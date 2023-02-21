Una alta velocidad de internet es esencial. Pero, ¿cuántos Mbps necesitas realmente? ¿Qué se considera internet de alta velocidad? Parece que casi todos los comerciales de hoy en día prometen la mayor velocidad de internet. Pero ¿qué es exactamente una “alta velocidad” y de cuántos Mbps es? Con una cantidad sorprendente de opciones para elegir, puede resultar abrumador decidir qué velocidad de internet necesitas realmente, sobre todo si no estás familiarizado con la jerga. Consulta las preguntas frecuentes que aparecen a continuación para obtener sugerencias útiles sobre cómo encontrar la velocidad de internet más rápida y cuántos Mbps necesita tu unidad familiar, además de las diferencias entre Internet por fibra óptica, DSL, satelital y 5G.

¿Qué son los Mbps y a qué hacen referencia? La velocidad de internet suele definirse en Mbps (megabits por segundo). Conocer tus Mbps, la velocidad de carga y descarga de archivos, puede ayudarte a determinar si tu internet residencial es lo suficientemente rápida para cosas cotidianas como hacer streaming de películas o descargar archivos grandes.

¿Cuántos Mbps necesito? Los Mbps representan la cantidad de tráfico que puede soportar tu internet. Aunque Netflix te diga que solo necesitas 5 Mbps para hacer streaming de un video de alta definición, necesitarás más si piensas hacer alguna otra cosa al mismo tiempo (como consultar tu correo electrónico en el teléfono). Te sorprendería saber cuántos dispositivos están usando silenciosamente tu ancho de banda de Internet en segundo plano. Los dispositivos inteligentes para el hogar como Google Home o Amazon Echo, laptops y PC en modo de suspensión, tu sistema de seguridad e incluso tu sistema de riego pueden estar usando tu internet, lo que afectará a la velocidad a menos que tengas suficientes Mbps. Consider this: In the last few years Americans have more than doubled the number of smartphones, tablets and gaming devices connected to our Wi-Fi networks. In fact, according to a Deloitte survey, the average household has 25 connected devices. Each of those devices uses some of your internet bandwidth. So while 5 Mbps may be enough to stream a movie by itself, if you have more than 5 devices connected to your internet, a download speed of 150 or higher works better. If your household has more than one person, or you’re streaming 4K video, gaming, video conference calling or using smart home devices, you’ll want an internet speed of 200 or higher according to Tom’s Guide. Make sure you take into consideration your future needs as well. Las cosas cambian rápidamente en el campo de las comunicaciones. Verizon, por ejemplo, está desplegando 5G en todo el país. 5G Ultra Wideband actualmente está disponible en más de 1,700 ciudades. Consulta si 5G o internet de fibra óptica de alta velocidad están disponibles en tu área. Es posible que el servicio de internet que te funcionó el año pasado no sea el más adecuado para ti ahora. Si puedes elegir entre varios proveedores de internet, conviene que estés atento a las tecnologías que ofrecen y que entiendas cómo esas nuevas tecnologías redefinen lo que se considera internet de baja velocidad frente a internet de alta velocidad.

¿Qué es exactamente internet de banda ancha? The FCC currently defines broadband internet as any high-speed internet access with a minimum of 100 Mbps download speed/20 Mbps upload speed.

¿Qué es una "velocidad lenta” de Internet? Se podría pensar que el "acceso de marcado" desapareció con los teléfonos para autos y los beepers después de la década del 90. Pero el acceso de marcado sigue siendo una opción de internet para algunos hogares y negocios rurales, incluso con sus limitaciones. Con velocidades de aproximadamente 56 kilobits por segundo (Kbps), descargar archivos puede tomar horas y es demasiado lento para calificar como banda ancha.

¿Qué velocidad tiene internet de banda ancha satelital? La tecnología satelital es una opción para el acceso a internet de banda ancha que se usa a menudo en zonas remotas. Aunque tradicionalmente es lenta, en los últimos años las velocidades han mejorado debido a los avances tecnológicos. Algunos servicios satelitales están disponibles incluso ahora a velocidades de banda ancha. Sin embargo, cuando hay problemas de lag (retraso) y latencia, las actividades en tiempo real, como los videojuegos en línea, pueden ser más complicadas.

¿Qué significa DSL? ¿Es una opción rápida? Otros dos servicios que ofrecen velocidades de internet rápidas son el servicio de DSL y de conexión por cable. DSL son las siglas de Digital Subscriber Lines (Líneas de suscriptor digital) y usa una tecnología de cobre trenzado y un módem para proporcionar una conexión de banda ancha. Sin embargo, las velocidades varían mucho según el proveedor de servicios de internet, el equipo usado y la calidad de las líneas telefónicas implementadas en tu casa o negocio. Las conexiones por cable también ofrecen servicios de internet de alta velocidad con velocidades de descarga rápidas, pero no siempre alcanzan las velocidades de carga de las conexiones de fibra óptica. Eso puede significar más tiempo de lag para los videojuegos en línea, y cargas más lentas de fotos y videos.

Entonces, ¿cuántos Mbps se considera una velocidad de internet rápida y una buena opción? Between DSL, cable and fiber, fiber-optic internet speeds are the fastest available today, according to Broadband Now, an independent website which helps consumers find and compare internet services. Services like Fios 2 Gig deliver blazing-fast, ultra-reliable internet speeds averaging between 1.5 Gbps and 2.3 Gbps for both upload and download. Unlike other providers who may offer gig plans using partial fiber or copper/fiber hybrid networks, Verizon Fios is powered by a 100% fiber-optic network. Without a doubt, though, the biggest news in the high-speed internet world these days has to be the introduction of 5G networks. Up to 10x faster than today’s 4G networks,* Verizon’s 5G Ultra Wideband network is expected to revolutionize the way people connect at home and on the go. In fact, services such as Verizon 5G Home Internet , which is powered by 5G Ultra Wideband, already deliver wireless internet that provides speeds of 300 Mbps. And new cities are coming online all the time. Stay tuned as the world discovers the full potential of 5G.

¿Qué velocidad de internet sería buena para mí? En primer lugar, verifica tu velocidad actual de internet. Para ayudarte a decidir cuál es la "mejor" velocidad para tu hogar, ten en cuenta cuántas personas y dispositivos utilizarán la conexión a la vez, y cómo se utilizará. Una regla generalmente aceptada es que todo lo que supere los 100 Mbps se considera una velocidad de Internet "rápida" porque puede conectar varios dispositivos a la vez. Por otro lado, si varias personas de tu casa usarán mucho ancho de banda para actividades como hacer streaming de películas, enviar archivos grandes por trabajo o jugar videojuegos, probablemente querrás un plan de velocidad de internet de 200 Mbps o más.

¿Cuántos dispositivos pueden admitir 25 Mbps? Depende de para qué uses los dispositivos, pero, en general, 25 Mbps admiten hasta 5 dispositivos. Si tu unidad familiar consta de una sola persona que solo necesita navegar por la web y revisar el correo electrónico, es posible que estés satisfecho con 25 Mbps. Al considerar tus necesidades, recuerda incluir todos los dispositivos IoT, como sistemas de riego o seguridad, electrodomésticos inteligentes, y dispositivos médicos y de fitness.