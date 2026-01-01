Tabla de comparación de mensajes de voz

Usa la siguiente información para comparar las opciones de tu buzón de voz. Visita nuestra página de Asistencia del buzón de voz para recibir información sobre cómo obtener, configurar y usar estas opciones de mensajes de voz.

Mensajes de voz (incluido) Buzón de Voz Visual para el iPhone® (incluido) Mensajes de voz a texto para iPhone ($2.99) Buzón de Voz Visual (incluido) Buzón de voz visual premium ($2.99) Capacidad de almacenamiento 20 mensajes 40 mensajes 40 mensajes 20 mensajes 40 mensajes Duración del mensaje 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 5 minutos Transcripción de mensajes de voz1, 3 -- Sí4 Sí5 -- Sí Administración de saludos estándar *86 solamente App y *86 App y *86 App y *86 App y *86 Saludo para llamadas según quién llame2 -- -- -- -- 20 Saludo para llamadas según quién llame

miembros por grupo -- -- -- -- 50 Devolver llamadas -- Sí Sí Sí Sí Respuesta por mensaje de texto y correo electrónico -- Sí Sí Sí Sí Reenvío por mensaje de texto y correo electrónico -- -- -- -- Sí Guardar mensajes de voz en el dispositivo6 -- -- -- Sí Sí Integración de la lista de contactos -- Sí Sí Sí Sí Compatibilidad con fax -- -- -- -- Sí Listas de distribución 15 -- -- 15 20 Miembros de distribución 10 -- -- 10 50 Operador personal -- -- -- -- Sí Aplicación móvil -- Sí Sí Sí Sí Respuesta por Facetime® -- Sí Sí -- -- Sistemas operativos compatibles Teléfonos básicos, smartphones Android™, BlackBerry, Windows Phones Solo iOS Solo iOS Android, BlackBerry, Windows Phone Android, BlackBerry, Windows Phone Plataforma de mensajes de voz AnyPath y Comverse

IMS iPhone

IMS IMS IMS IMS





-- No disponible



1 Transcripción de mensajes de voz: Lee discretamente tus mensajes de voz sin tener que escucharlos

2 Saludo para llamadas según quién llame: Crea saludos personalizados para determinadas personas o grupos de personas

3 Solo se transcribirán los primeros 45 segundos de cada mensaje de voz

4 Las transcripciones de mensajes de voz para clientes que usan iPhones con iOS 10 o posterior son compatibles con la aplicación de buzón de voz de Apple

5 Las transcripciones de los mensajes de voz se enviarán como SMS. Importante: La transcripción del mensaje de voz no se te enviará por mensaje de texto si Buzón de voz en vivo está activo en tu dispositivo. Descubre cómo desactivar Buzón de voz en vivo.

6 Los teléfonos Windows que admiten Buzón de voz visual ($2.99), no permiten guardar los mensajes de voz en el dispositivo.



