra el plan para ver, comparar y cambiar tu plan para teléfono móvil actual en My Verizon.
Planes telefónicos internacionales no compatibles:
- Plan mensual internacional de $20 para cruceros y aviones: Para obtener información sobre los planes para líneas de cruceros o vuelos elegibles, consulta nuestras preguntas frecuentes sobre el pase diario para vuelos y el pase diario para cruceros.
Planes de internet residencial:
- Plan para un hogar conectado: Encuentra los servicios de internet residencial de Verizon disponibles en tu área.