|
Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.
Por inactividad, tu sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión para continuar.
Tabla de comparación de mensajes de voz
Usa la siguiente información para comparar las opciones de tu buzón de voz. Visita nuestra página de Asistencia del buzón de voz para recibir información sobre cómo obtener, configurar y usar estas opciones de mensajes de voz.
|Mensajes de voz (incluido)
|Buzón de Voz Visual para el iPhone® (incluido)
|Mensajes de voz a texto para iPhone ($2.99)
|Buzón de Voz Visual (incluido)
|Buzón de voz visual premium ($2.99)
|Capacidad de almacenamiento
|20 mensajes
|40 mensajes
|40 mensajes
|20 mensajes
|40 mensajes
|Duración del mensaje
|3 minutos
|3 minutos
|3 minutos
|3 minutos
|5 minutos
|Transcripción de mensajes de voz1, 3
|--
|Sí4
|Sí5
|--
|Sí
|Administración de saludos estándar
|*86 solamente
|App y *86
|App y *86
|App y *86
|App y *86
|Saludo para llamadas según quién llame2
|--
|--
|--
|--
|20
|Saludo para llamadas según quién llame
miembros por grupo
|--
|--
|--
|--
|50
|Devolver llamadas
|--
|Sí
|Sí
|Sí
|Sí
|Respuesta por mensaje de texto y correo electrónico
|--
|Sí
|Sí
|Sí
|Sí
|Reenvío por mensaje de texto y correo electrónico
|--
|--
|--
|--
|Sí
|Guardar mensajes de voz en el dispositivo6
|--
|--
|--
|Sí
|Sí
|Integración de la lista de contactos
|--
|Sí
|Sí
|Sí
|Sí
|Compatibilidad con fax
|--
|--
|--
|--
|Sí
|Listas de distribución
|15
|--
|--
|15
|20
|Miembros de distribución
|10
|--
|--
|10
|50
|Operador personal
|--
|--
|--
|--
|Sí
|Aplicación móvil
|--
|Sí
|Sí
|Sí
|Sí
|Respuesta por Facetime®
|--
|Sí
|Sí
|--
|--
|Sistemas operativos compatibles
|Teléfonos básicos, smartphones Android™, BlackBerry, Windows Phones
|Solo iOS
|Solo iOS
|Android, BlackBerry, Windows Phone
|Android, BlackBerry, Windows Phone
|Plataforma de mensajes de voz
|AnyPath y Comverse
IMS
|iPhone
IMS
|IMS
|IMS
|IMS
-- No disponible
1 Transcripción de mensajes de voz: Lee discretamente tus mensajes de voz sin tener que escucharlos
2 Saludo para llamadas según quién llame: Crea saludos personalizados para determinadas personas o grupos de personas
3 Solo se transcribirán los primeros 45 segundos de cada mensaje de voz
4 Las transcripciones de mensajes de voz para clientes que usan iPhones con iOS 10 o posterior son compatibles con la aplicación de buzón de voz de Apple
5 Las transcripciones de los mensajes de voz se enviarán como SMS. Importante: La transcripción del mensaje de voz no se te enviará por mensaje de texto si Buzón de voz en vivo está activo en tu dispositivo. Descubre cómo desactivar Buzón de voz en vivo.
6 Los teléfonos Windows que admiten Buzón de voz visual ($2.99), no permiten guardar los mensajes de voz en el dispositivo.
Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
Android es una marca comercial de Google, Inc.
© 2026 BlackBerry. Todos los derechos reservados. BlackBerry® y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de BlackBerry Limited y están registrados y/o se utilizan en EE. UU. y países de todo el mundo.
Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.